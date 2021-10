Versammlungen in Mainz

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Samstagnachmittag 23.10.2021 fanden im Bereich der Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Neben den Versammlungen zu den Themen Massentierhaltung, Tierrechte und einem Aufzug zum Thema Waldschutz, fand auf dem Ernst-Ludwig-Platz auch eine angemeldete Versammlung mit dem Thema “Nein zu Querdenken” statt. Hintergrund zur letztgenannten Versammlung war der bundesweite Aufruf der Bewegung “Querdenken” sich unter anderem in Mainz zu versammeln.

Tatsächlich sammelten sich zunächst rund 30 Personen der “Querdenken” Bewegung auf dem Helmut Kohl Platz. Die Versammlung wurde im Vorfeld nicht bei der Versammlungsbehörde der Stadt Mainz angemeldet. Auch auf Nachfrage mittels Lautsprecherdurchsagen eine verantwortliche Person zu benennen, erfolgte keine Reaktion. Nachdem die Teilnehmer den Helmut Kohl Platz verlassen hatten, versammelten sich 30 Personen abermals unangemeldetauf dem Gutenbergplatz vor dem Mainzer Theater. Die erneute Versammlung wurde aufgelöst. Nach vorherigen Lautsprecherdurchsagen wurden von der Polizei die Personalien der Versammlungsteilnehmenden festgestellt. Es kam zu insgesamt 33 OWI-Verfahren wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz sowie zur Erteilung von Platzverweisen.

Kreis Mainz-Bingen

Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Kettenheim (ots) – Am frühen Freitagnachmittag 22.10.2021 ereignete sich auf der B 271 bei Kettenheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. Eine 52-jährige Alzeyerin hatte nach einem sogenannten “Sekundenschlaf” die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und kam von der Fahrbahn ab.

Trotz mehrfachen Überschlages wurde die Frau glücklicherweise nur leicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen am Rhein (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 24.10.201 wurde in der Berlinstraße ein PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte dies wenig später.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnten zwei Tütchen mit Betäubungsmittel aufgefunden werden. Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Pkw

Bodenheim (ots) – Am Freitag 22.10.2021, befuhr die 78-jährige Nackenheimerin gegen 17:10 Uhr die Straße Lange Ruthe in Bodenheim mit ihrem Pedelec. Sie fuhr in Richtung der Straße Am Kuemmerling und wollte im weiteren Straßenverlauf nach links in die Straße Am Mühlbach abbiegen. In gleicher Richtung, jedoch hinter der Pedelec-Fahrerin, befährt diese Straße eine 20-jährige Bodenheimerin mit ihrem Pkw.

Die Pkw-Fahrerin setzt zum Überholen des Pedelecs an, als sich dessen Fahrerin entschließt nach links abzubiegen. Hierbei berührt sie den Pkw, kommt dadurch ins Straucheln und zu Fall. Zur Abklärung der entstandenen Verletzungen und entsprechender Versorgung wird sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu den Verletzungen gibt es derzeit keine weiteren Hinweise.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 7-jährigen Jungen – Zeugen gesucht!

Waldalgesheim (ots) – Am Freitag 22.10.2021 in der Zeit von 15:00-17:00h kam es in der Provinzialstraße in Waldalgesheim/Höhe des Cafés Dhein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriger Junge von einem weißen PKW leicht erfasst wurde. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Bürgersteig, als besagter PKW rückwärts vom Parkplatz des Cafés auf die Provinzialstraße ausparken wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen.

Dieser stürzte, blieb aber glücklicherweise unverletzt, jedoch entstand an seinem Fahrrad Sachschaden. Die verantwortliche Fahrzeugführerin stieg zwar kurz aus und erkundigte sich nach dem Jungen, verblieb im Anschluss jedoch nicht an der Unfallstelle. Von der Frau und ihrem PKW sind keine weiteren Details bekannt. Mögliche Zeugen mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Bingen melden, Tel. 06721-905100.

Trunkenheit im Verkehr

Bingen am Rhein (ots) – Am Freitagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Bingen eine Streitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau “Am Langenstein” gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei den Personen um ein in Trennung lebendes Ehepaar handelt. Bei der Sachverhaltsklärung ergaben sich bei der Frau Hinweise auf Alkoholbeeinflussung.

Da Zeugen zudem berichteten, dass sie mit einem PKW zur besagten Örtlichkeit gefahren sei, wurde bei ihr ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der 43-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen am Rhein (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 23.10.2021 wurde eine Streife der Polizeiinspektion Bingen in der Stefan-George-Straße auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich umdrehte und flüchtete.

Der Radfahrer konnte kurze Zeit später in der Saarlandstraße erneut gesichtet und schließlich auch angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich führte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Verkehrsunfall durch Alkohol am Steuer – Fahrer verletzt

Erbes-Büdesheim (ots) – Ein 29-jähriger Autofahrer aus Alzey war am frühen Sonntagmorgen 24.10.2021 mit seinem Auto auf der K 7 in Richtung Alzey unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kam schließlich stark beschädigt auf einem Acker zum Stehen, nachdem es dichtes Strauchwerk durchbrochen hatte.

Zur Unfallaufnahme musste die angrenzende L 409 kurzfristig voll gesperrt werden. Der Fahrer wurde verletzt in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert. Weil er mit rund 1,5%o unterwegs war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun wohl ein kostspieliges Strafverfahren.