PKW fährt auf Frau und Kinder zu

Burrweiler (ots) – Am Samstag 23.10.2021 gegen 13:45 Uhr wurde die Polizei Edenkoben verständigt, da eine 34-jährige Frau auf dem Weg zur Anna-Kapelle angefahren wurde. Die 34-jährige war zusammen mit ihrer Schwester und 4 kleinen Kindern auf dem Weg zur Kapelle, als ihr plötzlich ein PKW entgegen kam. Sie sammelte die Kinder ein, um diese am Wegesrand in Sicherheit zu bringen. Der PKW touchiert die 34-Jährige noch am Oberschenkel.

Glücklicherweise wurde die Frau durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Der bislang unbekannte Fahrer war in einem roten Kombi unterwegs und setzte seine Fahrt nach dem Vorfall unbeirrt fort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken unterwegs

Bad Bergzabern (ots) – Am Samstag 23.10.21. morgens um 04:00 Uhr, fuhr eine 24-jährige PKW-Fahrerin mit durchdrehenden Reifen an einer Polizeistreife vorbei. Sie wurde daraufhin angehalten und eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt.

Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr vorgelegt. Die Beschuldigte hätte eigentlich nur ca. 500 m Fußweg bis zu ihrer Wohnung gehabt. Jetzt drohen hohe Geldstrafe, mehrere Monate Führerscheinentzug und eine MPU.

Einbrüche in Firmenobjekte

Edenkoben und Kirrweiler (ots) – In der Nacht von Freitag 22.10.2021 auf Samstag kam es in den Industriegebieten Kirrweiler und Edenkoben zu jeweils einem Einbruch in ein Firmenanwesen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt, indem sie ein Fenster beschädigten und entwendeten anschließend Bargeld aus den Büroräumen.

Durch die Einbrüche entstand ein Sachschaden an den Fenstern in vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Postzusteller Fahrzeug beschädigt

Kapsweyer (ots) – Am Freitag 22.10.21, in der Zeit von 13:45-13:49 Uhr, stellte eine Postzustellerin ihren weißen Mercedes Vito, in der Bahnhofstraße ab und verteilte Post. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Schaden am Außenspiegel der Beifahrerseite fest.

Augenscheinlich hatte ein vorbeifahrendes Fahrzeug diesen gestreift und beschädigt. Schaden beträgt ca. 300 EUR.

B 272 Verkehrsunfallflucht

Hochstadt (ots) – Am Samstag 23.10.2021 gegen 17 Uhr ereignete sich laut Angaben eines Verkehrsteilnehmers auf der B 272 bei Hochstadt, an der dortigen Ampelkreuzung, in Fahrtrichtung Landau ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem bislang unbekannten Motorradfahrer. Bei der leichten Kollision zwischen Motorrad und PKW ist am PKW ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden. Laut Zeugenangaben könnte ein weiterer, ebenfalls unbekannter PKW-Fahrer zum Unfallgeschehen beigetragen haben.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.