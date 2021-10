Kaiserslautern – Der Minister des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz hat am 25.10.2021 das Deutsch-Amerikanische Verbindungsbüro (German-American Community Office – kurz: GACO) besucht.

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Klaus Weichel wurde er vom Büroleiter, Roberto da Costa, durch die Räume geführt, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kurzen Einzelgesprächen von ihrer Arbeit berichteten. Anschließend gab es einen kurzen Erfahrungsaustausch mit Generalmajor Randall Reed, Kommandeur der 3. Luftflotte der US-Airforce und Chef der Kaiserslautern Military Community (KMC).

Das Deutsch-Amerikanische Bürgerbüro im Rathaus Nord ist seit seiner Gründung im Jahr 2003 die Anlaufstelle Nummer 1 für Bürgerinnen und Bürger beider Nationen, die den gegenseitigen Austausch suchen. Das Gemeinschaftsprojekt der Kaiserslautern Military Community und der Stadt Kaiserslautern ist in dieser Form weltweit einzigartig. Von ihrer Ankunft in Deutschland an erhalten amerikanische Mitbürgerinnen und -bürger in der Einrichtung kostenlos alle Auskünfte, die sie benötigen, um sich in der ungewohnten Umgebung schnell zurechtzufinden. Die Mitarbeiter geben zum Beispiel Unterstützung bei Behördengängen, Tipps zur Freizeitgestaltung und helfen aus, wenn es mit der fremden Sprache im Alltag hapert. Dadurch werden die Amerikaner stärker als zuvor in das lokale Geschehen einbezogen. Davon profitieren wiederum der Handel, die Gastronomie, Kulturinstitutionen und weitere Dienstleister hier in Kaiserslautern.

Schon von Beginn an bietet das GACO auch eine “offene Tür” für alle Bürgerinnen und Bürger aus Kaiserslautern und der Umgebung, die den Kontakt zur Kaiserslautern Military Community suchen und durch die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen oftmals Schwierigkeiten haben, ihre Anliegen direkt vorzubringen.