Auseinandersetzung auf Fußballplatz

Grävenwiesbach (ots)-(pa) – In Grävenwiesbach kam es am Sonntagnachmittag 24.10.2021 gegen 16:20 Uhr in der Industriestraße im Rahmen einer Fußballpartie zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 16.20 Uhr sollen auf dem Sportplatz “Am Steinchen” Angehörige zweier Mannschaften in einen Streit geraten sein, an dem sich schließlich auch Zuschauer beteiligt haben sollen. Im weiteren Verlauf des anfänglich noch verbalen Zwists soll es zwischen mehreren jungen Männern zu gegenseitigen Tätlichkeiten gekommen sein.

Ein 24-Jähriger, der an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll, verletzte sich und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Bad Homburger Kriminalpolizei, der mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung vorliegen, ermittelt zum Hintergrund und dem genaueren Ablauf des Tatgeschehens. Mögliche noch nicht bekannte Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mann durch Flaschenwurf verletzt

Oberursel, Holzweg, Freitag, 22.10.2021, 23:35 Uhr (ll) – Am Freitagabend hatte ein 31-Jähriger in Oberursel einen verbalen Streit mit einer 4-köpfigen Personengruppe, der schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 23:35 Uhr im Holzweg unterwegs gewesen, als er mit 4 unbekannten Männern in Streit geraten sei und eine Glasflasche gegen den Kopf geworfen bekommen habe. Hierdurch stürzte der Geschädigte und verletzte sich. Die Angreifer seien dann in Richtung Eppsteiner Straße und Adenauerallee geflüchtet.

Alle Täter seien etwa 20 Jahre alt gewesen. Eine der vier Personen habe einen dunklen Hauttyp gehabt. Zwei der jungen Männer sollen mit schwarzen Westen, einer mit einer weißen Jacke und ein weiterer mit einem schwarzen Pullover bekleidet gewesen sein. Von den vier Täter drei eine Kappe getragen haben.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bad Ho,burg unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Kronberg im Taunus, Viktoriastraße, 18.10.2021, 06.00 Uhr bis 24.10.2021, 21.15 Uhr

(pa)In Kronberg kam es im Verlauf der vergangenen Woche zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch das Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter im Zeitraum zwischen Montagmorgen und Sonntagabend in das in der Viktoriastraße gelegene Wohnhaus. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen schließlich diverse Wertgegenstände, darunter Bargeld, Schmuck und Handtaschen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Kellerabteile aufgebrochen und Pedelecs gestohlen

Oberursel, Erich-Ollenhauer-Straße, 22.10.2021, 20.00 Uhr bis 23.10.2021, 18.30 Uhr

(pa)Von Freitag auf Samstag hatten es Unbekannte in der Oberurseler Erich-Ollenhauer-Straße auf den Inhalt dreier Kellerabteile abgesehen. Die Diebe verschafften sich zwischen Freitag- und Samstagabend auf bislang unbekannte Weise Zugang in den Keller eines Mehrfamilienhauses. Dort brachen die Täter insgesamt 3 Kellerabteile auf.

Aus diesen stahlen sie zwei Elektrofahrräder sowie eine Stereoanlage im Gesamtwert von rund 7.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0.

Trickdieb stiehlt Kellnergeldbörse

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 22.10.2021, gg. 19.00 Uhr

(pa)Am Freitagabend suchte ein Trickdieb in der Bad Homburger Louisenstraße ein Café heim. Zu Ladenschluss gegen 19.00 Uhr erschien ein Mann im Café und fragte nach einem Glass Wasser. Als man der Bitte nachkam, nutzte der Unbekannte die Ablenkung der Mitarbeiter, um verdeckt durch eine mitgebrachte Zeitung eine Kellnergeldbörse samt Inhalt unbemerkt zu entwenden.

Der Täter wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt und circa 175cm groß. Er habe eine schmale Statur sowie einen dunklen Teint gehabt und eine blaue Kappe getragen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet Personen, bei denen der Täter möglicherweise ebenfalls vorstellig wurde, oder solche, die sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Neu-Anspach,

Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, An der Dörrwiese, 24.10.2021, gg. 12.45 Uhr

(pa)Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von über 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag im Neu-Anspacher Stadtteil Hausen-Arnsbach ereignete. Gegen 12.45 Uhr wollte ein 57-jahriger Mann aus dem Westerwaldkreis mit seinem Mini von der Straße “An der Dörrwiese” nach links auf die K 723 abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer einen Mercedes, der die Kreisstraße in Richtung Rod am Berg befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei sich der Fahrer des Mini als auch eine 68-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen zuzogen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Beide Pkw wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

Porsche gegen Hauswand gefahren,

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße / Prof.-Wagner-Straße, 24.10.2021, gg. 13.50 Uhr

(pa)Am Sonntag ereignete sich in Friedrichsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Autofahrer verletzt wurde und mehrere Zehntausend Euro Sachschaden entstanden. Gegen 13.50 Uhr wollte der Mann mit einem Porsche Macan aus einer Parklücke in der Wilhelmstraße ausfahren. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Autofahrer bei seinem Fahrmanöver gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Prof.-Wagner-Straße. Der 68-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, für deren Behandlung er in eine Klinik gebracht wurde. An seinem Pkw entstand Totalschaden.

Verkehrsunfälle:

Unfallzeit: Freitag, 22.10.2021, 08:50 Uhr

Unfallort: 61267 Neu-Anspach, Bahnhofstraße

Sachverhalt:

In der Bahnhofstraße in Neu-Anspach, streifte eine 85-jährige mit ihrem Skoda Fabia einen schwarzen Mercedes, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Hierbei müsste ein Sachschaden an dem Mercedes entstanden sein. Die Dame wartete 15 Minuten am Unfallort und entfernte sich dann, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Sie merkte sich das Kennzeichen zuerst, vergaß dies jedoch auf dem Heimweg und meldete den Unfall mehrere Stunden später der Polizeistation Usingen. Aufgrund der deutlichen Beschädigung an dem Fahrzeug der Unfallverursacherin müsste definitiv ein beschädigtes Fahrzeug vorhanden sein. Eine Absuche nach dem vermeintlichen beschädigten Mercedes verlief jedoch bisher negativ.

Hinweise bitte an die Polizeistation Usingen: Tel.: 06081/ 9208-0

Wohnungseinbruchdiebstahl- Tageswohnungseinbruch gemäß § 244 (1) Nr.3, (4) StGB

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Auf der Erlenwiese Tatzeit: Donnerstag, 21.10.2021 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Am Donnerstagabend verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Grundstück der Geschädigten. Mehrere Versuche zwei Terrassentüren im Erdgeschoss aufzuhebeln blieben ohne Erfolg. Die Täter gelangten vermutlich über einen Stehtisch, welcher auf der Terrasse stand, auf ein Glasvordach. Dort wurde zunächst erfolglos versucht, die Balkontüre zum „Balkonzimmer“ aufzuhebeln. Letztendlich gelang es ihnen, ebenfalls von dem Glasvordach aus, ein Fenster im Obergeschoss aufzuhebeln und so in das Gebäudeinnere zu gelangen. Im Obergeschoss und im Keller wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt.

Diebesgut:

Die Täter entwendeten Schmuck im Wert von 6000,- EUR und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Es bestehen keine Hinweise auf mögliche Täter.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der

Telefonnummer 06172/ 120-0 entgegen ——————

Führen eines Fahrzeuges bei Fahrunsicherheit infolge des Genusses berauschender Mittel

Tatort: 61250 Usingen, Achtzehntmorgenweg Tatzeit: 23.10.2021, 23:30 Uhr

Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizeistation Usingen einen 36- jährigen PKW-Fahrer. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Fahrzeugführer aus Dietzenbach unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der Fahrer musste die Beamten zu einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Ostpreußenstraße, 61381 Friedrichsdorf Tatzeit: 22.10.21, 16:00 Uhr bis 23.10.2021, 13:50 Uhr Tathergang: Der oder die bislang unbekannten Täter begaben sich zu dem betreffenden Wohnhaus und versuchten mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes, die Wohnungstür der Geschädigten zu öffnen. Zudem konnten Beschädigungen an den Rolläden im Balkonbereich der angegangenen Wohnung festgestellt werden. Dem oder die Täter gelang es nicht, in die Wohnung zu gelangen. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: Bahnhof Bad Homburg v.d.H.

Tatzeit: 24.10.2021, 03:05 Uhr Tathergang: Zwei männliche Täter (beide 25 Jahre alt) begaben sich in das Bahnhofsgelände und verschmutzten auf dem Weg zu den Gleisen an mehreren Stellen durch aufgebrachtes Graffiti die Wände. Hierbei wurden die Täter und die Tat videografiert. Noch auf dem Bahnsteig konnten die Personen durch die Polizei angehalten werden. Die Personalien wurden festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden wird auf 100EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Güldensöllerweg, 61350 Bad Homburg Unfallzeit: Samstag, 09.10.2021, 18:00 Uhr bis Samstag, 23.10.21, 12:00 Uhr Unfallhergang: Im oben genannten Zeitraum war ein Pkw, Hersteller Daimler, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand des Güldensöllerweges geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem unbekannten Kfz die Front des abgeparkten Pkw und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 2000EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Herrngasse, 61348 Bad Homburg Unfallzeit: 22.10.2021, 10:30 Uhr bis 22.10.2021, 11:45 Uhr Unfallhergang: In der Tiefgarage Schlossgarage war ein Pkw, Hersteller BMW, ordnungsgemäß abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem unbekannten Kfz die Front des abgeparkten Pkw und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 700EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Verkehrsunfall Sachschaden

Unfallort: Saalburgstraße, 61381 Friedrichsdorf Unfallzeit: 23.10.2021, 12:45 Uhr Unfallhergang: Ein 65-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Mazda, befuhr die Saalburgstraße in Friedrichsdorf, aus Richtung Höhenstraße kommend, in Fahrtrichtung Lochmühlenweg. In dessen Verlauf kollidierte der Fahrer mit seinem Pkw, vermutlich aus Unachtsamkeit, mit einem geparkten Pkw, Hersteller Seat. An beiden Kfz entstand Sachschaden. Dieser wird auf insgesamt 12.000EUR geschätzt.

Verkehrsunfall Sachschaden

Unfallort: Dietigheimer Straße Kreuzung Saalburgstraße, 61350 Bad Homburg Unfallzeit: 23.10.2021, 13:23 Uhr Unfallhergang: Eine 53-jährige Fahrerin eines Pkw, Hersteller Opel und ein 55-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Volvo, befuhren die Kreuzung Dietigheimer Straße/ Saalburgstraße aus Richtung Hindenburgring kommend. Beide Pkw bogen nach links in die Saalburgstraße ab. Auf dem zweispurigen Abbiegestreifen kollidierten beide Pkw beim Nebeneinanderfahren. Beide Pkw wurden hierbei beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 7000EUR geschätzt.

Mehrere Kennzeichen in Steinbach entwendet In der Nacht von Freitag, 22.10.2021 auf Samstag, 23.10.2021 wurden im Bereich Steinbach Bahnstraße / Daimlerstraße / Berliner Straße an mehreren Fahrzeugen die Kennzeichen abmontiert und entwendet. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges gesehen hat, sollte sich bitte bei der Polizei in Oberursel unter 06171-62400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Hochwertiges Pedelec aus Tiefgarage entwendet 61476 Kronberg im Taunus, An den Schillergärten Donnerstag, 21.10.2021 00:00 Uhr – Freitag, 22.10.2021, 07:00 Uhr

Sachverhalt:

Unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu einer in der „An den Schillergärten“ gelegenen Tiefgarage, welche mehrere Wohnobjekte miteinander verbindet. Hier brachen die Täter mehrere Kellerräume auf und entwendeten ein schwarzes Pedelec des Herstellers Canyon im Wert von 3400,00 EUR. Weitere Kellerräume wurden ebenfalls durch erhebliche Krafteinwirkung mittels Hebelwerkzeug beschädigt. Ein Eindringen gelang in anderen Fällen jedoch nicht. Nach der Tatausführung konnten die Täter unerkannt flüchten. Der entstandene Schaden an den Türen wird auf 2000,00 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg v.d.H. hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und / oder Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Vermeintliches Kaufinteresse führt zu versuchten Diebstahl 61479 Glashütten Samstag, 23.10.2021, 16:00 Uhr – 16:15 Uhr

Sachverhalt:

Durch zwei unbekannte Täter wurde über eine Onlineplattform zum Kauf und Verkauf von Gegenständen, ein vermeintliches Kaufinteresse zu einem Inserat bekundet und ein Verkaufstermin vereinbart. Zum besagten Termin erschien eine weibliche und eine männliche Person. Während die 81-jährige Verkäuferin von der weiblichen Person abgelenkt wurde, durchsuchte die männliche Person die Wohnräume der Verkäuferin. Als diese misstrauisch wurde und eine Nachbarin zur Hilfe holte, flüchteten beide Täter aus dem Objekt.

Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

männlich

30-40 Jahre

180 cm

schlanke Statur

südländischer Phänotyp

schwarze Haare

Schnurr- und Kinnbart

Schirmmütze

Jacke (Farbe unbekannt)

Bluejeans

30-40 Jahre

weiblich

175 cm

schlanke Statur

südländischer Phänotyp

schwarze, lange Haare zum Zopf gebunden

buntes Oberteil

schwarze Strumpfhose

Sportschuhe (Sneakers)

künstliche Wimpern

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg v.d.H. hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und / oder Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Verkehrsunfall / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht 61462 Königstein im Taunus / Schneidhain, Am Rabenstein Samstag, den 23.10.2021, 12:00 Uhr – 17:00 Uhr

Die Fahrzeugführerin eines schwarzen Volkswagen Tiguan parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß unter ihrem Carport in der Straße „Am Rabenstein“. Vermutlich beim Rangieren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, wurde der schwarze Volkswagen Tiguan im Frontbereich touchiert und nicht unerheblich beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich widerrechtlich von der Unfallstelle, ohne jeglichen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 800,00 EUR geschätzt. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug liegen nicht vor.

Die Polizeistation Königstein im Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und/oder Hinweisgeber, sich mit der Polizeistation Königstein unter der (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit verletzter Person – Abkommen von der Fahrbahn 61479 Glashütten, Limburger Straße Samstag, 23.10.2021, 10:47 Uhr

Die 64-jährige Fahrzeugführerin eines PKWs befuhr die Limburger Straße in Glashütten, Fahrtrichtung Königstein im Taunus. Aufgrund gesundheitlicher Umstände verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte ungebremst mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch Zeugen vor Ort wurde Erste Hilfe geleistet und die Dame sodann mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mindestens 7000,00 EUR geschätzt.

