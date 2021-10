Worms (ots) – Am Montagmorgen 25.10.2021 gegen 04 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger in Begleitung seines 19-jährigen Beifahrers, die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Binger Straße. In einer Linkskurve verlor der 21-Jährige die Kontrolle über seinen PKW und kam ohne fremde Beteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem Gehweg fuhr er ein Verkehrszeichen um und prallte in der Folge gegen eine Hauswand. Hierbei überschlug sich der PKW und kam auf der Straße wieder auf den Rädern zum Stillstand.

Beide Insassen verletzten sich leicht, der Beifahrer wurde zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. An dem Hyundai i10 entstand Totalschaden.

Da der Fahrer deutliche Anzeichen von Drogenkonsum zeigte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Bei der Durchsuchung des PKW konnten verschiedene Substanzen aufgefunden und sichergestellt werden, die nach ersten Erkenntnissen unter das Betäubungsmittelgesetz fallen.

Ermittlungen gegen beide Insassen wurden aufgenommen.