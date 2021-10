Landau: Die Polizei-News

Polizeieinsatz – Gemeldete akute Bedrohungslage

Landau (ots) – Am Samstagnachmittag 23.10.2021 gegen 16:30 Uhr, kam es in der Martin-Luther-Straße in Landau zu einer Festnahme eines Tatverdächtigen auf offener Straße. Hintergrund war eine der Polizeiinspektion Landau gemeldete akute Bedrohungslage zum Nachteil eines 18-Jährigen. Da Hinweise vorlagen, dass der 47-jährige Tatverdächtige hierbei auch eine Schusswaffe mit sich führen könnte, wurde die Festnahme unter erhöhter Eigensicherung und mit Schutzausstattung durchgeführt.

Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten ein Teleskopschlagstock und Signalmunition aufgefunden werden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die genauen Umstände und Hintergründe des Sachverhalts sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Ohne Gurt, dafür aber mit Drogen im Blut

Landau (ots) – Da ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs war, wurde er Freitagabend 22.10.2021 gegen 23:10 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf Betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt wurden.

Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und Metamphetamin.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde, die seine Eignung zur weiteren Teilnahme am Straßenverkehr überprüfen wird.

Zwei Fahrer unter Drogeneinfluß

Landau (ots) – Durch Beamte der Polizeiinspektion Landau wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleich 2 Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Zunächst wurde ein 44-jähriger Fahrer aus dem Bereich Edenkoben mit seinem PKW gegen 00.55 Uhr in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt wurden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain.

Gegen 04.30 Uhr fiel einer weiteren Streife ein Mazda besetzt mit 2 Personen in der Weißquartierstraße auf. Der Fahrer wurde ebenfalls einer Kontrolle unterzogen.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte bei dem 18-jährifgen Fahrer positiv auf

THC und Amphetamin. Beiden Fahrern wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde, die ihre Eignung zur weiteren Teilnahme am Straßenverkehr überprüfen wird.