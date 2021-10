Spielhalle überfallen

Edenkoben (ots) – Am Montag 25.10.2021, betrat eine bislang unbekannte männliche Person gegen 00:50 Uhr eine Spielhalle in der Staatsstraße in Edenkoben. Er forderte die Angestellte unter Vorhalt eines Messer auf die Kasse zu öffnen und entnahm mehrere Geldscheine. Der Unbekannte erbeutete mehrere hundert Euro und flüchtete zu Fuß in Richtung Ortsmitte.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180 cm groß, trug eine schwarze Jacke mit Fellkragen, weiße Turnschuhe, schwarze Handschuhe und war mit einer Skimaske maskiert.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Niederotterbach (ots) – Im Zeitraum der vergangenen 2 Wochen wurde in der Hintergasse, an der Terrasse eines Wohnhauses, ein Fenster aufgehebelt. Die Räumlichkeiten im Anwesen wurden durchwühlt. Das Diebesgut ist bislang noch nicht genau bekannt.

Zeugen, welche seit 10.10.24, im Bereich der Hintergasse verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.