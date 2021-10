Rheinland-Pfalz: Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes wird vollendet

Mainz – Die flächendeckende Optimierung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (ÄBD) schreitet weiter voran: Ab dem 2. November 2021 wird der Patientenservice 116117 auch in der Bereitschaftsdienstregion Rheinpfalz mit den Ärztlichen Bereitschaftspraxen Bad Dürkheim, Frankenthal, Grünstadt und Ludwigshafen zentraler Ansprechpartner im ÄBD und der speziell eingerichtete zentral gesteuerte „Aufsuchende Ärztliche Bereitschaftsdienst“ (AÄBD) kommt zum Einsatz. Ab dem 2. November 2021 wird der Patientenservice 116117 auch in der Bereitschaftsdienstregion Südpfalz mit den Ärztlichen Bereitschaftspraxen Germersheim, Kandel, Landau, Neustadt und Speyer zentraler Ansprechpartner im ÄBD und der speziell eingerichtete zentral gesteuerte „Aufsuchende Ärztliche Bereitschaftsdienst“ (AÄBD) kommt zum Einsatz.

Dies ändert sich für Patientinnen und Patienten:

1. Patientenservice 116117: Ansprechpartner für gesundheitliche Beschwerden rund um die Uhr

Wer außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arztpraxen akute gesundheitliche Beschwerden hat, wird gebeten, immer zuerst den Patientenservice 116117 anzurufen. Über diesen Patientenservice können Patientinnen und Patienten in eine geeignete Versorgungsebene gesteuert werden. So kann gewährleistet werden, dass diese in empfohlenen Versorgungseinrichtungen bei Bedarf auch Ärztinnen und Ärzte für die Behandlung Ihrer Beschwerden antreffen.

2. Ärztliche Bereitschaftspraxen (ÄBP) werden bedarfsabhängig besetzt

Die in ÄBP freiwerdende ärztliche Arbeitszeit wird zukünftig vor allem im Hausbesuchsdienst, dem AÄBD, eingesetzt. In jeder Region bleibt nachts eine ÄBP besetzt. In der Bereitschaftsdienstregion Rheinpfalz ist dies ab dem 2. November die ÄBP in Ludwigshafen. Die ÄBP Bad Dürkheim, Frankenthal, Grünstadt bleiben bestehen, werden aber dem Bedarf entsprechend eingeschränkt besetzt. In der Bereitschaftsdienstregion Südpfalz sind dies ab dem 2. November die ÄBP in Landau und Neustadt. Die ÄBP Germersheim, Kandel und Speyer bleiben bestehen, werden aber dem Bedarf entsprechend eingeschränkt besetzt. Ist der Besuch einer ÄBP erforderlich, erfolgt durch den Patientenservice 116117 eine Anmeldung in der nächsten besetzten ÄBP.

3. Bei Bedarf kommt der Aufsuchende Ärztliche Bereitschaftsdienst

Wer nachts oder am Wochenende dringend den ÄBD benötigt, aber aus körperlichen bzw. medizinischen Gründen nicht die Wohnung verlassen kann, zu dem kommt dann der durch den Patientenservice 116117 zentral gesteuerte Hausbesuchsdienst, der AÄBD, direkt nach Hause. Voraussetzung ist, dass Betroffene immer zuerst die Rufnummer des Patientenservice 116117 wählen und dort die Notwendigkeit eines Hausbesuchs festgestellt wird.

Voraussetzung für bedarfsgerechte Patientensteuerung: 116117

Um eine bedarfsgerechte Steuerung und somit auch die Vorteile für Patientinnen und Patienten flächendeckend in Rheinland-Pfalz realisieren zu können, bittet die KV RLP darum, alle Bekanntmachungen zum ÄBD ab dem 2. November 2021 anzupassen und keine Öffnungszeiten und keine Anschriften von ÄBP mehr zu veröffentlichen. Alle Patientinnen und Patienten werden gebeten, immer zuerst den Patientenservice 116117 anzurufen.