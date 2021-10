Fahren ohne Fahrerlaubnis

Germersheim (ots) – Am Samstag 23.10.2021 um 18:20 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Germersheim in der Josef-Probst-Straße in Germersheim ein Rollerfahrer auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 15-Jährige schneller als die für seinen Roller zulässigen 25 km/h gefahren ist.

Schlussendlich gab er zu, ohne die vorgeschriebene Drossel unterwegs gewesen zu sein und somit auch ohne Führerschein gefahren zu sein. Er wurde seinem Vater überstellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Einbruch in Sängerheim

Germersheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 22.10.2021 brach ein bislang unbekannter Täter zwischen 22-09 Uhr in die Berggaststätte Sängerheim in Germersheim, An Fronte Beckers 5 ein. Dazu hebelte er die Eingangstür auf und gelangte so in das Gebäude, wo eine Musikbox und eine Flasche Jack Daniels entwendet wurden.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.