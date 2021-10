Drei Unbekannte berauben und verletzen 17-Jährigen: Kripo sucht Zeugen im Stadtteil Wolfsanger

Kassel-Wolfsanger: Drei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Sonntagabend in der Straße „Roßpfad“ in Kassel-Wolfsanger offenbar einen 17-Jährigen beraubt und verletzt. Die Täter sollen das Opfer mit einer Schusswaffe, einem Klappmesser und einem Schlagstock bedroht und den Jugendlichen bei der Tat mehrfach geschlagen haben. Dabei raubten sie ihm Schmuck und Kopfhörer. Außerdem beschädigten sie sein Handy, indem sie mit der Schusswaffe, mutmaßlich eine Schreckschusswaffe, aus kurzer Distanz auf das Telefon schossen. Die Beamten des Haus des Jugendrechts (K36) der Kasseler Kripo haben die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Sie suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die drei bislang unbekannten Täter geben können. Sollten Überwachungskameras von Geschäften oder Privatpersonen in Tatortnähe möglicherweise die drei Täter aufgenommen haben, würden die Ermittler ebenfalls um entsprechende Hinweise bitten.

Der 17-Jährige aus Kassel hatte am späten Abend die Wache des Kriminaldauerdienstes (KDD) aufgesucht und dort die Tat angezeigt. Wie er gegenüber den Beamten angab, war er gegen 19:15 Uhr an der Schule in der Straße Roßpfad verabredet und hatte sich deswegen dort aufgehalten. Plötzlich waren jedoch die drei Täter aus Richtung des Schulhofs gekommen und hätten ihn überfallen, so der 17-Jährige. Durch die Schläge, die ihm unter anderem auch mit dem Schlagstock versetzt worden sein sollen, habe er kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Nachdem die Täter geflüchtet waren, sei er in Angst zunächst in das angrenzende Kleingartengelände geflüchtet. Dort habe er später zwei junge Männer angesprochen, ihm beim Suchen seines beschädigten Handys, das er nicht mehr finden konnte, zu helfen, was jedoch erfolglos verlief. Der 17-Jährige war bei der Tat verletzt worden und suchte nach der Anzeigenerstattung einen Arzt auf.

Zu den drei Tätern ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um drei jüngere und schmächtige Männer handelte, die dunkle Kleidung und Maskierungen trugen.

Die Ermittler des Haus des Jugendrechts bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Auch die beiden derzeit noch unbekannten jungen Männer, die dem 17-Jährigen vergeblich bei der Suche seines Handys unterstützt haben sollen, werden gebeten, sich als mögliche Zeugen bei der Polizei zu melden.

Wartehaus an Kaufunger Straßenbahnhaltestelle mit Hakenkreuz besprüht: Täterhinweise erbeten

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Ein etwa 0,45 x 0,60 Meter großes Hakenkreuz an der Straßenbahnhaltestelle „Rieckswiesen“ in Kaufungen entdeckte ein Passant am Freitag und meldete sich bei der Polizei. Unbekannte hatten das Hakenkreuz in der Nacht zum Freitag mit grüner Farbe an die Scheibe des Wartehauses in Fahrtrichtung Kassel gesprüht. Auch auf der Sitzfläche der Bank hinterließen die Täter in gleicher Farbe ein Graffiti mit der Postleitzahl der Gemeinde Kaufungen. Wie die nach der Mitteilung des Passanten eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost vor Ort feststellte, war die Farbe bereits getrocknet und konnte nicht mehr entfernt werden. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 00:30 und 5:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Drei Tatverdächtige nach versuchtem Tötungsdelikt in Bremer Straße in U-Haft

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 19.10.2021, um 09:25 Uhr und 15:40 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5049973 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5050684 veröffentlichten Pressemitteilungen).

Kassel:

Nach dem versuchten Tötungsdelikt in der Bremer Straße in Kassel in der Nacht zum vergangenen Dienstag, bei dem ein 25-Jähriger schwere Schnittverletzungen erlitten hatte, führten die umfangreichen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun zum Erfolg: Im Zuge der intensiven Bemühungen und Zeugenbefragungen gerieten drei Tatverdächtige im Alter von 20, 24 und 25 Jahren ins Visier der Kriminalbeamten. Die Männer, die in Deutschland keinen Wohnsitz haben, konnten am Samstag durch das SEK in einer Wohnung im Kasseler Stadtteil Helleböhn festgenommen werden, nachdem ein Haftrichter auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle wegen versuchten gemeinschaftlichen Totschlags gegen die Tatverdächtigen erlassen hatte. Sie befinden sich nun in der Justizvollzugsanstalt.

Die drei Männer sind dringend verdächtig, den wohnsitzlosen 25-Jährigen mit einem Messer oder einer Machete im Verlauf eines Streits angegriffen und ihm die schweren Schnittverletzungen zugefügt zu haben. Nach bisherigem Sachstand sind die drei Tatverdächtigen mit dem Opfer bekannt. Die Ermittlungen dauern fort.

Wohnung von Einbrechern heimgesucht: Zeugen in Dörnbergstraße gesucht

Kassel-Vorderer Westen: Unbekannte sind am Wochenende in eine Erdgeschosswohnung in der Kasseler Dörnbergstraße, Ecke Elfbuchenstraße, eingebrochen und haben eine Armbanduhr sowie Schmuck erbeutet. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichtet, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr, und Samstagnachmittag, 15:15 Uhr. Die Täter waren durch die nicht verschlossene Haustür in das Mehrparteienhaus gelangt und hatten dort mit mitgebrachtem Werkzeug die Wohnungstür aufgehebelt. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten schließlich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Streit im Zug nach Herborn – Jugendlicher droht mit Messer

Herborn (Lahn-Dill-Kreis) – In einem Regionalzug Richtung Herborn kam es

zu einem Streit zwischen einer dreiköpfigen Jugendgruppe und einem 22-jährigen

Reisenden aus Herborn. Der Vorfall ereignete sich bereits am 16.10. gegen 23 Uhr

und wurde nun zuständigkeitshalber der Bundespolizeiinspektion Kassel übergeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen fühlte sich der 22-Jährige über die Lautstärke

einer Jugendgruppe im Zug gestört. Nachdem dieser die Gruppe bat, etwas leiser

zu sein, zückte einer von ihnen ein Messer und drohte dem 22-jährigen Reisenden

damit, sollte er ,,nicht abhauen“. Eine 16-jährige Zeugin aus Dillenburg

beobachtete die Tat. Der Geschädigte wählte daraufhin den Notruf. Eine

alarmierte Streife konnte die Personengruppe letztendlich vor dem Bahnhof

Herborn stellen. Bei der Durchsuchung des 17-jährigen Täters aus Herborn fanden

die Beamten das Messer, mit dem er das 22-jährige Opfer bedroht hatte, und

beschlagnahmten es.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Bei dem aufgefundenen Messer handelt es sich um ein sog. „Einhandmesser“,

welches nicht ohne berechtigtes Interesse in der Öffentlichkeit geführt werden

darf (vgl. § 42a WaffG).

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den jugendlichen Tatverdächtigen

ein Strafverfahren u.a. wegen Bedrohung (vgl. § 241 StGB) eingeleitet.

Drei unbekannte Täter überfallen 26-Jährigen mit Pistole: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wesertor:

Das Opfer eines Straßenraubes wurde ein 26-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen in der Weserstraße, nahe der Zeughausstraße. Drei unbekannte Täter hatten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Handy und Bargeld gefordert. Nachdem der 26-Jährige der Forderung nachgekommen war, ergriffen die Räuber mit ihrer Beute die Flucht. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Raub ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 5:40 Uhr in der Weserstraße am Eingang zum dortigen Schulgelände. Der 26-Jährige aus Kassel war dort allein zu Fuß unterwegs, als er seinen Angaben zufolge von den drei Unbekannten angesprochen wurde. Plötzlich zückten die Täter eine Schusswaffe und bedrohten ihn damit, woraufhin das Opfer sein Handy und das Bargeld übergab. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Katzensprung.

Täterbeschreibung:

a) Ca. 1,85 Meter groß, schwarze Winterjacke mit Kapuze, die über den Kopf gezogen war, sprach mit unbekanntem Akzent.

b) Ca. 1,85 Meter groß, dunkle Winterjacke mit Kapuze, die über den Kopf gezogen war, weiße Sneaker.

c) Ca. 1,85 Meter groß, blonde mittellange Haare mit Mittelscheitel, dunkle Jacke.

Die Ermittler des K 35 bitten Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.