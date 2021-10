Beim Joggen sexuell belästigt,

Schwalbach am Taunus, Am Kronberger Hang, Mittwoch, 20.10.2021, 16:00 Uhr

(jn)Ein etwa 60 Jahre alter Mann soll sich bereits am Mittwochnachmittag in Schwalbach einer 57-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise genähert haben. Am Sonntag meldete sich die Geschädigte bei der Polizei in Eschborn und gab an, dass sie am Mittwoch, 20.10.2021 um etwa 16:00 Uhr auf einem Feldweg „Am Kronberger Hang“ gejoggt sei, als sie einem unbekannten älteren Mann begegnet sei. Dieser habe auf einer Bank gesessen und soll die 57-Jährige zunächst angesprochen haben. Im weiteren Verlauf sei er der Frau hinterhergelaufen, wobei er sich teils entblößt und seinen Intimbereich zur Schau gestellt haben soll, bevor er in unbekannte Richtung davonlief. Bei dem Täter soll es sich um einen 1,60 Meter großen, dünnen und etwa 60 Jahre alten Mann handeln. Er habe eine schwarze Mütze getragen und sei dem Anschein nach Osteuropäer gewesen.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zu dem bis dato unbekannten Täter unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Inline-Skater schlägt auf 67-Jährigen ein, Hochheim am Main, Radweg Bundesstraße 40, Mainz-Kastel Richtung Hochheim, Sonntag, 24.10.2021, 15:40 Uhr

(jn)Am Sonntagnachmittag kam es bei Hochheim zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 67-jähriger Hochheimer von einem bislang unbekannten Inline-Skater verletzt worden ist. Der Geschädigte musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Derzeitigen Ermittlungen folgend war der 67-Jährige um 15:40 Uhr zu Fuß auf dem Radweg von Kastel kommend in Richtung Hochheim unterwegs, als er von einem ca. 35 Jahre alten und etwa 1,85 Meter großen Mann auf Inlineskates geschnitten worden sein soll. Daraufhin kam es zu einem verbalen Disput zwischen den zwei Männern, was letztlich dazu führte, dass der Hochheimer auch körperlich attackiert wurde. In diesem Zusammenhang seien auch die zwei „Walking-Stöcke“ des Skaters als Schlagmittel zum Einsatz gekommen. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte in Richtung des Hochheimer Ortseinganges. Der Mann wurde als sehr schlank beschrieben und soll dunkle Haare, einen blauen Helm und schwarz-blaue Sportbekleidung getragen haben.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0 entgegen.

Einbruch in Gaststätte,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Nacht zum Montag, 25.10.2021

(jn)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in eine Bad Sodener Gaststätte eingebrochen und haben einen Gesamtschaden in vierstelliger Höhe verursacht. Den Ermittlungen am Tatort in der Königsteiner Straße folgend hebelten die Einbrecher die Eingangstür der Bar auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach potentiellem Diebesgut. Neben Schubladen öffneten die Täter gewaltsam dort aufgestellte Spielautomaten und flüchteten letztendlich mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf 1.000 Euro beziffert.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Brennendes Werbeplakat,

Eppstein, Burgstraße, Sonntag, 24.10.2021, 20:30 Uhr

(jn)In Eppstein haben ein oder mehrere unbekannte Täter am Sonntagabend ein Werbeplakat in Brand gesetzt, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstanden ist. Das Feuer war gegen 20:30 Uhr gemeldet worden, woraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort in der Burgstraße gegenüber des Eppsteiner Bahnhofes fuhren. Das Feuer, welches ersten Erkenntnissen zufolge vorsätzlich gelegt worden war, konnte rasch gelöscht werden.

Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Porsche mutwillig beschädigt – 8.000 Euro Schaden, Hochheim am Main, Mainweg, Mittwoch, 20.10.2021, 11:00 Uhr bis Freitag, 22.10.2021, 23:00 Uhr

(jn)In Hochheim haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche einen geparkten Porsche vorsätzlich beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Den Angaben des Geschädigten, der die Tat am Sonntag bei der Polizei anzeigte, zufolge, schlugen der oder die Täter zwischen Mittwochvormittag und Freitagabend mit Ästen auf das im Mainweg abgestellte Fahrzeug ein. Die Kosten für die Reparatur dürften sich auf etwa 8.000 Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0 entgegen.

Zeugensuche nach Unfallflucht,

Flörsheim am Main, Burgstraße, Donnerstag, 21.10.2021, 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr

(jn)In Flörsheim ereignete sich am Donnerstagmorgen eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstanden ist. Der Geschädigte hatte seinen Pkw, einen Nissan Micra, am Donnerstagmorgen um 08:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Burgstraße abgestellt. Als er etwa 90 Minuten später zurückkehrte, fielen ihm frische Beschädigungen an der Tür der Beifahrerseite auf, die augenscheinlich von einem anderen Fahrzeug verursacht worden waren. Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Am Wochenende erstattete der Halter dann Anzeige gegen Unbekannt.

Hinweise erbittet der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Rufnummer 06190 / 9360 – 45.

Nach Zusammenstoß im Krankenhaus,

Hochheim am Main, Landesstraße 3028, Bundesstraße 40, Freitag, 22.10.2021, gegen 17:00 Uhr

(jn)Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Freitagabend bei Hochheim sind zwei Verkehrsteilnehmer verletzt worden und erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Unfallaufnahme ergab, befuhr eine 19-jährige VW-Fahrerin aus Wiesbaden um kurz vor 17:00 Uhr die L 3028 aus Delkenheim kommend in Fahrtrichtung Hochheim. An der dortigen Anschlussstelle zur B 40 beabsichtigte die junge Frau, nach links auf die B 40 aufzufahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw, an dessen Steuer ein 56-jähriger Mann aus Hofheim saß. Infolge der Kollision mussten beide vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden. Darüber hinaus kam auch die Feuerwehr aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe an der Unfallstelle zum Einsatz. Beide Kfz waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Infolge der Unfallaufnahme kam es bis 18:45 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der L 3028.

Jugendliche sexuell bedrängt, Hofheim am Taunus, Viehweide in Richtung Kelkheim, Samstag, 23.10.2021, 23:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag meldete eine 17-jährige Geschädigte der Polizei, dass sie durch einen männlichen Täter im Bereich der Viehweide in Hofheim am Taunus unsittlich berührt worden sei. Mehrere Streifen der Polizei konnten im besagten Bereich dutzende feiernde Jugendliche antreffen. Bei den Ermittlungen und der späteren Räumung des Geländes waren zahlreiche Streifenwagen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet im Einsatz. Im Zuge der Befragungen vor Ort konnten vier weitere junge Mädchen ermittelt werden, die angaben, im Laufe des Abends von einzelnen jungen Tätern unsittlich berührt oder bedrängt worden zu sein. Der Polizei gelang es daraufhin insgesamt fünf männliche Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende zu ermitteln und festzunehmen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kommen ein syrischer, zwei russische und zwei afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 14 und 18 Jahren als Tatverdächtige in Betracht. Die Verdächtigen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation Hofheim gebracht. Gegen sie wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, zu denen die Kriminalpolizei in Hofheim nun die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Mögliche weitere Geschädigte oder Zeuginnen und Zeugen, die sich in der besagten Nacht im Bereich der Viehweide aufgehalten und relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Kelkheim B519, Sonntag 24.10.2021, 04:30 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der B 519, im Bereich Kelkheim, zu einem Alleinunfall. Hierbei kam ein 20-Jähriger PKW-Fahrer aus Bad Soden mit seinem Mercedes zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und landete nach einer 180 Drehung im Straßengraben der Gegenfahrbahn. Anschließend versuchte er von der Unfallörtlickeit zu flüchten. Durch die eingesetzten Beamten konnte er jedoch im unmittelbaren Nahbereich angehalten werden. Da bei der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss, Hofheim, Zeilsheimer Straße, Sonntag 24.20.2021, 03:45 Uhr

Eine Streife der Polizeistation Hofheim kontrollierte in der Nacht zu Sonntag einen Rollerfahrer. Im Rahmen der Kontrolle des 42-Jährigen Hofheimers konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Auch hier musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen und ihn erwartet nun eine entsprechende Verkehrsstrafanzeige.

Verkehrsunfallflucht, Hochheim, Altkönigstraße, Freitag 22.10.21, 12:20 Uhr bis Samstag, 23.10.2021, 14:20 Uhr

Der Geschädigte stand im genannten Zeitraum ordnungsgemäß in einer Parktasche in der Altkönigstraße. Vermutlich während dem Ein- oder Ausparken stieß ein weiterer Verkehrsteilnehmer gegen das geparkte Fahrzeug und beschädigte dies dabei erheblich. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 entgegen.

Verkehrsunfallflucht, Hofheim, Krifteler Straße, Freitag, 22.10.2021, 16:30 Uhr bis Samstag 23.10.2021, 18:20 Uhr

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand abgestellten, weißen Fiat 500. Der entstandene Schaden dürfte bei knapp 1000 Euro liegen. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei Hattersheim hat hier die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen oder Zeuginnen sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 zu melden.

Verkehrsunfallflucht, Kelkheim, Frankfurter Straße, Freitag 22.10.2021, 13:00 Uhr bis Samstag 23.10.2021, 10:00 Uhr

Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug am Freitag unbeschädigt auf dem dortigen Parkplatz ab. Bei seiner Rückkehr stellte er einen Schaden am Heckbereich links fest. Dieser dürfte sich auf ca. 1500 Euro belaufen. Auch hier liegen bisher keine Hinweise auf einen möglichen Verursacher vor.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei Hattersheim hat hier die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen oder Zeuginnen sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 zu melden.

Reifen an vier Fahrzeugen zerstochen, Hattersheim-Okriftel, Drosselweg/ Buchenstraße/ Birkenstraße, Freitag 22.10.2021, 15:00 Uhr bis Samstag, 23.10.2021, 11:45 Uhr

Im Laufe des Samstages wurden der Polizeistation Hofheim insgesamt 4 Sachbeschädigungen an PKW gemeldet. Im Drosselweg wurden an einem Porsche Boxter beide Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen. In der Buchenstraße wurde der vordere Reifen auf der Beifahrerseite und in der Birkenstraße wurden an zwei VW Tiguan, jeweils der hintere Reifen auf der Beifahrerseite mit einem unbekannten spitzen Gegenstand beschädigt. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Beschädigungen ist zu vermuten, dass es sich hierbei um einen Täter oder eine Tätergruppe handelt. Hinweise dazu liegen jedoch nicht vor.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei Hofheim bittet etwaige Zeugen oder Zeuginnen sich unter der Telefonnummer 06192 / 2070 – 0 zu melden.

Versuchter Wohnungseinbruch

Montag, 18.10.2021, 17:00 Uhr – Freitag, 22.10.2021, 21:50 Uhr 65760 Eschborn, Berliner Straße

Bei dem angegangenen Objekt handelt es sich um eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eschborner Innenstadt. Der bislang unbekannte Täter kletterte hier zunächst auf den rückwärtig gelegenen Balkon, um sich hier durch Aufhebeln der Balkontür Zutritt zur Wohnung des Geschädigten zu verschaffen. Offenbar bei der Tatausführung gestört, verließ der Täter das Objekt unverrichteter Dinge wieder. Es wurde nichts entwendet oder durchsucht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 300,00 EUR.

Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hofheim unter der 06192 – 20 79 0 entgegen.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Samstag, 23.10.2021, 01:30 Uhr

65824 Schwalbach am Taunus, Gartenstraße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Streifenwagenbesatzung ein unsicher fahrender Fahrradfahrer im Stadtgebiet Schwalbach am Taunus auf. Während der folgenden Verkehrskontrolle konnte zunächst deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte eine Atemalkoholkonzentration von 0,90 Promille an. Des Weiteren erweckte der 21-jährige Fahrer den Eindruck, dass er ebenfalls unter dem Einfluss weiterer berauschender Mittel stehen könnte. Ein Betäubungsmittelschnelltest erbrachte ein positives Ergebnis. In der Folge wurde der nunmehr Beschuldigte auf der zuständigen Polizeidienststelle einer Blutentnahme durch einen zugelassenen Arzt unterzogen. Während der Personendurchsuchung konnten letztlich noch mehrere Gramm Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Flörsheim (ots)-(wie) – Am Sonntagabend 24.10.2021 verursachte ein Mann unter Alkoholeinfluss einen Unfall auf der A3 bei Flörsheim. Der 33-Jährige befuhr mit seinem Mercedes die A3 in Richtung Frankfurt auf dem rechten von 3 Fahrstreifen. Anscheinend grundlos fuhr er dort in das Heck des vor ihm fahrenden Toyota eines 40-Jährigen. Der Toyota wurde dadurch gegen die rechte Außenschutzplanke geschleudert.

Die herbeigeeilte Streife bemerkte Alkoholgeruch in der Atemluft des 33-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Fahrer wurde zu einer Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer des Toyota wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR.

