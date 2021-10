Landau: Die Polizei-News

Schwerer Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss (siehe foto)

Landau-B10 (ots) – Am Abend des Sonntag 24.10.2021 um 23:00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B10, im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Landau-Godramstein und Landau-Klinikum.

Ein 31-jähriger Autofahrer aus der Schweiz befuhr die B10 von Pirmasens kommend in Richtung Landau. Ein 51-jähriger Autofahrer aus dem Raum Südliche Weinstraße befuhr die B10 in entgegengesetzte Richtung.

In Höhe der Anschlussstelle Landau-Klinikum kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der 51-jährige Autofahrer schwer und der 31-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aktuell besteht für keinen der Unfallbeteiligten Lebensgefahr.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher Anzeichen für eine Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Der Drogenschnelltest verlief ebenfalls positiv. Dem Unfallverursacher wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Zwecks Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert. Bei beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten musste die Fahrbahn in beide Richtungen bis 03:30 Uhr voll gesperrt werden.

Zeugen gesucht

Landau (ots) – In der Zeit zwischen Samstag 23.10.2021 ab 20 Uhr und Montag 04.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter unter anderem alte Autobatterien aus dem Hof einer Firma in der Johannes-Kopp-Straße in Landau. Das Diebesgut hatte ein Gewicht von mindestens 1 Tonne, weshalb davon ausgegangen wird, dass der Abtransport mit einem LKW erfolgte. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.