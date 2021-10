Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Homberg-Mörshausen: Schäferhund durch Messerstich getötet – Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Homberg-Mörshausen

Hund durch Messerstich tödlich verletzt Tatzeit: 24.10.2021, 17:50 Uhr In der Feldgemarkung hinter der Breslauer Straße kam es gestern am frühen Abend zu einem Zusammentreffen zweier Hundebesitzer mit ihren Hunden. Hierbei erlitt ein weißer Schäferhund einen Messerstich infolge dessen er verstarb. Die Besitzerin des Schäferhundes ging mit ihrem nicht angeleinten Hund von einem Grundstück in der Breslauer Straße direkt in die Feldgemarkung. Hier kam ihr ein Mann mit seinem angeleinten Hund entgegen.

Der Schäferhund sei dann auf den Mann mit dem Hund zugelaufen. Der Besitzer des angeleinten Hundes, ein 37-jähriger Homberger, habe daraufhin ein mitgeführtes Messer gezogen und damit auf den sich nähernden Schäferhund eingestochen. Dieser verstarb unmittelbar darauf.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Tötens eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund gemäß § 17 Nr. 1 TierSchG und wegen Sachbeschädigung gemäß § 303 StGB ist gegen den 37-Jährigen eingeleitet.

Guxhagen: Arbeitsmaschinen aus Lkw gestohlen

Guxhagen – Diebstahl von Arbeitsmaschinen aus Lkw Tatzeit: 20.10.2021, 16:10 Uhr bis 21.10.2021, 08:00 Uhr In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen stahlen unbekannte Täter mehrere Arbeitsgeräte aus einem abgestellten Lkw. Die Täter begaben sich zu dem in der Robert-Bosch-Straße abgestellten Fiat Dukato mit Kofferaufbau und öffneten den nicht verschlossenen Aufbau. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Stihl Heckenschere, zwei Stihl Blasgeräte und zwei Stihl Motorsägen im Gesamtwert von 3.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Fritzlar: Unbekannte Täter zerkratzen drei Pks und verursachen hierdurch 12.000,- Euro Sachschaden

Fritzlar – Sachbeschädigungen an drei Pkws Tatzeit: 23.10.2021, 13:50 Uhr bis 21:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 12.000,- Euro verursachten unbekannte Täter durch zerkratzen dreier geparkten Pkws auf einem Parkplatz „Am Hospital“. Die Täter begaben sich zu dem Parkplatz im Bereich des dortigen Aldi-Marktes und zerkratzen dort die Pkws. An einem grauen Audi A 4 wurden beide Seiten und die Motorhaube zerkratz, wodurch ein Schaden in Höhe von 5.000,- Euro entstand. Bei einem roten Ford Fiesta zerkratzen die Täter die Fahrer und Beifahrertür, es entstanden 2.000,- Euro Sachschaden. Ein blauer VW Golf wurde ebenfalls komplett zerkratzt, hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660