Fahrradfahrer überholt rechts

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Sonntagnachmittag 24.10.2021 gegen 16:30 Uhr, befuhren ein 13-jähriger und ein 46-jähriger Fahrradfahrer hintereinander die Speyerer Straße von Dannstadt in Richtung Schauernheim. Nach der Brücke über die A65 wollte der 13-Jährige nach rechts abbiegen, ohne Handzeichen zu nutzen. Der dahinterfahrende Radfahrer war der Meinung, der 13-Jährige verringere nur seine Geschwindigkeit und überholte diesen rechts.

Hierbei stießen Beide zusammen. Der 46-Jährige stürzte einen Abhang hinab, verletzte sich an den Rippen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 13-Jährige blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Speyerer Straße für etwa 20 Minuten vollgesperrt werden.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Neuhofen (ots) – Am 21.10.2021 im Zeitraum von 01:30-07:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Rietburgstraße einzubrechen. Die Täter verschafften sich vermutlich über den Gartenzaun Zutritt zum Grundstück und versuchten die Terrassentür und ein Fenster erfolglos aufzuhebeln.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Geschäft

Schifferstadt (ots) – Im Zeitraum vom 23.10.2021 (13:30 Uhr) bis 24.10.2021 (09:20 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Geschäft in der Lillengasse, nahe des Friedhofs, eingebrochen. Vermutlich verschafften sich die Täter über eine Hintertür Zugang zum Geschäft. Aus dem Inneren wurde Bargeld in einem niedrigen 3-stelligen Betrag entwendet.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall mit flüchtendem PKW

Mutterstadt (ots) – Bereits am frühen Freitagmorgen 22.10.2021 ereignete sich gegen 06:30 Uhr an der Einmündung Schifferstadter Straße/Landesstraße 524 ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Schifferstadter Straße in Richtung der genannten Einmündung und beabsichtigte nach links in Richtung Bundesstraße (B) 9 abzubiegen. Hierbei missachtete der PKW-Fahrer den aus Richtung B9 kommenden, bevorrechtigten 54-jährigen Motorradfahrer.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich am Bein. Der PKW-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Laut Zeugen soll es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen weißen PKW gehandelt haben. An der Unfallstelle konnten auch Fahrzeugteile aufgefunden werden. Noch am selben Morgen, gegen 07:30 Uhr, meldet sich der 22-jährige PKW-Fahrer und gibt an, dass er möglicherweise einen Wildunfall in Mutterstadt hatte.

Auf der Dienststelle konnten am PKW korrespondierende Unfallschäden zu dem Unfall mit dem Motorrad festgestellt werden. Hierauf gab der Fahrer an, am Morgen an der besagten Einmündung abgebogen zu sein, einen Unfall habe er aber nicht bemerkt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Einbruch in Wohnhaus

Böhl-Iggelheim (ots) – Unbekannte brachen in dem Tatzeitraum vom Freitag 22.10.2021 bis Sonntag 24.10.2021 in ein Wohnhaus in der Akazienstraße in Böhl-Iggelheim ein. Aus dem Haus wurden Modeschmuck und ein Laptop entwendet.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Sturz eines Fahrradfahrers bei tiefstehender Sonne

Römerberg (ots) – Am Sonntag 24.10.2021 kurz nach 16 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mit seinem Fahrrad die Große Hohl hinab in Richtung der Sportanlagen.

Aufgrund der tief stehenden Sonne versuchte er seine Mütze zu richten, wobei er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und auf dem Gefälle ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Dabei verletzte er sich am Kopf und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.