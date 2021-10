Cold Case – Sabrina“ – Auf der Suche nach der Mutter eines toten Säuglings

Der Fall eines bereits Ende der 90er Jahre im Raum Büdingen tot aufgefundenen Säuglings gibt den Ermittlern bis heute Rätsel auf. Staatsanwaltschaft und Polizei lassen auch nach über 22 Jahren nichts unversucht, die Mutter des Kindes ausfindig zu machen. Am 01. April 1999 war ein Spaziergänger auf einem Feldweg zwischen Büdingen-Vonhausen und Büdingen-Lorbach auf einen in Plastiktüten verpackten Leichnam eines Neugeborenen gestoßen. Trotz umfangreicher Ermittlungen ist es bis heute nicht gelungen, die genauen Umstände des Todes bzw. der Leichenablage sowie die Identität des von den Strafverfolgungsbehörden „Sabrina“ genannten Mädchens zweifelsfrei zu klären.

Zur Aufhellung dieser Fragen soll nun eine von Seiten der Staatsanwaltschaft und der Polizei initiierte DNA-Reihenuntersuchung beitragen. Daher werden im Laufe der kommenden Wochen insgesamt etwa 600 Frauen, die zum Zeitpunkt des Leichenfundes zwischen 13 und 30 Jahren alt und damals im Raum Büdingen wohnhaft waren, zur Abgabe einer freiwilligen Speichelprobe gebeten. Nähere Informationen zum Sachverhalt und zu der am 06. und 07. November 2021 in Lorbach stattfindenden DNA-Reihenuntersuchung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Broschüre oder besuchen Sie die Homepage der Polizei unter www.polizei.hessen.de/Fahndungen/Personen/Ungeklaerte-Mordfaelle/.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg telefonisch unter der Nummer 0611 – 32866 – 3759 oder per Mail an AG-Sabrina-K10-FB.ppmh@polizei.hessen.de entgegen. Weitere Auskünfte erfolgen ausschließlich über die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Gießen (Tel.: 0641 – 934 – 3215, E-Mail: thomas.hauburger@sta-giessen.justiz.hessen.de).

Kirchhain – Weißes Auto erheblich beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Vermutlich in der Nacht zum Freitag, 22. Oktober, entstand an einem weißen Mitsubishi Space Star ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Das Auto parkte zur Tatzeit zwischen 22.15 und 11.15 Uhr in der Brießelstraße. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einer mit einem Gullydeckel eingeworfenen Schaufensterscheibe in der Brückenstraße. Diese Sachbeschädigung passierte im gleichen Zeitraum. Bei dem Mitsubishi handelt es sich um ein Auslieferungsfahrzeug eines Imbisses. Nach den Spuren schlug der Täter mit einem unbekannten Gegenstand auf die Windschutzscheibe ein, wodurch diese völlig zersplitterte. Zudem trat der Täter eine Beule in die hintere Tür auf der Fahrerseite und trampelte offenbar noch auf dem Dach des Autos herum, was ebenfalls zu mehreren Dellen führte. Wer hat in der Nacht in der Brießelstraße und/oder in der Brückenstraße Beobachtungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Bad Endbach – Ausgehobene Kanaldeckel – Fußgänger verletzt

„Wer Gullydeckel heraushebt, der riskiert das Leben oder die Gesundheit anderer. Die Folgen der in der Dunkelheit oder Dämmerung unsichtbaren Löcher oder der auf der Straße liegenden Kanaldeckel liegen auf der Hand. Ein solches gefährliche Handeln führt immer zu polizeilichen Ermittlungen. Bleibt das Handel ohne Folgen besteht immer noch der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Verletzt sich jemand, weil er in den Schacht stürzt oder kommt es zu einem Sachschaden an einem Fahrzeug kommen weitere zu bewertende Umstände hinzu.“ Am Samstag, 23. Oktober stürzte ein 15-Jähriger nach einem Tritt in den nicht mehr abgedeckten Kanalschacht. Der Jugendlich zog sich glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu. Die Ermittlungen ergaben, dass auf der Strecke weitere Kanaldeckel herausgehoben waren. Einer landete sogar in einem angrenzenden Bach. Sogar eine Radfahrerin wäre fast gestürzt. Sie sah das Loch im letzten Augenblick und konnte gerade noch ausweichen und einen Sturz verhindern. Das ganze Geschehen spielte sich auf dem sogenannten Entenweg ab, dem gemeinsamen Fuß- und Radweg, welcher den Knreipp-Kurpark Bad Enbach mit der Salzbödestraße in Hartenrod verbindet. Aufgrund erster Befragungen könnte das Herausheben von mindestens zwei Gullydeckeln zwischen 20.30 und 21.10 passiert sein. Am Sonntag, 24. Oktober, gegen 19.15 Uhr, erhielt die Polizei Biedenkopf erneut die Meldung über einen herausgehobenen Gullydeckel auf dem gleichen Weg. Tatsächlich hatte jemand erneut einen der Kanaldeckel auf dem Entenweg herausgehoben und knapp 100 Meter weiter in die Salzböde geworfen. Aufgrund der kompletten Überprüfung aller auf dem Entenweg befindlichen Kanaldeckel nach dem Vorfall am Samstag, steht fest, dass es sich bei der Tat am Sonntag um ein neuerliches Herausheben des Deckels, also um einen weiteren gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handelt. Die Tat am Sonntag führte nach bisherigem Wissen zu keinen weiteren Personen- und/oder Sachschäden. Aufgrund der geschilderten Vorfälle rät die Polizei zur Vorsicht bei der Nutzung des Verbindungsweges und bittet um sachdienliche Hinweise Wer hat Samstag oder Sonntag entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Ostkreis – Alkoholisiert, unter Drogeneinfluss, Führerscheinfälschung

Die Polizei Stadtallendorf kontrollierte zwischen Freitag und Montag, 25. Oktober erneut mehrere Autofahrer und musste wegen diverser festgestellter Verstöße die Fahrten beenden und weitere Maßnahmen einleiten. Einen 47 Jahre alten Autofahrer zog die Polizei bereits am Freitag, 22. Oktober, um kurz vor 11 Uhr aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle mitten in Stadtallendorf zeigte der Drogentest einen Einfluss von THC und Kokain an. Neben der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels erfolgte die obligatorische Blutprobe. Am Samstag, um 18.15 Uhr zeigte ein 35 Jahre alter, in der Gemeinde Dautphetal wohnender Autofahrer bei der Verkehrskontrolle in Neustadt einen polnischen Führerschein vor. Zwar beteuerte der Mann auf Vorhalt, dass es sich bei dem Führerschein nicht um eine Fälschung handelt, jedoch zeigte die eingehende Untersuchung mit einem Dokumentenprüfgerät ein anderes und eindeutiges Ergebnis. Der vorgelegte Führerschein war eine Totalfälschung. Die Polizei stellte die Fälschung und den Autoschlüssel sicher. Der Mann muss sich wegen Fahren ohne Führerschein verantworten. In der Nacht zum Sonntag, 24. Oktober, endete für einen 25 Jahre alten Mann die Autofahrt mit der Kontrolle um 01 Uhr in Stadtallendorf. Die Polizeistation konnte er nach der Blutprobe verlassen, welche die Polizei veranlasst hatte, nachdem der Drogentest eine positive Reaktion auf THC und Kokain gezeigt hatte. Schließlich überprüfte die Polizei in der gleichen Nacht gegen 04 Uhr ebenfalls in Stadtallendorf einen weiteren 25 Jahre alten Autofahrer und bemerkte dabei einen offensichtlichen Alkoholeinfluss. Der Alkotest des im Ostkreis lebenden Mannes zeigte 1,54 Promille an. Bei den weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen Führerschein hat und noch nie hatte. Da er auch noch ein Auto mit entstempelten Kennzeichen fuhr, kommt zum Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein auch noch Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen die Zulassungsverordnung hinzu. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste auch hier die Blutprobe.

Unfallflucht in Bad Endbach – Blauer Citroen C 1 beschädigt

Die Polizei Biedenkopf bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereit am Dienstag, 12. Oktober, zwischen 09 und 12 Uhr ereignet hat. Unfallort war die Landstraße. Dort parkte ordnungsgemäß vor dem Anwesen Landstraße 29 a ein blauer Citroen C 1. An dem Auto entstand auf der Fahrerseite ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Ein Unfallhergang steht nicht fest. Der Schaden könnte durch ein Parkmanöver oder aber auch beim Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand entstanden sein. Wer kann sich an ein Fahrmanöver erinnern, bei dem es zu dem geschilderten Unfall gekommen sein kann? Wer kann sich an das typische Unfallgeräusch erinnern, hat in diesem Zusammenhang ein davonfahrendes Fahrzeug gesehen und kann Angaben zu diesem machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Schönstadt/Bracht – Flucht nach Spiegelkollision

Auf der Kreisstraße 3 zwischen Schönstadt und Bracht kam es am Freitag, 22. Oktober, um kurz nach 12 Uhr zu einer Berührung der Außenspiegel als ein Fiat Ducato und ein Wohnmobil oder ein Kleintransporter in heller Farbe im Begegnungsverkehr aneinander vorbeifuhren. Zumindest am Ducato entstand ein Spiegelschaden. Der entgegenkommende Fahrer fuhr ohne anzuhalten Richtung Bracht weiter. Nähere Angaben zu dem hellen Transporter konnte der Ducato-Fahrer nicht machen. Wo steht seit Freitagmittag ein größeres helles Fahrzeug mit einem frischen Spiegelschaden auf der Fahrerseite? Wer hat den Unfall gesehen? Wer war zu der Zeit auf der Kreisstraße unterwegs und kann sich an das größere, nach Bracht fahrende Fahrzeug erinnern und Angaben dazu machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter – Laterne umgefahren

„Wer ist in der Schillerstraße von der Straße abgekommen und gegen die Straßenlaterne gefahren?“ Dieser Frage gehen derzeit die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg nach. Der Schaden beträgt mindestens 2000 Euro. Der Unfall muss vor Freitag, 22. Oktober, 23.55 Uhr, passiert sein. Vermutlich fuhr das verursachende Fahrzeug von der Amönauer Straße aus durch die Schillerstraße zur Straße Auf der Röthe und kam auf dem Weg nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund des Schadens an der Straßenlampe ist auch ein sichtbarer Schaden am Fahrzeug sehr wahrscheinlich. Wer hat den Unfall gesehen oder den Knall gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen und kann dazu Angaben machen? Wo also steht seit spätestens Freitag ein Fahrzeug mit einem typischen, durch einen Pfosten verursachten Schaden? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Todenhausen – Fahrer ließ Auto mit Totalschaden zurück und flüchtete

Am Samstag, 23. Oktober, um 02.20 Uhr, verlor der Fahrer eines roten Honda Civic mit polnischen Kennzeichen auf dem Weg über die Bundesstra0e 252 von Münchhausen nach Wetter die Kontrolle. Der Honda kam in Todenhausen auf der Hauptstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Mauer mit darauf montierten Zaun, eine Straßenlaterne und eine Hecke. An dem Auto entstand durch den Unfall ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Auto, vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer oder die Fahrerin verließ das Auto und flüchtete vom Unfallort. Eine Fahndung verlief erfolglos. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrer/zur Fahrerin machen? Wo ist in der Nacht eine mutmaßlich fremde, eventuell verletzte oder auch von einem Unfall sonst irgendwie gezeichnete Person aufgefallen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Durch Zeugenaussagen erfuhr die Polizei in der Nacht zum Samstag, 23. Oktober, gegen 03 Uhr von einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 3091 zwischen Amönau und Wetter. Die Streife fand letztlich am Ortseingang von Wetter einen verlassenen und beidseitig erheblich beschädigten blauen 3er BMW mit Marburger Kennzeichen. Die Ermittlungen führten letztlich zu zwei verletzten Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 21 Jahren. Beide lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Sie saßen nach eigenen Angaben zur Unfallzeit auf der Rückbank des Autos. Der Fahrer, unter Verdacht steht ein 25 Jahre alter Mann, verlor auf dem Weg nach Wetter an der Ausfahrt des Kreisverkehrs die Kontrolle. Das Auto schlug den Spuren nach links und rechts an den Leitplanken an. Man musste den Pkw anschließend wohl wegen eines erlittenen Achsschadens stehen lassen. Die Fahndung nach dem unter Verdacht stehenden Fahrer und einem gleichaltrigen mutmaßlichen Beifahrer blieb ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.

Biedenkopf -Wendenmanöver führ zu Schaden an Scheunentor

Nach den Spuren beabsichtigte ein Autofahrer in der Stichstraße zu den Häusern Hospitalstraße 11 und 13 zu wenden. Beim Rückwärtsfahren stieß das Auto gegen das Scheunentor des Anwesens Am Stadtpark 3. Am Tor entstand ein Schaden von mehreren Hundert Eur. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Scherben eines Rücklichts ermöglichten Rückschlüsse auf einen Mercedes als verursachendes Fahrzeug. Die erste Fahndung nach der Unfallmeldung führte nicht zum Finden eines am Rücklicht beschädigten Mercedes. Der Unfall war zwischen 14 Uhr am Freitag und 09 Uhr am Samstag, 23. Oktober. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Wendemanöver beobachtet und kann Hinweis zu dem Auto geben? Wo steht seit spätestens Samstagmorgen ein an einer Heckleuchte beschädigter Mercedes? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Biedenkopf – Unfallflucht am Marktplatz

Bei einer Unfallflucht am Marktplatz in Biedenkopf entstand an einem geparkten schwarzen Audi A 4 vorne links ein Schaden von mindestens 1200 Euro. Der Unfall war am Samstag, 23. Oktober, zwischen 17 und 21.30 Uhr, in der Sackgasse unmittelbar vor dem Anwesen Marktplatz 15 und passierte mutmaßlich bei einem Rangiermanöver. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Fronhausen-Bellnhausen – Auto beschädigt – Fundsituation gibt Rätsel auf

Wie kam der graue Skoda Fabia auf den Stein und vor die Mauer? Dieser Frage gehen derzeit die Ermittler auf den Grund. Der Skodafahrer bemerkte am Sonntag, 24. Oktober, um kurz nach 09 Uhr, dass der graue Skoda Fabia in der Straße Bellnhäuser Mühle statt an seinem ursprünglichen Abstellort ein paar Meter weiter vor einer Mauer stand. Die Mauer und ein Stein davor hatten den Pkw offenbar gestoppt. Der Stein hatte einen Schaden am Unterboden, die Mauer einen an der Fahrzeugfront verursacht. Machte sich das Auto selbständig oder schoben Unbekannte den Pkw weg? Derzeit steht nicht fest, wie, warum und auf welche Weise das Auto dorthin kam. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Rollerdiebstahl

Nachdem die Suche in der Umgebung erfolglos blieb, erstatte der Besitzer eine Anzeige wegen Diebstahls seines Roten Motorrollers. Das Zweirad, eine Generic Explorer Speed 50, im Wert von 1300 Euro stand ursprünglich nahe der Ladestelle für Elektromobile auf dem Gehweg vor der Ockershäuser Allee 32. Der Diebstahl passierte zwischen 04 uhr am Samstag und 12 Uhr am folgenden Sonntag, 24. Oktober. Wer kann Hinweise zum roten Roller mit dem Versicherungskennzeichen 861 RKX geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niedereisenhausen – Frontscheibe beschädigt – Sturmschaden eher unwahrscheinlich

Da weit und breit keine weiteren Sturmschäden sichtbar waren und keine Spuren auf eine sturmbedingte Ursache hindeuteten, ermittelt die Polizei nach dem Schaden an der Frontscheibe eines blauen Pkw wegen Sachbeschädigung. Der betroffene blauen Opel Astra parkte zur mutmaßlichen Tatzeit am Donnerstag, 21. Oktober, zwischen 07 und 11 Uhr vor dem Anwesen Schelde-Lahn-Straße 41 a. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Hauswand beschmiert

Ein noch unbekannter Täter sprühte mit schwarzer Farbe ein aus drei Buchstaben bestehendes TAG auf eine Hauswand in der Kugelgasse. Die Sachbeschädigung durch Graffiti war von Freitag auf Samstag, 23. Oktober, zwischen 17.30 und 10.50 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dreihausen – Autoschaden durch Flaschenwurf

Die Flaschenreste unter der beschädigten hinteren Tür auf der Fahrerseite lassen einen Tathergang vermuten. Danach entstand der Schaden durch Schläge mit oder einen Wurf der Flasche. Der betroffene rote Hyundai i20 parkte zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Freitag und 09 Uhr am Sonntag in der Zufahrt zu einem Haus in der Straße Hagemannsberg. Am Auto entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei stellte die Flaschenreste zur Spurensuche, -sicherung und -auswertung sicher. Wer hat zur fraglichen Zeit am Hegemannsberg Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.