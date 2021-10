Arbeitsunfall – Arbeiter erleidet schwere Verletzungen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Arbeitsunfall kam es am Montagnachmittag in einem Betrieb in der Werftstraße im Karlsruher Rheinhafen. Nach aktuellem Sachstand arbeitete ein 35 Jahr alter Arbeiter gegen 14:10 Uhr an einer Drehmaschine. Während des Arbeitsvorgangs langte der Mann offensichtlich an die eingeführte Metallstange.

Hierdurch erlitt er den ersten Ermittlungen nach Verletzungen in Form von Frakturen an der Schulter und der Hand, sowie nicht näher bekannte Schnittverletzungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten bislang nicht erlangt werden.

Durch den alarmierten Notarzt wurde der 35-Jährige vor Ort erstversorgt und im Anschluss in eine Klinik gebracht.

Mann schlägt Passanten und beschädigt Taxi

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein Mann im Alter von 33 Jahren in den frühen Morgenstunden des Sonntags offenbar grundlos ein Taxi beschädigte und einen Passanten schlug, musste er von Polizeibeamten überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. 4 Polizisten verletzten sich dabei leicht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand trat der Tatverdächtige gegen 03.10 Uhr in der Hirschstraße gegen ein vorbeifahrendes Taxi und beschädigte dadurch die Motorhaube. Offenbar grundlos schlug der 33-Jährige zudem noch auf einen Passanten ein. Die hinzugerufenen Polizeikräfte konnten den äußerst aggressiven Beschuldigten nur mit einiger Mühe festnehmen. Dieser forderte die Beamten zum Kampf auf und trat und schlug gezielt gegen die Einsatzkräfte.

Noch während des Transports schlug der Mann mit dem Kopf gegen die Wände des Polizeiwagens, wodurch es zu weiteren Schäden kam. Fortlaufend beleidigte er die Polizisten, drohte ihnen, sie umzubringen und widersetzte sich den weiteren Maßnahmen. Bei der Durchsuchung seiner Jacke konnte ein Teppichmesser aufgefunden werden, das jedoch zuvor von ihm nicht eingesetzt wurde.

Der 33-Jährige wurde in den polizeilichen Gewahrsamseinrichtungen untergebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten, Widerstandshandlungen und Sachbeschädigung ermittelt.

Straßenraub – Mann Bierflasche gegen den Kopf geschlagen

Karlsruhe (ots) – Ein 52-jähriger Mann wurde am Sonntag gegen 01.30 Uhr in einer in der Adlerstraße gelegenen Bar von einem bislang unbekannten Mann beraubt. Laut Angaben des Geschädigten sei ihm der Täter auf die Toilette gefolgt. Dort habe er den 52-Jährigen zuerst angepöbelt und ihm im Anschluss eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Der alkoholisierte 52-jährige Rumäne wurde dadurch kurzzeitig bewusstlos.

Diese Zeitspanne nutzte der Unbekannte offenbar und entwendete das Bargeld aus dem Geldbeutel des Geschädigten. Das Opfer erlitt durch die Tat eine größere Platzwunde am Kopf sowie mehrere Schürfwunden und kam per Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik.

Der Täter wird auf 20 bis 30 alt, 170 bis 190 cm groß. Schwarzer von schlanker Statur mit kurzem, schwarzem Haar und Bart beschrieben. Er trug eine Bluejeans, einen grauen Pullover der Marke Adidas und Sportschuhe.

Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Tödliche Verletzungen zog sich ein 22-jähriger Motorradfahrer zu, als er am Montagnachmittag 25.10.2021 auf der Neureuter Querspange mit seinem Zweirad stürzte. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der junge Fahrer mit seinem Motorrad gegen 15:15 Uhr von der Linkenheimer Landstraße kommend in Richtung Neureuter Kreisverkehr. Hierbei soll er mit seinem Motorrad stark beschleunigt haben.

In der Folge verlor der 22-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Schutzplanke. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen erlag der 22-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Für die Unfallaufnahme musste Neureuter Querspange bis ca. 17:15 Uhr voll gesperrt bleiben.

78-jährige Radfahrerin nach Kollision mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 78 Jahre alte Radfahrerin war am Sonntagnachmittag ordnungsgemäß auf dem baulich getrennten Radweg auf der Ettlinger Allee stadtauswärts unterwegs. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der Ettlinger Allee und wechselte auf den Abbiegestreifen zur Südtangente in Richtung Durlach.

Hierbei übersah der Autofahrer im gekennzeichneten Übergangsbereich die von hinten kommende Radfahrerin und es kam zur Kollision. Die helmtragende Radfahrerin erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

48-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Karlsruhe (ots) – Ein 50-jähriger Mann konnte am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr beobachten, als ein ihm Unbekannter in der Tennesseeallee beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke gegen ein dahinterstehendes Auto stieß. Der 50-jährige Zeuge versuchte, den unbekannten Autofahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, dieser fuhr jedoch ungeachtet dessen davon.

Die vom Zeugen gerufene Polizei konnte den mutmaßlichen Unfallverursacher wenig später in der Hertztstraße antreffen. Der 48-Jährige gab gegenüber den Beamten an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich noch heraus, dass der Mann keine in gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Er muss nun mit Anzeigen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

61-Jähriger von Fahrrad gestoßen

Ettlingen (ots) – Ein 61-jähriger Fahrradfahrer wurde am Donnerstag gegen 17.10 Uhr am Wasenpark in Ettlingen auf Höhe des Boule-Platzes von einem bislang unbekannten Mann von seinem Fahrrad gestoßen. Laut Angaben des Geschädigten habe der Unbekannte womöglich sein Smartphone auf den Boden fallen lassen, um beim Aufheben des Handys den heranfahrenden 61-jährigen Radler absichtlich von seinem Fahrrad stoßen zu können.

Danach sei der junge Mann, ohne sich nach dem Befinden des Gestürzten zu erkundigen, mit seinem Begleiter in Richtung der Bulacher Straße davongelaufen. Durch den Sturz zog sich der 61-Jährige mehrere Prellungen zu.

Zeugen, die den Vorfall gesehen oder in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier in Ettlingen unter 07243 32000 zu melden.

Unbekannter E-Scooter-Fahrer beschädigt Pkw und flüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer fuhr am Montag gegen 00.30 Uhr einem Pkw auf, wurde dann noch aggressiv und flüchtete.

Zunächst war den bisherigen Feststellungen zufolge ein 51-jähriger Autofahrer auf der Rhode-Island-Alle unterwegs und überquerte die S-Bahntrasse, um links auf die Erzbergerstraße abzubiegen. Hierbei musste er verkehrsbedingt aufgrund eines entgegenkommenden Fahrrads abbremsen, woraufhin ihm der E-Scooter-Fahrer von hinten auffuhr.

Infolgedessen riss der mutmaßliche Unfallverursacher noch den Heckscheibenwischer am Pkw ab, beleidigte den 51-Jährigen mehrfach und flüchtete auf seinem E-Scooter. Der verursachte Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Der unbekannte junge Mann soll etwa 170 cm groß, von schlanker Statur und augenscheinlich zwischen 15 und 19 Jahre alt sein. Er hat schwarzes seitlich kurzrasiertes Haar und trug dunkle Kleidung. Der südländisch aussehende Unbekannte habe akzentfrei deutsch gesprochen.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666 3311 in Verbindung zu setzen.

Zwei Täter bei Einbruchsversuch von Zeuge ertappt

Karlsruhe (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete zwei bislang unbekannte männliche Täter, die sich am Samstag gegen 19.40 Uhr an einer Terrassentür eines Anwesens in der Ehlersstraße in der Karlsruher Nordweststadt zu schaffen gemacht haben. Sie ergriffen die Flucht, als sich der Mann bemerkbar machte.

Zuvor hatte das Duo versucht, die Terrassentür aufzuhebeln und einen Sachschaden von etwa 200 Euro verursacht. Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0721 666-3611 beim Polizeirevier Karlsruhe-West zu melden.

Unfallflucht mit über zwei Promille

Karlsruhe (ots) – Nachdem er mit seinem Auto am Samstagabend einen Verkehrsunfall verursacht hatte, wollte sich ein betrunkener Mann nach Zeugenangaben wohl unerlaubt von der Unfallstelle in der Schweigener Straße entfernen.

Zeugen meldeten gegen 19.35 Uhr, dass ein Mann mit seinem Ford in der Schweigener Straße einen Stein touchiert hatte und wohl einfach weiterfahren wollte. Dies scheiterte aber aufgrund der Beschädigungen am Pkw. Der 59-jährige Autofahrer war offenbar sehr stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

Dem Unfallfahrer wurde auf dem Polizeirevier Blut abgenommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Er wird angezeigt.

Mehrere Autos beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 21:00 Uhr und 06:30 Uhr mehrere Autos sowie einen Abwasserschlauch in der Fabrikstraße. An den Autos konnten unter anderem zerstochene Reifen und abgerissene Außenspiegel festgestellt werden. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 2.150 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bisher nicht. Zeugenmeldungen nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 entgegen.

Kellerparzellen aufgebrochen

Karlsruhe-Oststadt (ots) – Unbekannte Täter sind am Samstagnachmittag in fünf Kellerabteile eines in der Veilchenstraße gelegenen Mehrfamilienhauses eingedrungen, nachdem sie die Verriegelungen aufgebrochen hatten. Was genau abhandenkam ist noch unklar. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Durlach-Oststadt führt hierzu die weiteren Ermittlungen.

33-Jähriger nach Gartenhausaufbruch festgenommen

Karlsruhe (ots) – Nachdem in den letzten Tagen wiederholt in eine Gartenhütte beim Kleigartenverein Eschwinkel in Weiherfeld-Dammerstock eingebrochen worden war, wurde das Gartenhaus am Montag gegen 03.30 Uhr überprüft. Der 33-jährige Wohnsitzlose konnte schlafend in der Hütte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er räumte ein, bereits mehrfach dort übernachtet zu haben.

Eine Überprüfung ergab, dass gegen den 33-Jährige insgesamt vier Haftbefehle vorlagen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere ob der Mann für weitere Aufbrüche von Gartenhäusern in Betracht kommt, werden beim Polizeiposten Karlsruhe-Rüppurr geführt.

Polizei sucht nach Verkehrsunfallflucht anthrazitfarbenen Renault Clio

Karlsruhe-Ettlingen (ots) – Auf der Suche nach einem anthrazitfarbenen Renault Clio ist die Verkehrspolizei Karlsruhe. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin soll in der Nacht zum Samstag einen Verkehrsunfall in der Rheintalstraße in Ettlingen verursacht haben und ist im Anschluss einfach davongefahren.

Nach bisherigem Sachstand beschädigte der Unbekannte zwischen 23:30 Uhr und 9:45 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Trotz des erheblichen entstandenen Sachschadens von rund 8.000 Euro, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. An der Unfallstelle konnte der rechte Außenspiegel des Verursachers aufgefunden werden.

Anhaltspunkte ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen anthrazitfarbenen Renault Clio handeln müsste.

Zeugen oder Hinweisgeber, die in der Nacht zum Samstag in der Rheintalstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Geldautomat gesprengt

Ettlingen (ots) – Unbekannte Täter haben am Montag gegen 02.00 Uhr in der Mörscher Straße in Ettlingen-West den Geldautomaten einer Bank gesprengt und Bargeld in noch unklarer Höhe erbeutet. Allein der verursachte Sachschaden wird bei mindestens 150.000 Euro angesiedelt.

Ein Zeuge konnte zunächst zwei Männer vor der Bankfiliale beobachten, wovon einer die Eingangstür aufhebelte. Beide betraten den Vorraum, kehrten gleich wieder zurück und Sekunden später erfolgte eine Detonation. Die Täter betraten erneut die Bankfiliale, während ein dritter Tatgenosse mit einem hochmotorisierten dunklen Pkw vorfuhr. Kurz darauf kehrten die beiden Haupttäter zurück und stiegen in das bereitstehende Fahrzeug. Danach fuhr das Trio mit hoher Geschwindigkeit und ohne Licht in Richtung der Autobahn davon.

Die noch während der Tathandlung alarmierte Polizei leitete umgehend eine großangelegte Fahndung unter Einsatz eines Polizeihubschraubers ein. Allerdings fehlt von den Tätern bislang jede Spur.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich laut Zeuge möglicherweise um einen dunklen Audi des Typs RS3. Die Täter wurden als etwa 170 cm groß beschrieben, maskiert und vollständig schwarz gekleidet.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden

Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Waghäusel (ots) – Ein 54-jähriger PKW-Fahrer war gegen 13:20 Uhr auf der L 555 von St. Leon-Rot kommend in Richtung Kirrlach unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der L 555 übersieht er einen 58-jährigen Rennradfahrer und touchiert diesen am hinteren Rad. Der Fahrradfahrer stürzt in der Folge über den Lenker auf den Kopf, wobei er einen Helm trug, und wurde bewusstlos.

Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort, wurde er mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch einen Rettungshubscharuber in ein Krankenhaus verbracht.

In Wohnhaus eingebrochen

Weingarten (ots) – Bislang Unbekannte brachen am Freitag, zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr in ein Wohnhaus im Burgunderweg ein. Nachdem die Täter das Glas der Terrassentür eingeschlagen hatten, wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und die Wohnungstüre zur Einliegerwohnung aufgebrochen.

Auch diese Wohnung wurde durchsucht. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten die Unbekannten über die Terrassentür in Richtung Weinberge. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden an den Türen wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Geschlossenen Bahnübergang passiert – 34-Jährige mit dem Schrecken davongekommen

Eberbach (ots) – Freitagvormittag ist eine 34-jährige Frau mit dem Schrecken davongekommen, als sie in der Friedrichsdorfer Landstraße in Eberbach bei geschlossener Schranke die Bahngleise mit ihrem Fahrrad passieren wollte.

Die Frau schob ihr Fahrrad zunächst vorbei an den geschlossenen Schranken, als ein Personenzug durchfuhr und das Fahrrad erfasste. Dieses wurde der Frau aus der Hand gerissen und mitgeschliffen. Die 34-jährige Serbin blieb glücklicherweise unverletzt.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen stellten Beamte des PP Mannheim die Frau fest. Sie hatte sich zwischenzeitlich ein Ersatzfahrrad besorgt und war zum Ereignisort zurückgekehrt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen die Frau. Was sie dazu bewogen hat, den Bahnübergang bei geschlossener Schranke zu überqueren ist Gegenstand dieser Ermittlungen.

Die Bundespolizei warnt eindringlich davor, Bahngleise bei geschlossenen Schranken oder an nicht zugelassenen Stellen zu passieren. Immer wieder geschehen in diesem Zusammenhang schwere oder gar tödliche Unfälle.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

21-jähriger Pkw-Fahrer versuchte sich Polizeikontrolle zu entziehen

Langensteinbach (ots) – Einer Streife fiel am Freitag gegen 23.45 Uhr ein Pkw in Höhe des Kreisverkehrs Ettlinger Straße in Langensteinbach auf. Als dieser kontrolliert werden sollte, schaltete der Fahrer das Licht am Pkw aus und flüchtete zunächst durch Langensteinbach und anschließend mit hoher Geschwindigkeit über Auerbach nach Weiler. Hier stoppte der 21-Jährige den Pkw abrupt, fuhr plötzlich rückwärts und stieß gegen einen dahinterstehenden Streifenwagen. Hierbei entstand ein Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro.

Anschließend bog er nach rechts in einen Feldweg ab und kam schließlich in einem Feld zum Stehen. Der 21-Jährige und seine beiden Mitfahrer steigen aus und flüchteten zu Fuß. Eine Mitfahrerin konnte kurz darauf gestellt werden. Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten der 21-Jährige und sein Mitfahrer in Weiler festgestellt werden.

Der Beschuldigte wurde auf die Wache gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,6 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und der Pkw nicht zugelassen war. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren für einen anderen Pkw ausgegeben.

Der 21-Jährige hatte die Zulassungsplaketten und die HU-Plakette ausgedruckt und auf die Kennzeichen geklebt. Nach einer Blutprobe und Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der Beschuldigte die Wache wieder verlassen.

Känguru wieder zurück

Waghäusel (ots) – Das seit Mittwoch in Waghäusel-Wiesental vermisste Känguru ist wiederaufgetaucht. Die Besitzer konnten am Samstagvormittag ihr Tier wohlbehalten im Gehege feststellen. Wo sich das Känguru in der Zwischenzeit aufgehalten hat und wie es wieder zurückkehrte, ist unklar.