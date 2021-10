Beziehungsstreit mit Folgen

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 23.10.2021 meldete sich Mittags eine Frau bei der Polizeiinspektion 2, weil sie Streit mit ihrem Lebensgefährten hatte und sich nicht mehr selbst zu helfen wusste. Den Polizisten, die sie zuhause aufsuchten schilderte die Frau, dass der Streit bereits seit Tagen andauerte. Schließlich musste sie sich nach wiederholten Schlägen ihres Partners ins Badezimmer flüchten und Hilfe holen.

Der deutlich alkoholisierte Kontrahent sollte von den eingesetzten Polizisten aus der Wohnung verwiesen werden, um weitere Gewalttätigkeiten zu verhindern. Da er sich jedoch weigerte, wurde er von den eingesetzten Beamten zur Dienststelle gebracht und musste bis zu seiner Ausnüchterung einige Zeit in einer Zelle verbringen. Er wird sich zudem wegen seines Gewaltausbruchs verantworten müssen.

Glück gehabt

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Morgen des Sonntag 24.10.2021 beobachtete eine Streife in der Innenstadt 2 Frauen, die gerade in einen Pkw einstiegen. Sie kontrollierten die beiden, noch bevor sie starten konnten. Hierbei stellten sie sofort Alkoholgeruch bei der Dame am Steuer fest und boten ihr einen Alkoholtest an.

Dieser bestätigte, dass sie zu viel Alkohol getrunken hatte, um ihr Auto noch fahren zu dürfen. Daher wurde ihr dies untersagt und der Schlüssel vorsichtshalber einbehalten. Wäre die Dame vor der Kontrolle bereits gefahren, hätte sie eine Geldstrafe erwartet und der Führerschein wäre weg gewesen.

Einbrüche in Schrebergartengelände

Kaiserslautern (ots) – Im Zeitraum 21./22.10.2021 drangen Unbekannte in ein Kleingartengelände im östlichen Stadtgebiet ein und betraten dort mehrere Grundstücke. Wie bei dem Versuch in einzelne Gebäude einzusteigen entstand Sachschaden.

Bislang ist bekannt, dass ein Pkw-Anhänger der auf einer der Parzellen abgestellt war, entwendet wurde. Die näheren Umstände sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter 0631/369-2150 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Rockenhausen (ots) – Am 22.10.2021 gegen 17.00 Uhr wurden bei einem 29-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Hofacker drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit mindestens einem Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen.

Zudem wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |pirok

Fahren unter Drogeneinfluss

Winnweiler (ots) – Am Samstag 23.10.2021 gegen 23.30 Uhr wurden bei einem 21-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Winnweiler drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit mindestens einem Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie 2 Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |pirok

Verkehrsunfallflucht

Mehlbach (ots) – Nach Aussage einer aufmerksamen Zeugin kam es am 22.10.2021 gegen 10:30 Uhr in der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen 2 Fahrzeugen. Eines davon war am Straßenrand geparkt, bei ihm wurde der Außenspiegel abgerissen. Das Fahrzeug des Verursachers hatte den Pkw beim Vorbeifahren gestreift, wobei auch sein Außenspiegel beschädigt wurde. Allerdings entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt, ohne Kontakt zum Geschädigten aufzunehmen.

Nach Angaben der einzig bislang bekannten Zeugin des Unfalls soll es sich beim Verursacher um ein Fahrzeug des Paketzustellers “GLS” mit KH-Kennzeichen (für Bad Kreuznach) gehandelt haben, näheres konnte jedoch bislang nicht ermittelt werden. Für weitere sachdienliche Hinweise ist die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, erreichbar unter 0631/369-2150, dankbar.

Verkehrsunfallflucht

Rockenhausen (ots) – Am 22.10.2021 in der Zeit von 12.00-17.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Einparken vor dem Anwesen Bezirksamtsstraße 37 den dortigen Zaun und ein Hinweisschild.

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen bzgl. einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug unter der Telefonnummer 06361-9170.|pirok