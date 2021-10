Neustadt: „Big-Band-Beats“ in der Meerspinnhalle

Neustadt an der Weinstraße – Unter dem Motto „Big-Band-Beats“ waren am Sonntag, 24.10.2021, drei Big Bands aus Neustadt an der Weinstraße in der Gimmeldinger Meerspinnhalle zu hören.

Die New Brass Big Band aus dem Neustadter Stadtteil Mußbach (Leitung: Ralph „Mosch“ Himmler), die Blue note BIG BAND (Leitung: Bernd Gaudera) und die Allstar Big Band (Leitung: Jonas Jung) boten ein dreieinhalbstündiges Programm mit Jazzstücken von bekannten Komponisten und Arrangeuren, z.B. Chick Corea, Pat Matheny, Peter Herbolzheimer, Bob Mintzer, u.a.

Im Rahmen des staatlichen Förderprogramms „Neustart Kultur in Neustadt“ spielten die BigBands bei freiem Eintritt. Für die Besucher galt die 2G+ Regelung (geimpft, genesen, eine gewisse Anzahl negativ getestete Personen). Ein Mund-Nasenschutz war freiwillig. Die Kontaktverfolgung wurde mittels Luca-App bzw. Kontaktformular sichergestellt.