Bedrohung mit Pfefferspray und Messer

Ludwigshafen (ots) – Ein 39-Jähriger wurde am Sonntagmorgen 24.10.2021 gegen 05 Uhr, an seiner Wohnung in der Lichtenbergerstraße von einem 37-Jährigen bedroht. Der Angreifer war mit weiteren fünf Männern vor Ort. Hierbei wurde der 39-Jährige mit einem Messer und Pfefferspray bedroht.

Zuvor hatte der 39-Jährige einem 26-Jährigen im Bereich der Bismarckstraße in dessen Gesicht geschlagen. Der Auslöser beider Auseinandersetzungen ist derzeit noch unklar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

70-Jähriger in Wohnung bestohlen

Ludwigshafen (ots) – Ein Diebespärchen klingelte am Samstag 23.10.2021 bei einem 70-Jährigen in der Wredestraße und forderten Einlass, da man sich kennen würde. Der 70-Jährige bat den Mann und die Frau in seine Wohnung. Anschließend verließ das Pärchen die Wohnung wieder. Im Anschluss bemerkte der Senior das Fehlen seiner Bankkarte.

Die unbekannte Frau war zwischen 1,70 und 1,75m groß und circa 35 Jahre alt. Der unbekannte Mann war circa 1,80m groß, zwischen 28 und 32 Jahre alt und trug einen schwarzen Schnauzbart.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Beim Autotüröffnen übersehen

Ludwigshafen (ots) – Ein 44-jähriger Fahrradfahrer zog sich am Sonntag 24.10.2021 Schürfwunden zu, nachdem er von einem 19-Jährigen beim Türöffnen seines PKW übersehen wurde. Der 44-Jährige war gegen 12.30 Uhr in der Mundenheimer Straße in Richtung Adlerdamm unterwegs, als der 19-Jährige die Fahrertür seines PKW öffnete um auszusteigen.

Hierbei touchierte er den vorbeifahrenden Fahrradfahrer, der dadurch stürzte und sich leicht verletzte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Tiefstehende Sonne blendet PKW-Fahrerin

Ludwigshafen (ots) – 18.000 Euro Sachschaden und ein verletzter 30-Jähriger sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntag 24.10.2021. Eine 29-Jährige wollte gegen 17.20 Uhr auf der Abfahrt der B44 von Speyer kommend auf die Hauptstraße abbiegen. Wegen der zu dem Zeitpunkt tiefstehenden Sonne wurde sie geblendet und übersah den auf der Hauptstraße fahrenden 30-Jährigen mit seinem PKW.

Beide Fahrzeuge kollidierten und mussten anschließend abgeschleppt werden.

Der 30-Jährige wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrradfahrer übersehen

Ludwigshafen (ots) – Ein 35-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntag 24.10.2021 in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er zuvor mit einem 25-jährigen PKW-Fahrer kollidierte. Der 25-Jährige wollte gegen 15.45 Uhr von der Welserstraße in die Schanzstraße abbiegen und übersah hierbei den von rechts kommenden Fahrradfahrer.

Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten. Hierbei zog sich der 35-Jährige Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

PKW-Aufbrüche

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen im Laufe des Sonntags 24.10.2021 die Scheibe eines geparkten PKW ein. Der VW Caddy war am Tattag im Zedwitzhof geparkt. Aus dem Fahrzeuginnern wurden keine Gegenstände entwendet. Ebenfalls bei einem versuchten PKW-Aufbruch blieb es bei einem geparkten Porsche Cayenne, der in der Nacht von Samstag (23.10.2021) auf Sonntag (24.10.2021) in der Jaegerstraße parkte. Hier wurde die linke Fondscheibe eingeschlagen.

Erfolgreicher war dagegen eine PKW-Aufbruch am Sonntag (24.10.2021). Zwischen 14.20 Uhr und 17.20 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines geparkten VW Caddys ein und stahlen das darin befindliche Werkzeug (Bohrmaschinen). Das Werkzeug hatte einen Wert von 3500 Euro.

Zu einem weiteren PKW-Aufbruch kam es in dem Zeitraum vom 22.10.2021 bis 24.10.2021 in der Mannheimer Straße. Dort wurden auch Werkzeuge aus einem geparkten Kleintransporter gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

