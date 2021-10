Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfallmitteilung

Petersberg – Am Sonntag (24.10.), gegen 19:40 Uhr, befuhr der 53-jährige Fahrer eines VW Touran die Petersberger Straße in Richtung Fulda auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. In Höhe der Hausnummer 109 wollte er plötzlich drehen, um die Petersberger Straße in die entgegensetzte Richtung zu befahren. Hierbei übersah er den BMW eines 23-Jährigen, der neben ihm auf dem linken Streifen ebenfalls in Richtung Fulda unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde der Fahrer des VW Touran leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Bebra – Am Samstag (23.10.), um 22 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B 27 zwischen Bebra/Süd und Sontra. Ein 19-jähriger Mann aus Rotenburg befuhr mit seinem Pkw die B 27 von Bebra/Süd kommend in Richtung Sontra. Hinter seinem Fahrzeug befand sich ein weiterer Pkw Kombi. Zu Beginn der zweispurigen Fahrbahn in Richtung Sontra überholte der hintere Pkw und scherte ganz knapp vor dem Rotenburger wieder ein. Der junge Mann musste eine Gefahrenbremsung machen, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Am Pkw und der Leitplanke entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 4.000 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbeten unter 06623/937-0.

Diebstahl auf Baustelle – Wohnungseinbruch

Diebstahl auf Baustelle

Schotten – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Samstag (23.10.) eine Schaufelgabel und diverse Beschilderungen von einer Baustelle in der Bornwiesenstraße in Rainrod. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Alsfeld – Durch Manipulation einer Tür im ersten Obergeschoss verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (24.10.), gegen 0.40 Uhr, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hohentorstraße in Lingelbach. Die Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände, Bargeld, einen Computer sowie ein Notebook. Am Türschloss entstand ein Sachschaden von rund 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Garage

Künzell/Pilgerzell – Unbekannte versuchten in der Nacht zu Sonntag (24.10.) in der Johannesstraße in eine Garage einzubrechen. Den Tätern gelang es nicht das elektrisch betriebene Tor nach oben zu drücken, sie verursachten jedoch geringfügigen Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Raubüberfall auf Tankstelle

Rotenburg/F. – Freitagabend (22.10.) kam es in der Kasseler Straße zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat gegen 23.30 Uhr ein Unbekannter den Verkaufsraum und ging zielgerichtet auf die Kassiererin zu. Unter Vorhalt einer bislang unbekannten schwarzen Schusswaffe forderte der Mann die Herausgabe von Geld. Er flüchtete mit einer geringen Summe in Richtung Campingplatz/Bahnhof. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 175 Zentimeter groß, dunkler Teint, dunkle Haare, schwarze Kapuzenjacke, schwarzer Pullover mit abgesetzten helleren Streifen im Brustbereich, schwarze Handschuhe, schwarze Turnschuhe mit heller Sohle, weiße Socken, schwarze Ski-Maske/schwarzer Schlauchschal. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Audi A6 und SQ5 gestohlen

Bebra – Unbekannte Täter haben Montagnacht (25.10.), zwischen 1 und 7.30 Uhr, zwei Pkw des Herstellers Audi gestohlen. Ein weißer Audi A 6 Avant wurde durch den Besitzer in der Einfahrt der Garage in der Straße „Meininger Allee“ abgestellt. Eine Straße weiter wurde ebenfalls am Morgen ein Pkw-Diebstahl festgestellt: Ein schwarzer Audi S Q5 war nicht mehr in der Straße „Gerstunger Allee“ geparkt. Die Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von rund 50.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schulen mit Graffiti besprüht

Niederaula – Unbekannte Täter besprühten zwischen Dienstagnachmittag (19.10.) und Mittwochmorgen (20.10.) die Außenfassade zweier Schulen. Unter anderem wurde die Sporthalle einer Schule in der Hattenbacher Straße sowie die Fassade einer weiteren Schule in der Schulstraße mit verfassungswidrigen Zeichen beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus

Schenklengsfeld – Ein Mehrfamilienwohnhaus in der Raiffeisenstraße war Freitag (22.10.), zwischen 17 und 18 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Auf noch unbekannte Weise verschafften sie sich Zutritt und nutzten die kurze Abwesenheit der Hausbewohnerin. Die Täter durchwühlten die Wohnung und flohen mit Diebesgut – darunter unter anderem eine geringe Summe Bargeld sowie ein Smartphone. Sie hinterließen einen geringen Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Friseursalon

Bad Hersfeld – Ein bislang Unbekannter betrat am Samstag (23.10.), gegen 9 Uhr, einen Friseursalon in der Benno-Schilde-Straße durch den Hintereingang. Der Mann entwendete sowohl vom Tresen als auch aus einem Aufenthaltsraum zwei Smartphones des Herstellers Apple im Gesamtwert von rund 1.800 Euro und flüchtete. Er wird von den Geschädigten wie folgt beschrieben: circa 175 bis 180 Zentimeter groß, 35 bis 45 Jahre alt, kräftige Statur, südeuropäisches Aussehen, dunkle, kurze Haare, dunkler Vollbart. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug er einen hellgrauen Pullover, eine schwarze Daunenweste mit rundem, rot-weißem Patch auf der linken Brust, eine graue lange Hose und braune Schuhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat

Schenklengsfeld – Eine Zeugin beobachtete in der Nacht zu Sonntag (24.10.), gegen 1.15 Uhr, wie drei Unbekannte im Ortsteil Erdmannrode in der Ottegasse versuchten, einen auf dem Gehweg stehenden Zigarettenautomaten aufzubrechen. Als die Frau auf sich aufmerksam machte, ließen die Männer von der Tat ab und flüchteten ohne Diebesgut. Bei der Personengruppe handelte es sich um drei männliche Jugendliche, schätzungsweise zwischen 16 und 18 Jahre alt. Sie waren dunkel gekleidet. Eine Person trug einen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de