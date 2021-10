Randalierer muss in Gewahrsam

Mainz-Altstadt (ots) – Für einen 27-jährigen Mann aus Kusel endete der vergangene Freitagnachmittag 22.10.2021, 16:00 mit Strafanzeigen im Polizeigewahrsam. Der Mann fiel am Nachmittag in einem Drogeriemarkt auf. Dort pöbelte er zunächst Kunden an und verhielt sich unangemessen gegenüber der Filialleitung. Einige Minuten später fiel der Mann in einer Selbstbedienungsbäckerei in der Nähe der Römerpassage auf, als er Teigwaren aus der Auslage nahm und samt Greifzangen durch die Räumlichkeiten warf.

Nachdem der 27-Jährige von den Mitarbeitern der Bäckerei des Geschäftes verwiesen wurde, aber nicht gehen wollte, kam es zu einem Gerangel mit einem 19-jährigen Bäckereimitarbeiter. Der 27-Jährige schlug hierbei dem 19-Jährigen unter anderem mit der Faust ins Gesicht. Auch als eine alarmierte Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers vor Ort eintraf beruhigte sich der 27-Jährige nicht und musste zunächst mit Handschellen gefesselt und schließlich in Polizeigewahrsam genommen werden.

Bei Gleisüberschreitung lebensgefährlich verletzt

Mainz (ots) – Am frühen Morgen des 23. Oktober 2021 gegen 7:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz durch eine Reisende angesprochen, im Gleis würde sich eine verletzte Person befinden. Die Beamten erreichten umgehend den Unfallort im Gleisbereich des Gleis 1, an welchem ein 24-jähriger Deutscher lebensgefährlich verletzt lag. Der Mann war noch bei Bewusstsein als die Beamten die Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiteten.

Was war passiert? Der junge Mann hatte alkoholisiert die Gleise von Bahnsteig 2/3 Richtung Bahnsteig 1, als Begleiter einer weiteren Person überquert. Sie wollten den dort stehenden Zug noch erreichen, was durch die Auswertung der Videoaufzeichnungen im Anschluss rekonstruiert werden konnte.

Hierbei hatte er, seinem Kompagnon folgend, den Zug zwischen 2 aneinandergekoppelten Wagen passieren wollen. Der Zug fuhr während des Überquerungsvorganges des Mannes an und verletzte ihn dabei erheblich. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik Mainz verbracht und dort entsprechend operiert. Sein 23-jähriger Begleiter wurde durch die Notfallseelsorge vor Ort betreut.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei Kaiserslautern darauf hin, dass ein unbefugtes Betreten der Gleise zu lebensgefährlichen Verletzungen bis hin zum Tode führen kann. Wichtige Hinweise hierzu sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de für jedermann einsehbar.

Auto zerkratzt

Mainz-Altstadt (ots) – Am Freitagnachmittag 22.10.2021, 14:55 Uhr wollte eine 43-jährigen Mainzerin mit ihrem Opel aus einem Parkhaus auf die Fahrbahn der Emmeransstraße fahren. Hierzu musste sie zwangsläufig über den dortigen Gehweg fahren und kurzzeitig verkehrsbedingt warten. Ein Passant regte sich über den versperrten Gehweg dermaßen auf, dass er die Fahrertür des Opels mit einem scharfen Gegenstand zerkratzte und sich anschließend entfernte.

Die 43-Jährige verständigte die Polizei und folgte dem Passanten, der wenig später von einer Funkstreife kontrolliert werden konnte. Der 73-Jährige Mann stritt die Tat ab. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Mehrere Keller aufgebrochen

Mainz-Neustadt (ots) – In zwei Mehrfamilienhäusern in der Mainzer Neustadt wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in einem Anwesen in der Kurfürstenstraße Zutritt zu insgesamt 8 Kellerabteilen.

In der Hindenburgstraße wurden in ähnlicher Weise insgesamt sechs Kellerabteile angegangen. Türen und Schlösser wurden hierbei beschädigt, eine genaue Anzahl gestohlener Gegenstände ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Als Tatzeitraum kommt die zweite Wochenhälfte der vergangenen Woche bzw. das vergangene Wochenende in Betracht. Die Aufbrüche wurden am Sonntagabend 24.10.2021 der Polizei gemeldet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen.

Trinkgelder entwendet

Mainz-Altstadt (ots) – Die Kriminalpolizei ermittelt aufgrund eines Einbruchs in einen Schönheitssalon in der Mainzer Altstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag 23.10.2021 drangen der oder die unbekannten Täter in das Geschäft im “Kirschgarten” ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten letztlich die Trinkgelder der Mitarbeitenden aus einer Kasse.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Einbruch

Mainz-Marienborn (ots) – Zwischen dem 18.10.2021 und dem 22.10.2021 kam es in der Straße “Hinter den Wiesen” in Mainz-Marienborn zu einem Einbruchdiebstahl. Während die Bewohner des Einfamilienhauses sich im Urlaub befanden, hebelte der oder die unbekannten Täter zunächst den Rollladen und anschließend die Terrassentür auf. Mehrere Räume wurden durch die Täter durchwühlt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kennzeichendiebstahl aufgeklärt – Eine turbulente Stunde

Mainz (ots) – Am 24. Oktober 2021 um ca. 15:40 Uhr wurde das Bundespolizeirevier in Mainz telefonisch darüber informiert, dass auf einem Parkplatz der Deutschen Bahn diverse Kennzeichen der dort abgestellten Fahrzeuge beschädigt bzw. entwendet wurden. Den eingesetzten Streifenbeamten erschien der festgestellte Modus Operandi bekannt.

Die veranlasste Videoauswertung bestätigte den Verdacht der Beamten, weshalb die Fahndung nach einer amtsbekannten Person eingeleitet wurde. Unterdessen wurde eine Streife durch eine Geschädigte angesprochen, der ebenfalls das Kennzeichen ihres Fahrzeuges entwendet wurde. Zum Zwecke der Stellung einer Strafanzeige wegen Diebstahls begleitete die Dame die Beamten zum Revier.

Noch während die Geschädigte dort war, konnte eine weitere Streife den 51-jährigen deutschen Tatverdächtigen stellen, der die Polizisten zu seinem Versteck führte und die gestohlenen Kennzeichen übergab. Tatsächlich war auch das der Dame dabei, die ihr Kennzeichen um 16:40 Uhr wieder in Empfang nehmen konnte. Den Dieb erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Sachbeschädigung und Diebstahl.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall zwischen Roller und Pkw mit tödlichem Ausgang

Dolgesheim (ots) – Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagmittag 25.10.2021 verstarb ein 66-jähriger Rollerfahrer noch an der Unfallstelle. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Rheinhessen mit seinem Peugeot die Kreisstraße K40 aus Eimsheim kommend in Richtung Dolgesheim. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms mit seinem Roller die Landstraße L425, von Hillesheim kommend in Richtung Weinolsheim.

An der Kreuzung der K40 zur L425 kam es zum Zusammenstoß. Der 66-Jährige verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst, noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Oppenheim hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Unfallermittlungen übernommen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zudem wurde die Drohne der Mainzer Polizei zur Unfallaufnahme eingesetzt.