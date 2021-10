Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Verkehrsunfallflucht

Haßloch (Pfalz) (ots) – Am Donnerstag, 21.10.2021, um 17.05 Uhr befuhr der 33-jährige Fahrer eines Pkw VW Golf die Straße Am Schachtelgraben in Haßloch in östlicher Richtung. Dabei kam ihm ein Pkw, evtl. ein grauer oder silberner Audi (Angabe unsicher), aus dessen Sicht viel zu weit links fahrend entgegen. Der Golffahrer musste nach rechts ausweichen und stieß dabei mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Längsaufstellung geparkten Pkw Fiat zusammen. Ein Zusammenstoß zwischen dem VW Golf und dem entgegenkommenden Pkw fand nicht statt. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eventuelle Unfallfolgen zu vergewissern. Glücklicherweise wurde der 33-jährige durch den Unfall nicht verletzt. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro, am Pkw Fiat in Höhe von 2.000 Euro. Ein Zusammenstoß zwischen dem VW Golf und dem entgegenkommenden Pkw fand nicht statt. Die Polizeiinspektion in Haßloch sucht Unfallzeugen und bittet diese, sich unter 06324/933-0 oder per E-Mail unter pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):