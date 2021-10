Diebstahl an Riese Müller E-Bike – Zeugen gesucht (Siehe Foto)

Bad Sobernheim (ots) – Zwischen dem 20.10.2021 und dem 22.10.2021 entwendete ein bis dato unbekannter Täter zwei Fahrräder aus einem unverschlossenen Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße.

Bei einem der Fahrräder handelt es sich um ein Trekkingrad der Firma Villiger Silvretta mit geringem Restwert. Bei dem anderen handelt es sich allerdings um ein circa 4.500 Euro teures E-Bike der Firma Riese Müller in dunkel rot. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion in Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Fahrzeuge zerkratzt – Hinweise erbeten

Becherbach bei Kirn (ots) – In der Nacht zum Sonntag 24.10.2021 wurden 2 in der Bergstraße geparkte Pkw (roter VW, blauer Hyundai) mutwillig zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn entgegen.

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen – Hinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots) – Am Sonntagmorgen 24.10.2021 wurden im Zeitraum von 05:4-06:05 Uhr 2 auf dem öffentlichen Parkplatz Bahnhofstraße/Ecke Meddersheimer Straße abgestellte Pkw mutwillig beschädigt.

An einem dunklen Ford Kombi wurden mit einem schweren Gegenstand erhebliche Schäden im Bereich Dach/Windschutzscheibe herbeigeführt, von einem silberfarbenen Chevrolet- Kleinwagen wurde der linke Außenspiegel abgerissen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn entgegen.

Brand verursacht hohen Sachschaden in Pizzeria

Bad Kreuznach (ots) – Am Sonntag 24.10.2021 gegen 10:12 Uhr wird zunächst eine unklare Rauchentwicklung in einer Pizzeria in der Salinenstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellt sich heraus, dass es zu einem Brand im Innenraum der Pizzeria kam, bei dem erheblicher Sachschaden entstanden ist. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Pizzeria. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird nach derzeitigem Stand auf ca. 75.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache übernommen. Diese ist bisher noch unklar. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Salinenstraße für über 2 Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Bei dem Einsatz waren mehr als 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Vandalismus in Göllheim

Kirchheimbolanden (ots) – In der Nacht vom Freitag 22.10.2021 auf Samstag 23.10.2021 wurden in der Königkreuzstraße in Göllheim insgesamt sieben parkende PKW durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Hierbei dürfte ein hoher Gesamtschaden entstanden sein. Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden bittet um sachdienliche Hinweise.

Ortstafel entwendet – Hinweise erbeten

Odernheim am Glan (ots) – Vermutlich in der Nacht zum Samstag wurde das am Ortseingang in der Duchrother Straße befindliche Ortsschild entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn entgegen.

Vandalismus an Pkw – Hinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots) – In der Nacht zum Samstag wurden an einem in der

Breslauer Straße geparkten schwarzen BMW 2 Reifen zerstochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn entgegen.