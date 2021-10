Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Unfallflucht: Fahrräder kollidieren – Offenbach

(ar) Am Freitagmorgen, gegen 8.30 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen. Zur Kollision kam es in der Waldstraße/Ecke Christian-Pleß-Straße bei einem Abbiegevorgang. Eine 21-Jährige erlitt hierbei Prellungen und Abschürfungen. Die Polizei sucht nun nach der zweiten Frau. Diese soll auf einem kleinen Fahrrad unterwegs und mit einer schwarzen Jacke sowie einer rosafarbenen Wollmütze bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Offenbach unter 069 8098-5100 zu melden.

Wer hat den Vorfall gesehen? Zeugen gesucht – Neu-Isenburg

(jm) Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall am Freitagabend, der sich im Bereich der Richard-Wagner-Straße/Ecke Peterstraße ereignete. Nach ersten Erkenntnissen versuchte zwischen 16 und 17 Uhr eine Unbekannte zunächst die Tasche einer betagten Frau aus Neu-Isenburg auf dem Weg zum Isenburg-Zentrum wegzunehmen. Offensichtlich scheiterte dieser Versuch, da die Dame vehement an der Tasche festhielt. Im weiteren Verlauf gelangte die etwa 1,65 Meter große Täterin, die mit einer schwarzen Jacke bekleidet war und eine schwarze Kapuze über den Kopf trug, offenbar an die Geldbörse der Isenburgerin und stahl diese. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Terminankündigung: „Tag des Einbruchschutzes“ im Bürgerhaus – Dreieich/Sprendlingen

(lei) Auch in diesem Jahr findet mit der Zeitumstellung zum 31. Oktober wieder der „Tag des Einbruchschutzes – Eine Stunde für mehr Sicherheit“ statt. Als Aktion im Rahmen der landesweiten Kampagne „K-Einbruch“ zeigen die Fachberaterinnen und -berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle am

Freitag, 29.Oktober 2021,

in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, im Foyer des Bürgerhauses Dreieich Sprendlingen (Fichtestraße 50)

anhand von Exponaten wirksame Sicherungsmethoden, um sich vor „ungebetenen Gästen“ Zuhause besser zu schützen. Außerdem erhalten die Besucher interessante Informationen rund um das Thema Einbruchschutz. Zur Teilnahme an der Veranstaltung gilt die 3-G-Regel sowie die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Hinweis: Ein Flyer zu dem Termin ist dieser Meldung beigefügt (Quelle: Polizei)

Zeugen nach Unfall auf der Kreisstraße 168 gesucht – Egelsbach

(fg) Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 168 in Höhe eines Einkaufszentrums nahe der Straße Kurt-Schumacher-Ring ereignete, sucht die Polizei nun Zeugen. Kurz vor 16 Uhr soll der 37 Jahre alte Fahrer einer Mercedes C-Klasse die Kreisstraße in Richtung der Autobahn 661 auf der Geradeausspur befahren haben. Plötzlich habe der Mercedes-Fahrer beabsichtigt verbotswidrig zu wenden und hielt daher an. Ein 29 Jahre alter Audi-Fahrer bemerkte das Verkehrsmanöver offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

Bereich Main-Kinzig

Überholmanöver falsch eingeschätzt – Zeugen gesucht – Gründau

(ar) Auf der Kreisstraße K903 zwischen Hasselroth und Gründau soll es am Freitagabend beinahe zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen sein. Gegen 19.50 Uhr fuhr ein weißer Audi A6 in Richtung Hasselroth, als ihm plötzlich ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegenkam. Offenbar hatte der Entgegenkommende ein Überholmanöver falsch eingeschätzt. Der 24-jährige Fahrer soll den Crash nur noch verhindert haben, indem er mit seinem Fahrzeug auswich und in die Schutzleitplanke fuhr. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Hinweise können an die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 mitgeteilt werden.