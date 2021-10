Körperliche Auseinandersetzung – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Sonntagmorgen 24.10.2021 gegen 04:30 Uhr kam es im Bereich der Dreikönigstraße aus noch unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen 4 Personen vor einem Lokal. Hierbei wurden zwei 19- und 27 -jährige Männer von einem unbekannten Duo körperlich angegangen und leicht verletzt. Die Täter entfernten sich noch vor Eintreffen der Polizeistreife von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221-991700 beim Polizeirevier Heidelberg Mitte zu melden.

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 24.10.2021 gegen 01:50 Uhr wurde auf der Handschuhsheimer Landstraße in Heidelberg ein 34-jähriger Mann mit einem E-Scooter einer Verkehrskotrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand.

Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Auf dem zuständigen Polizeirevier wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

28-jähriger Mann von Duo verletzt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am späten Samstagabend 23.10.2021 gegen 23:45 Uhr sprachen zwei bisher unbekannte männliche Personen einen 28-jährigen Mann in Höhe der Hauptstraße 56 in Heidelberg an. Die Unbekannten versuchten hierbei, die Halskette des 28-jährigen von seinem Hals zu reißen. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung, wodurch der 28-Jährige im Gesicht leicht verletzt wurde.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden./SB

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen war in Heidelberg ein 49-jähriger Mann mit einem E-Scooter unterwegs, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 01:26 Uhr auf, als er mit dem Scooter in Richtung Theodor-Heuss-Brücke fuhr. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten den Alkoholgeruch im Atem des 49-Jährigen.

Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass es sich bei den sogenannten E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt und somit die Alkoholgrenzwerte für Autofahrer gelten. Auch ist bei Verstößen mit den gleichen Konsequenzen, wie Entzug der Fahrerlaubnis, zu rechnen./SB