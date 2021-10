Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Bobenheim-Roxheim (ots) – Mindestens eine Fraktur erlitt eine 70-jährige Radfahrerin aus Bobenheim-Roxheim beim Zusammenstoß mit einem PKW am Freitag 22.10.2021 gegen 11:30 Uhr. Die Radfahrerin wollte am Kreisverkehr im Bereich des Einkaufszentrums an der Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim die Straße an der Überquerungshilfe überqueren und wurde dabei von einer 83-jährigen Autofahrerin in ihrem Fahrzeug angefahren.

Die Radfahrerin wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheit im Verkehr in Waldsee

Waldsee (ots) – Am Sonntag 24.10.2021, gegen Mitternacht wurde eine 47-jährige Pkw Fahrerin einer Routineverkehrskontrolle unterzogen. Da beim Aussteigen der Fahrerin aus ihrem Pkw ein unsicherer Gang festgestellt wurde, bestand der Verdacht, dass sie unter Alkoholeinfluss stehen könnte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille, so dass ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurden.

Tageswohnungseinbruch in Neuhofen

Neuhofen (ots) – Am Freitag 22.10.2021 zwischen 17:30-20:00 Uhr wurde in der Carl-Reiß-Straße in Neuhofen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Hauseigentümer stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass die Zimmer des Anwesens durchwühlt wurden.

Sollten Sie verdächtige Personen in diesem Zusammenhang bemerkt haben, oder Hinweise zur Sache geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchdiebstahl in Waldsee

Waldsee (ots) – In der Nacht von Donnerstag 21.10.2021 auf Freitag 22.10.2021 ereignete sich in der Neuhofener Straße in Waldsee ein Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach ersten Ermittlungen wurde über ein Fenster in die Wohnung eingedrungen und anschließend das gesamte Haus nach Wertsachen durchsucht. Der Inhaber war nicht zu Hause.

Sollten Sie verdächtige Personen in diesem Zusammenhang bemerkt haben, oder Hinweise zur Sache geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontrollen im Stadtgebiet

Römerberg (ots) – Am Samstag 23.10.2021 auf Sonntag 24.10.2021 im Zeitraum 23:45-00:15 Uhr wurde durch mehrere Beamte der Polizeiinspektion Speyer in der Germersheimer Straße in Römerberg eine Kontrollstelle durchgeführt.

Bei 15 kontrollierten Fahrzeugen konnten 4 verkehrsrechtliche Fehlverhalten geahndet werden. Beanstandungswert war hier das Fehlen von mitführungspflichtigen Dokumenten und das Fehlen eines Warndreiecks im Fahrzeug. Die Polizei weist darauf hin, dass auch zur eigenen Sicherheit Warndreiecke mitzuführen sind, da man als Fahrzeugführer möglicherweise eine Unfallstelle abzusichern hat.