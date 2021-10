Kaiserslautern – Mit einer auch in der Höhe verdienten 32:38-Niederlage kehrte der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg vom Spitzenspiel bei den Rhein-Neckar Löwen 2 zurück.

Das Duell Erster gegen Zweiter sah nur eine Top-Mannschaft und das waren die in gelb-blau gekleideten Junglöwen. Der TuS bekam die treffsicheren Youngsters nur selten in den Griff und machte sich das Leben einmal mehr durch zu viele technische Fehler und vergebene Großchancen schwer.

Junglöwen-Coach Michel Abt überraschte den TuS in den ersten zehn Minuten mit dem Einsatz des siebten Feldspielers. Die Dansenberger Abwehr fand in dieser Phase keine Einstellung zum Angriffsspiel des Gegners und ließ vor allem im Zentrum viele freie Würfe zu, die insbesondere Maximilian Trost konsequent verwertete. Er steuerte vier Treffer zum Zwischenstand von 7:3 (12.) bei. Nach 13 Minuten zog TuS-Coach Kai Christmann beim Stand von 9:5 die grüne Karte, um sein Team neu zu justieren. Bis zum 14:10 (25.) behaupteten die Hausherren den Vorsprung, ehe der TuS in der Schlussphase der ersten Hälfte verkürzen konnte. Mit 17:15 ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie ausgeglichen. In der 37. Minute erzielte Torben Waldgenbach den 21:20 Anschlusstreffer und es keimte die zarte Hoffnung, dass sich das Spitzenspiel doch noch zu Gunsten der Schwarz-Weißen wenden könnte. Doch spätestens beim 29:23 (45.) durch Lion Zacharias war klar, dass die Junglöwen auch im siebten Spiel ihre weiße Weste behalten würden. Beim TuS fehlte es insgesamt an der Emotionalität und Aggressivität, die es gegen eine starken, vor Selbstbewusstsein strotzenden Gegner braucht. Selbst als Dansenbergs Bester, Fabian Serwinski, mit seinem neunten Treffer auf 34:31 (56.) verkürzte, hatte man nicht das Gefühl, dass die Mannschaft noch daran glaubte, das Spiel wirklich noch drehen zu können. Am Ende hieß es leistungsgerecht 38:32 für den alten und neuen Ligaprimus.

Zum Trainerinterview auf unserem YouTube-Kanal: https://youtu.be/F-md7Q6Y5cA

Rhein-Neckar Löwen 2

Niklas Gierse und Mats Gruppe (im Tor), Maximilian Trost (6), Robert Krass, Elias Scholtes (6), Lion Zacharias (8/1), Leon Keller (2), Leon Bolius, Sebastian Trost (1/1), Robert Timmermeister (1), Valentin Clarius (2), Fritz Bitzel, David Ganshorn (4), Veit Schlafmann (7), Maximilian Kessler (1). – Trainer: Michel Abt.

TuS 04 KL-Dansenberg

Henning Huber und Matic Gercar (im Tor), Steffen Kiefer (1), Raphaël Guden (1), Felix Dettinger (3), Nuno Rebelo (1), Jan Claussen (1), Niklas Schwenzer, Sebastian Bösing (1), Torben Waldgenbach (5), Robin Egelhof (1), Nils Röller (2), Fabian Serwinski (9/3), Julius Rose (7). – Trainer: Kai Christmann.

Schiedsrichter: Yannik Brandt / Hendrik Fleisch (Pforzheim / Neu-Isenburg)

Zuschauer: 250

Siebenmeter: 2/4 : 3/4

Zeitstrafen: 3 : 3

Der Spielfilm: 2:1, 7:3, 11:6, 14:12, 17:15 (Halbzeit), 19:16, 21:20, 29:23, 34:31, 38:32