PKW brennt auf dem Weg zur Hochzeit (siehe Foto)

Gau-Bickelheim (ots) – Am Samstag 23.10.2021 gegen 11:00 Uhr brannte ein PKW auf dem Parkplatz Bergkloster (BAB 61, Fahrtrichtung Koblenz, Gemarkung Westhofen) aus. Hintergrund des Brandes war aus jetziger Sicht ein technischer Defekt. Die 3 Insassen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren waren auf dem Weg zu einer Hochzeit, als sie den Verlust der Motorleistung sowie ein qualmen im Motorraum bemerkten.

Instinktiv lenkte die Fahrerin das Auto auf den Parkplatz Bergkloster, wo der Pkw im Bereich des Motorraumes unmittelbar nach dem Abstellen Feuer fing. Der Pkw brannte im Frontbereich völlig aus, die verständigte Feuerwehr konnte anschließend den Brand löschen.

Der Pkw erlitt durch den Brand einen Totalschaden und wird zeitnah durch den Eigentümer entsorgt. Die 3 Insassen blieben unverletzt. Ob der Asphalt des Parkplatzes durch den Brand des Pkw beschädigt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Erheblicher Flurschaden durch Verkehrsunfall

Offenheim (ots) – Am Freitagmittag 22.10.2021 gegen 12:03 Uhr entstand in der Gemarkung Offenheim erheblicher Flurschaden, als ein 36-Jähriger mit einem Audi S8 von der Straße abkam und im Weinberg landete. Der Mann befuhr die K9 aus Offenheim kommend in Richtung Erbes-Büdesheim. In einer Rechtskurve verlor er vermutlich aus nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches daraufhin ausbrach, rechts von der Straße abkam und im Weinberg zum Stehen kam.

Hierbei wurden 10 Weinbergsreihen stark beschädigt. Ferner verletzte sich der Mann leicht an der Hand. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Weinberg geborgen. Insgesamt entsandt ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 EUR Ein Bußgeldverfahren aufgrund der augenscheinlich nicht angepassten Geschwindigkeit wurde eingeleitet.

Aufmerksamer Nachbar stört Einbrecher

Freimersheim (ots) – Am Freitag 22.10.2021 hörte ein 59-jähriger Freimersheimer gegen 12:30 Uhr ein dumpfes Schlaggeräusch aus dem Nachbaranwesen. Er begab sich unmittelbar dorthin um nach dem Rechten zu sehen. Er klopfte an die Haustür und rief laut den Namen der Nachbarin. Durch die Haustür konnte er sodann erkennen, wie 2 fremde Männer gerade die Treppe nach unten und über eine Terrasse ins Freie rannten.

Er verfolgte die Männer kurz und forderte die beiden flüchtenden Einbrecher lautstark auf, stehen zu bleiben, wobei sich einer der Männer umdrehte und ein Messer aus seiner Hosentasche zog. Daraufhin brach er die Verfolgung ab, sodass den Männern die Flucht gelang.

Die beiden Einbrecher konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 185-190 cm groß, dunkle Haare, blaue Ober- und Unterbekleidung

Täter 2: männlich, ca. 180-185 cm groß, Bartträger, dunkle Haare, trug blaue Kapuzenjacke und Bluejeans.

Trotz sofortigen intensiven Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung der Polizei Kirchheimbolanden, konnten die Täter nicht aufgefunden werden. Möglicherweise sind die Männer in einem Pkw von der Tatörtlichkeit entkommen. Nach ersten Ermittlungen dürften die Männer bei dem Einbruch Schmuck erbeutet haben.

Die Kriminalpolizei Alzey bittet um Hinweise der Bevölkerung. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder die beiden beschriebenen Männer gesehen hat, meldet sich bitter unter 06731 – 9110.

Worms

Wer kann Angaben zu unerlaubten Messer-Verkäufern machen?

Worms (ots) – Am Samstag 23.10.2021 gegen 12:45 Uhr wird die Polizei Worms darüber informiert, dass 2 Männer mit südländischem Aussehen auf dem Lidl-Parkplatz aus einem PKW-Kofferraum Küchenmesser zum Verkauf anbieten würden. Da dies in der Vergangenheit immer zu weit überteuerten Preisen von statten ging, fuhr ein Funkstreifenwagen die Örtlichkeit an. Die beiden Männer können angetroffen werden.

Weiterhin wurde im offen stehenden Kofferraum des Peugeot-Kombi ca. 20 Kartons mit Küchenmesser festgestellt. Da Beide keinen Verkauf zu diesem Zeitpunkt tätigten und sich auch kein Geschädigter bei der Streife meldete wird um Hinweise gebeten, die einen Verkauf beobachtet oder getätigt hat. Hinweise nimmt die Polizei in Worms telefonisch unter 06241-852-0 oder per Mail unter piworms@polizei.rlp.de an. Die Anzeige wegen des fehlenden Gewerbescheines wurde bereits eröffnet und der Stadt Worms zuständigkeitshalber übersandt.