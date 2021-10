Frontalcrash auf der B 254 – 2 Personen schwer verletzt – VW Golf flüchtig

Großenlüder (ots) – Am Samstagmittag 23.10.2021 gegen 12:27 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 254 zwischen den Anschlussstellen Großenlüder-Bimbach und Großenlüder-Ost. Die Bundesstraße ist in diesem Streckenabschnitt zweispurig in Richtung Großenlüder.

Ein Pkw VW Golf und ein Pkw Mercedes GLA befuhren den linken Fahrstreifen mit offensichtlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überholten mehrere Fahrzeuge. Kurz bevor die Fahrbahn wieder einspurig wird, überholten beide Wagen noch einen auf der rechten Spur fahrenden Pkw Audi. Während der Golf vor dem Audi einscherte, geriet der Mercedes halb auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw VW Polo.

Der Mercedes wurde nach dem Aufprall abgewiesen und prallte seitlich gegen den Audi, diese beiden Fahrzeuge schleuderten dann unter mehrfacher Berührung der rechten Leitplanke noch 140 Meter weiter, bis sie zum Stillstand kamen.

Der VW Polo kam total beschädigt im Bereich der Anstoßstelle im Graben zum Liegen. Das Fahrzeug war mit einem 30-jährigen Fahrer und einem 25-jährigen Beifahrer, beide aus der Gemeinde Antrifttal, besetzt. Der Fahrzeugführer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels Rettungsschere von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schwersten Verletzungen ins Klinikum Fulda. Sein Beifahrer erlitt nur leichte Verletzungen.

Der 81-jährige Fahrer des Mercedes aus Lauterbach musste ebenfalls mit schwersten Verletzungen ins Klinikum Fulda eingeliefert werden. Der 31-jährige Audifahrer und die 32-jährige Beifahrerin, beide aus der Gemeinde Petersberg, kamen beide mit leichten Verletzungen davon. Neben den 5 verletzten Personen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 57.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen.

Der Fahrer des VW Golf setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten in Richtung Großenlüder fort. Es soll sich um einen dunklen, vermutlich getunten Pkw VW Golf II handeln, der von einem Mann im Alter von 25-35 Jahren geführt wurde. Hinweise zu diesem Fahrzeug nimmt die Polizeistation Fulda unter 0661/1050 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn von 12:40 Uhr bis 17:15 Uhr voll gesperrt.

Auffahrunfall auf der B 84

Rasdorf (ots) – Am Samstag 23.10.2021 gegen 09:45 Uhr ereignete sich auf der 84, zwischen der Abfahrt Großentaft und Rasdorf ein Unfall zw. einem PKW Audi und einem LKW mit Anhänger. Der 40-jährige LKW-Fahrer aus Rasdorf wollte nach links auf ein Wiesengrundstück abbiegen und verringerte aus diesem Grund die Geschwindigkeit.

Die 27-jährige Audi-Fahrerin aus Dermbach bemerkte dies zu spät und fuhr gg. den Unterfahrschutz des Anhängers. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 EUR.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld-Beiershausen (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag 21.10.2021 um 23:00 Uhr bis Freitag 22.10.2021 um 09:00 Uhr, parkte ein 31-jähriger Mann aus Wilhelmshaven seinen Pkw, VW Passat, Farbe Blau, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Falkenbachstraße in Höhe Hausnummer 57. Als er sein Fahrzeug am Freitag 22.10.2021 gegen 09.00 Uhr nutzen wollte, stellte er einen Unfallschaden an der Frontstoßstange/Kennzeichen, dem Kühlergrill und dem vorderen linken Radkasten des Pkw fest.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren (möglicherweise rückwärts) den Pkw des Mannes aus Wilhelmshaven und entfernte sich unerlaubt. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621/932-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht Großenbacher Tor 7 in Hünfeld

Hünfeld (ots) – In der Zeit vom 14.10.2021 bis zum 15.10.2021 kam es auf dem Parkplatz der Anschrift “Großenbacher Tor 7” in Hünfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein vor Ort befindlicher Stützpfeiler durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652/96580, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Rotenburg

Bebra (ots)- Am Freitag 22.10.2021 09:25 Uhr befuhr eine 50-jähriger Fahrzeugführerin aus dem Ringgau mit ihrem PKW die B27 aus Richtung Asmushausen in Richtung Bebra. In einer Rechtskurve kam sie aus Unaufmerksamkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Der Sachschaden am PKW wird auf 1.500 EUR und an der Schutzplanke auf 500 EUR geschätzt.

Rotenburg (ots) – Am Freitag 22.10.2021 um 18:35 Uhr stellte der Pächter des Grundstücks Dickenrücker Straße 12 fest, dass ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in die Außenumzäunung gefahren war. Auf Grund der Spurenlage fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer vermutlich aus Richtung Innenstadt in Richtung Dickenrück. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Zaun., Hier beschädigte er einen Betonzaunpfosten und 4 Meter Maschendrahtzaun.

Ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen entfernte sich der Unfallverursacher. Der Sachschaden am Zaun wird auf ca. 800 EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallhergang bzw. den Unfallverursacher erbittet die Polizei Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370.

Bebra (ots) – Am Freitag 22.10.2021 in der Zeit zwischen 17:20-19:20 Uhr hatte ein Bebraner seinen PKW, einen grauen 1er BMW, auf dem Parkplatz an der Straße Zur Biberkampfbahn abgestellt. Im Tatzeitraum streifte ein anderer Verkehrsteilnehmer den geparkten PKW und verursachte Sachschaden. Nach der Spurenlage fuhr der unbekannten Unfallverursachers vermutlich aus Richtung An der Bebra in Richtung Zur Biberkampfbahn. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen entfernte sich der Unfallfahrer.

Am geparkten PKW wurde die hintere Stoßstange im rechten Bereich, der C-Holm und die Tür hinten rechts beschädigt. Der Sachschaden wird hier auf 1.500 EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallhergang bzw. den Unfallverursacher erbittet die Polizei Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370.

