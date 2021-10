Ludwigshafen-Oppau (ots) – Nachdem am 11.02.2021 gegen 19:15 Uhr, eine 47-Jährige tot in ihrer Wohnung in der Breitscheidstraße in Oppau aufgefunden wurde, bitten Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Ludwigshafen um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Tatort fehlte eine Leiter der Marke Krause. Möglicherweise steht das Fehlen der Leiter im Zusammenhang mit der Tat. Auffällig an der fehlenden Leiter sind die Farb-/ Lack- und Tapetenanhaftungen.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zu der Leiter geben?

Wer war im Zeitraum vom 10.02.-11.02.2021 im Bereich der Breitscheidstraße und hat dort Beobachtungen gemacht?

Sind Ihnen Personen, Fahrzeuge oder die Leiter aufgefallen?

Wer hat die Leiter gefunden oder kann Hinweise zum Verbleib der Leiter geben?

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Täters führten, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Überführung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail zkiludwigshafen.k11.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Hinweise können unter der Telefonnummer 0621 5644-00 auch vertraulich behandelt werden.