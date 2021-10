Wie aus einer eher peinlichen Fahnenbandverleihung in München mit Söder eine militärische Besetzung herbeigeschwafelt wird.

Am Ende wird wieder nichts passieren.

Alle Willkommensgrüße an die vermeintlichen Befreier sind wie in den letzten Monaten gesehen, sinnlos und Verrat am eigenen Volk

Arminius Runde Nachrichten in Telegram

Arminius Runde Nachrichten: Die kranke Welt der Lügenbewegung in Telegram

Arminius Runde auf Odysee – Alternative zu YouTube

Arminius Runde Nachrichten: Die kranke Welt der Lügenbewegung in Telegram

Weitere Infos in Telegram und im Web