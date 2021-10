Einbrecher flüchtet barfuß – Einsatz von Polizeihubschrauber

Gernsheim (ots) – Am Montagabend 25.10.2021 stellten die Besitzer eines landwirtschaftlichen Betriebes bei ihrer Heimkehr um 21.20 Uhr eine fremde Person in dem Wohngebäude des Hofes fest. Diese bisher unbekannte männliche Person ergriff die Flucht in Richtung Feldgemarkung, weshalb bei den nun sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen auch ein Hubschrauber der Hessischen Polizeifliegerstaffel zum Einsatz kam.

Eine Besonderheit in diesem Fall: Der Täter ließ seine Schuhe an dem Tatort zurück, flüchtete demnach ohne Schuhwerk.

Weiterhin trug der Flüchtige dunkle Kleidung, eine schwarze Mütze und einen dunklen Schal, welcher bis über den Mund gezogen war.

Über mögliches Diebesgut liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Sollte es Zeugen geben, welche eine Person ohne Schuhe im Bereich Gernsheim oder angrenzenden Ortschaften gesehen haben, so möchten sich diese Zeugen bei der Polizeistation in Gernsheim melden (# 06258-93430).

Skulptur vor Apotheke beschädigt

Lustadt (ots) – Am vergangenen Wochenende wurde von bislang unbekannten Täter eine hochwertige Steinskulptur vor einer Apotheke in der Mozartstraße in Lustadt umgeworfen. An der Skulptur ist ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstanden.

Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Westheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 24.10.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Carport eines Einfamilienhauses in der Waldstraße 6 in Westheim. Dort entwendeten sie ein hochwertiges Fahrrad, das mit einem Schloss gesichert war.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.300 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Erneute Festfahrung am Hagenbacher Grund

Hagenbach (ots) – Nachdem sich bereits am 17.10.2021 ein Tankmotorschiff bei Rheinkilometer 357,4 am Hagenbacher Grund festgefahren hatte, kam es in der vergangenen Nacht gegen 23:30 Uhr an gleicher Örtlichkeit erneut zu einer Festfahrung eines mit 90 Personen besetzten Fahrgastkabinenschiffes.

Unfallursache war ebenfalls eine nautische Fehleinschätzung des Schiffsführers. Zum Unfallzeitpunkt herrschte niedriger Wasserstand und dichter Nebel.

Alle Passagiere befinden sich noch an Bord, verletzt wurde niemand. Im Laufe des heutigen Tages soll das Fahrzeug unter Aufsicht des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes freigeschleppt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik