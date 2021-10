Gießen (ots) – Am Sonntag, 24.10.2021, gegen 04 Uhr lief eine junge Frau Wingertshecke entlang. Unterwegs kam ihr ein fremder Mann entgegen, welcher sie grüßte. Als die 23-Jährige den Hausflur des Mehrfamilienhauses betrat, stand plötzlich der fremde Mann hinter ihr und drängte sie in das Gebäude. Er zog ihr den Rock und die Strumpfhose herunter und betatschte sie mehrfach unsittlich. Die 23-Jährigen konnte sich schließlich in eine Wohnung flüchten.

Täterbeschreibung:

– männlich, ca. 35-45 Jahre alt und etwa 175-180 cm groß. Er hatte eine normale Figur und dunkle Haare und sprach Deutsch mit Akzent.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641/7006 2555.