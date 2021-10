Mann sticht auf Fahrradfahrer ein

Mannheim-Quadrate (ots) – Ein 35-Jähriger steht im dringenden Verdacht am Freitag 22.10.2021 gegen 17.30 Uhr, im Quadrat L 11, auf offener Straße versucht zu haben, einen Passanten mit einem Messer zu verletzen. Nachdem diesem die Flucht gelungen war, stach er anschließend einem zufällig vorbeifahrenden 70-jährigen Fahrradfahrer in den unteren Hüftbereich, wodurch dieser schwer verletzt wurde.

Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin, wurde aber kurze Zeit später in unmittelbarer Tatortnähe unter eheblichem Widerstand vorläufig festgenommen. Ein Einhandmesser wurde sichergestellt.

Der 70-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Er befindet sich auf dem Weg der Besserung und wurde mittlerweile aus der Klinik entlassen.

Der Verdächtige wurde am Samstagvormittag 23.10.2021 dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erließ. Der 35-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Das Motiv der Tat ist noch unbekannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Fahrgast beleidigt und Getränkedose nach Mädchen geworfen – Zeugen gesucht

Mannheim-Jungbusch (ots) – Am Samstag 23.10.2021 gegen 17:00 Uhr beleidigte ein Mann in einem Linienbus an der Haltestelle Teufelsbrücke einen 44-jährigen Fahrgast und warf eine Getränkedose nach einem jungen Mädchen, als er von der Busfahrerin des Busses verwiesen wurde, da er keine Maske trug. Die Busfahrerin sprach den Mann auf die fehlende Mund-Nasen-Bedeckung an, wonach der Unbekannte sofort aggressiv wurde.

Sofort beleidigte er einen unbeteiligten Fahrgast und drohte diesem. Nachdem die Busfahrerin den aggressiven Mann letztlich bat, den Bus zu verlassen, kam er dieser Aufforderung auch nach. Jedoch warf er beim Verlassen eine gefüllte Getränkedose in den Bus und verfehlte den Kopf eines jungen Mädchens nur um wenige Zentimeter.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Unbekannter versucht Frau Rucksack zu entreißen – Zeugen gesucht!

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Am Samstag 23.10.2021 gegen 20:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Vogesenstraße einer 53-jährigen Frau den Rucksack zu entreißen, was ihm allerdings misslang. Die 53-Jährige konnte sich gegen den Täter wehren und den Rucksack festhalten, wonach dieser sein Opfer zu Boden stieß und mit einem Fahrrad flüchtete. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau leicht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 165cm groß, trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Bisher unbekannte Täter brachen am Sonntag zwischen 14 und 23 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Dänischer Tisch” ein. Nachdem die Täter die Wohnungstür aufgehebelt hatten, durchwühlten sie mehrere Schränke und Kommoden. Letztlich entwendeten die Täter Goldschmuck, Uhren und Bargeld.

Der Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt und ebenfalls noch Teil der Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Täterhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621/83397-0 entgegen.

Zeugenaufruf nach Angriff auf 28-Jährigen Mann

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 05:15 Uhr verletzen mehrere bislang unbekannte Täter einen 28-jährigen Mann, als sich dieser auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants befand. Durch den Angriff erlitt der Mann Verletzungen und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Die Täter konnten nach der Attacke unerkannt flüchten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden./SB

91-Jährige mit dreistem Trick um mehrere hundert Euro gebracht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am 22.10.21 zwischen 12:00-12:30 Uhr erschlich sich ein Unbekannter mittels des sogenannten “Handwerker-Tricks” Zugang zu der Wohnung einer 91-Jährigen im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt. Zunächst half der unbekannte Mann der Geschädigten beim Verbringen der Einkäufe in ihre Wohnung. Kurze Zeit später kehrte er zurück, gab sich als Handwerker aus und gab weiterhin vor, aufgrund eines Schadens in einer Nachbarwohnung, auch in ihrer Wohnung eine Überprüfung vornehmen zu müssen.

Die Geschädigte wurde angewiesen, diesbezüglich in ihrem Badezimmer Tätigkeiten vorzunehmen. Durch dieses Ablenkungsmanöver hatte der Täter die Möglichkeit, Bargeld in Höhe von 550 Euro aus der Wohnung zu entwenden.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich, ca. 160cm groß, ca. 25-35 Jahre alt, sehr schlanke Gestalt, schwarze Haare, dünner Oberlippenbart. Er sprach akzentfreies Deutsch und war mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet.

Hinweise werden an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt (0621/33010), welches die Ermittlungen aufgenommen hat, erbeten.

Technischer Defekt verursacht Brand – hoher Sachschaden

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Abend des 22.10.2021 gegen 20:35 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand auf einem Betriebsgelände einer Firma in der Holländerstraße. In einer Lagerhalle befanden sich mehrere Maschinen zur Reinigung von Tankcontainern, welche vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand gerieten.

Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf zwei weitere Container über. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, welche von der freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.

Ersten Schätzungen zur Folge, dürfte der Brandschaden in einem 6-stelligen Bereich liegen. Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau aufgenommen.