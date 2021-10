Limburg (ots)-(wie) – Am Montagnachmittag 25.10.2021, 14:20 Uhr wurden an einer Schule in Limburg 17 Personen durch Reizgas verletzt. Nach ersten Ermittlungen hatte ein Schüler die Reizgasdose einer Mitschülerin als Deodorant angesehen und sich damit eingesprüht. Infolgedessen kam es zu 17 Verletzten. Davon mussten 10 Personen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Rettungsdienst war mit 7 Rettungswagen und 2 Notärzten im Einsatz, die Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen zusätzlich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Die Eltern der betroffenen SchülerInnen wurden von der Schulleitung informiert.

