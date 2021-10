23-Jährige wird Opfer häuslicher Gewalt

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstagabend 23.10.2021 gegen 21:30 Uhr kam es in der Heinrich-Heine-Straße, zunächst zu Beziehungsstreitigkeiten zwischen einer 23-jährigen Frau und ihrem 21-jährigen Lebenspartner. Der Streit eskalierte derart, dass der 21-Jährige seiner Freundin unter anderem mehrfach ins Gesicht schlug. Darüber hinaus entwendete er die beiden Mobiltelefone seiner Freundin und beschädigte diverse Einrichtungsgegenstände.

Durch die Gewaltanwendung erlitt die 23-Jährige Prellungen sowie Hämatome im Bereich des Gesichts. Sie wurde durch den verständigten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Um weitere Angriffe durch den Partner zu verhindern, wurde dieser aus der Wohnung verwiesen und ihm die Kontaktaufnahme zur 23-Jährigen für die nächsten Tage untersagt. Außerdem wurden diverse Strafverfahren gegen den 21-Jährigen eingeleitet.

Zur weiteren Beratung und Betreuung der Frau wurde die Interventionsstelle Ludwigshafen informiert. Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Auf allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung.

Widerstand gegen Polizeibeamte – Tasereinsatz

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 22.10.2021 gegen 16:45 Uhr, kam es in Mundenheim zu einem Polizeieinsatz wegen einer randalierenden Person. Der 69-jährige Mann aus Ludwigshafen sollte auf Grund seines aggressiven Auftretens durch die eingesetzten Polizeibeamten gefesselt werden. Hierbei widersetze er sich der Fesselung, sodass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und den Beamten kam.

Nur durch den Einsatz des Tasers gelang es den Polizisten, den Widerstand des Mannes zu unterbinden. Die Polizeibeamten blieben unverletzt, der Mann zog sich eine Platzwunde zu, welche medizinisch versorgt wurde. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Besuch in Diskothek endet im Polizeigewahrsam

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 24.10.2021 gegen 03:00 Uhr, feierten zwei 19- und 29-jährige Männer in einer Diskothek im südlichen Innenstadtbereich. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung wurden sie durch den Sicherheitsdienst angewiesen, die Disko zu verlassen. Da die beiden Männer dieser Aufforderung jedoch nicht nachkamen, wurde letztlich die Polizei verständigt.

Auch einem durch die eingesetzten Polizeibeamten ausgesprochenen Platzverweis leisteten sie keine Folge, weshalb beide dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt wurden.

Von Mann ins Gesicht geschlagen

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 24.10.2021 gegen 02:20 Uhr, wurde ein 19-Jähriger an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz im südlichen Innenstadtbereich von einem unbekannten Mann angesprochen. Zwischen den beiden entwickelte sich ein Streitgespräch, welches darin gipfelte, dass der Unbekannte dem 19-Jährigen ins Gesicht schlug und daraufhin zu Fuß flüchtete.

Da zu dem Täter bisher nur wenig bekannt ist, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 in Verbindung zu setzten: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Zwei Männer auf Party attackiert

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 24.10.2021 gegen 03:00 Uhr, befanden sich zwei 25- und 28-jährige Männer auf einer Party in der Betty-Impertro-Straße in der Ludwigshafener Gartenstadt. Aus bisher ungeklärten Gründen wurden sie beim Feiern aus einer 6-köpfigen Gruppe heraus geschlagen, getreten, angespuckt und beleidigt. Hierdurch erlitten beide Männer leichte Verletzungen.

Eine medizinische Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde jedoch abgelehnt. Die sechs Täter konnten noch in der Nacht ermittelt werden und müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Verschließbares Fenster verhindert Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Ein Ehepaar aus Ludwigshafen befand sich für ca. 1 Woche im Urlaub. Als beide am Samstagmittag 23.10.2021 in ihr Wohnhaus in Friesenheim zurückkehrten, bemerkten Sie, dass an einem Fenster des Anwesens gewaltsam manipuliert wurde.

Lediglich aufgrund der Tatsache, dass das Fenster zusätzlich mittels eines Schlosses gesichert wurde, konnte ein Einsteigen des oder der Eindringlinge verhindert werden.

Entwendeter PKW aus Kleingartenanlage – Zeugenaufruf!

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Ein 20-jähriger Ludwigshafener parkte seinen PKW, einen schwarzen 3er BMW, vorübergehend in seinem Kleingarten im Teichgartenweg in Friesenheim. Am Samstagmorgen 23.10.2021 stellte er dann fest, dass sein PKW gestohlen wurde. Der oder die Täter haben sich zuvor zum Stehlen des Fahrzeugs vermutlich gewaltsam Zutritt über ein Tor zum Kleingarten des Geschädigten verschafft.

Die Polizei bittet Sie, sofern Sie im Zeitraum vom 20.10.2021 bis zum 23.10.2021 zum Tathergang passende Beobachtungen in genannter Kleingartenanlage gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden (0621 963-2222).

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 23.10.2021 gegen 05:00 Uhr wurde in der Ludwigshafener Innenstadt eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille.

Im Anschluss wurde sie zur Polizeidienstelle verbracht, wo ihr durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Auch wird sie in der nächsten Zeit keine Kraftfahrzeuge mehr führen dürfen.

Diebstahl von Katalysatoren – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Donnerstag 21.10.2021 zwischen 05:30-16:10 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Bgm.-Trupp-Straße/Nähe zum BASF-Tor 12, zum Diebstahl von Katalysatoren an insgesamt 3 Fahrzeugen. Die Täter entfernten die Katalysatoren offensichtlich mittels eines elektrischen Werkzeuges.

Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 1.600 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 zu melden.

Versuchter Enkeltrickbetrug

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 22.10.2021 gegen 16:00 Uhr wurde eine 85-jährige Geschädigte aus Ludwigshafen durch eine bislang unbekannte Täterin angerufen, welche sich als Enkelin der Geschädigten ausgab. Sie behauptete, sich nach einem schweren Verkehrsunfall bei der Polizei zu befinden und benötige nun Geld, um eine Kaution zu hinterlegen.

Als seitens der Geschädigten kritische Nachfragen gestellt wurden, beendete die Anruferin das Gespräch. Die 85-Jährige reagierte vorbildlich und verständigte die Polizei.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los. Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.