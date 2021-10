36-Jähriger fällt mehrfach auf

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Strafanzeigen hat sich ein Mann am späten Sonntagabend 24.10.2021 eingehandelt. Er fiel im östlichen Stadtgebiet an unterschiedlichen Adressen unangenehm auf und beging mehrere Straftaten. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahls.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll sich der 36-Jährige zunächst in der Mennonitenstraße Zugang zu einer Wohnung verschafft haben. Demnach klopfte er am Fenster einer Erdgeschosswohnung, und als die Tür geöffnet wurde, betrat er die Wohnung ungefragt mit seinem Hund, fragte nach Geld und öffnete mehrere Schränke. Als der Bewohner entgegnete, dass er kein Geld habe, kündigte der “ungebetene Besucher” an, dass er wiederkommt dann verschwand er.

Wenig später fiel derselbe Mann in der Friedenstraße auf. Auch hier tauchte er ungefragt mit seinem Hund in der Wohnung eines Bekannten auf, wo sich zwei weitere Männer aufhielten, und schlug einem davon unvermittelt ins Gesicht. Seinem Hund gab er das Kommando, auf die Couch zu springen, wo der andere Mann saß.

Mit einem Schlag beschädigte der 36-Jährige eine Schranktür und nahm beim Verlassen der Wohnung mehrere Gegenstände mit, darunter ein Smartphone, Arbeitskleidung sowie einen mit Kleidung gefüllten Rucksack. Anschließend machte er sich aus dem Staub.

Die Aufnahme der Anzeige vor Ort gestaltete sich aufgrund der Alkoholisierung der drei Männer schwierig. Sie konnten jedoch Hinweise auf den Täter geben, so dass sich der Verdacht gegen den 36-Jährigen erhärtete. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

E-Scooter geklaut, Schloss unbeschädigt

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in der Burgstraße einen E-Scooter unter den Nagel gerissen. Der Eigentümer vermisste seinen Elektroroller erstmals am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr und meldete sich anschließend bei der Polizei.

Nach Angaben des jungen Mannes hatte er den privaten Scooter bereits vor einer Woche in Höhe des Hauses Nummer 31 abgestellt und mit einem Schloss an einer Straßenlaterne gesichert. Als er ihn am Sonntag wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass nur noch das Schloss am Laternenmast hing der Roller war weg.

Wie es den Tätern gelang, den Roller aus der Sicherung zu lösen, ohne das Schloss zu beschädigen, ist unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, wann der E-Scooter zuletzt gesehen wurde und wer sich daran zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Verkehrsregeln auch für E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Dass Verkehrsregeln auch für E-Scooter gelten, mussten Polizeibeamte am Sonntagnachmittag einer jungen Frau aus dem Stadtgebiet erklären. Die 23-Jährige war kurz nach halb 3 vor den Augen einer Polizeistreife mit ihrem Elektroroller von der Eisenbahnstraße in die Karl-Marx-Straße abgebogen, obwohl die Ampel dort schon längst auf Rot stand.

Die Streife stoppte den E-Scooter und unterzog die Fahrerin einer Kontrolle. Die junge Frau gab den Rotlichtverstoß zu. Auf sie kommen nun ein Bußgeld von 60 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu. |cri

Audi und Chevrolet gerammt – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist am Sonntag aus der Jägerstraße gemeldet worden. Hier wurde ein geparkter Audi A5 vermutlich von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Der Besitzer des Audi stellte am Vormittag fest, dass an seinem Pkw der linke Außenspiegel fehlt und an der Fahrertür der Türgriff lädiert ist. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Den Spuren nach zu urteilen, sind die Beschädigungen durch einen Verkehrsunfall entstanden. Einen Hinweis auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Die Unfallzeit liegt zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.15 Uhr.

Zu einem weiteren Unfall mit Fahrerflucht kam es am Sonntag in der Straße “Am Schlittweg”. In diesem Fall war ein Chevrolet Malibu betroffen. Dieser wurde in der Zeit zwischen 1.45 und 17 Uhr am vorderen Stoßfänger beschädigt, vermutlich durch ein anderes Fahrzeug. Vom Verantwortlichen fehlt allerdings jede Spur.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße,

Telefon 0631 / 369 – 2150, jederzeit gern entgegen. |cri

Wer hat am Rittersberg etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen im Bereich Rittersberg unterwegs waren. Hier soll es gegen 6.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein.

Das Opfer, ein 24-jähriger Mann, meldete der Polizei, dass er von drei Unbekannten attackiert und geschlagen worden sei. Zuvor habe er beobachtet, wie einer der Männer eine Frau belästigte. Um der Dame zu helfen, habe er sich in das “Gespräch” eingemischt.

Die Frau sei dann weggelaufen, und der Mann habe zwei Freunde zu sich gerufen. Als der 24-Jährige ebenfalls das Weite suchen wollte, sei ihm das Trio gefolgt und habe ihn dann attackiert. Anschließend seien die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Eine Suche in der Umgebung nach den drei Männern und der unbekannten Frau blieb ohne Erfolg. Zeugen, die Hinweise geben können und insbesondere die Frau, die weglief werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Noch rechtzeitig entdeckt

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei in der Eisenbahnstraße eine vorsorgliche Verkehrskontrolle durchgeführt. Zwei junge Männer zogen gegen 6 Uhr die Aufmerksamkeit einer Streife auf sich, weil sie gerade dabei waren, sich E-Scooter zu leihen und für die Fahrt startklar zu machen.

Als die Beamten die beiden ansprachen, schlug ihnen von beiden Männern eine Alkoholfahne entgegen. Die beiden 25 und 21 Jahre alten Männer wurden deshalb zum Atemtest gebeten. Das Gerät zeigte einmal 0,46 Promille und einmal 0,42 Promille an. Weil beide angaben, erst vor kurzem ihr letztes Getränk zu sich genommen zu haben, und somit zu erwarten war, dass ihr Pegel noch steigt, wurde beiden der Fahrtantritt untersagt und ihnen auch mögliche Konsequenz erläutert, falls sie sich nicht daran halten. |cri

Einbruch im Haderwald

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher waren am Wochenende “Im Haderwald” aktiv. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen die Unbekannten in ein Lokal ein. Mitarbeiter stellten am Sonntagmorgen fest, dass eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufgebrochen wurde.

Erste Überprüfungen im Inneren ergaben, dass sich die Eindringlinge in verschiedenen Räumen zu schaffen machten. Bei ihrer Suche nach Bargeld und Wertgegenständen richteten sie Sachschaden an. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Den Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit zwischen 0.50 und 2.20 Uhr. Zeugen, denen insbesondere in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Reifen zerstochen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Wochenende in der Schellenberger Straße die Reifen eines Ford Focus plattgestochen. Der silberne Wagen parkte in Höhe der Hausnummer 31. Zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Sonntag, 12 Uhr machten sich Vandalen an dem Auto zu schaffen und stachen alle 4 Reifen platt. Der Schaden wird auf mindestens 1.200 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Einbruchsversuch gescheitert

Ramstein-Miesenbach (ots) – Bei einem versuchten Einbruch in der Wendelinusstraße gelingt es den unbekannten Tätern nicht die Haustür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitagnachmittag bis zum späten Abend.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Unfall, Alkohol, Flucht

Oberarnbach (ots) – Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen kommt es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher beschädigt eine Straßenlaterne und entfernt sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Im Laufe des Vormittags kehrt der Fahrer zur Unfallstelle zurück um Spuren zu beseitigen.

Polizeiliche Ermittlungen führen zu dem 29-jährigen Unfallverursacher aus dem Kreis Kaiserslautern. Wieso der Fahrer nicht gleich die Polizei hinzuzog mag daran liegen, dass er bei seiner Befragung immer noch einen Promillewert von 0,48 Promille vorzuweisen hatte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. |pilan

Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall

Martinshöhe (ots) – Bei einem Überholmanöver ist es am Sonntagmittag auf der Landstraße zwischen Martinshöhe und Rosenkopf zu einem Unfall gekommen. Ein Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen überholt ein Renault Fahrer einen Radfahrer und kollidiert beim wieder einscheren mit diesem.

Bei dem 35-jährigen PKW-Fahrer aus Homburg werden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Urintest bestätigt die Vermutung der Polizeibeamten. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Der Radfahrer kommt zum Glück mit leichten Verletzungen davon. |pilan

Alkoholsünder im Straßenverkehr

Ramstein-Miesenbach (ots) – Im Innenstadtbereich von Ramstein ziehen die Beamten im Laufe des Wochenendes drei Alkoholsünder aus dem Verkehr. Die Atemtests reichen hier bis zu einem Wert von 2,41 Promille. Alle Zecher aus dem Kreis Kaiserslautern müssen mit einem Ordnungswidrigkeiten- bzw. einem Strafverfahren rechnen.

Vier Fahrzeugführer können vor Fahrtantritt einer Kontrolle unterzogen werden. Da auch sie alkoholisiert waren, wurden die Fahrzeugschlüssel im Sinne der Gefahrenabwehr sichergestellt und bis zur “Nüchternheit” sicher auf der Polizeiinspektion verwahrt. |pilan