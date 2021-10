Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Auffahrunfall mit 2 leichtverletzten Personen

Bad Dürkheim (ots) – Am 23.10.21 gegen 10:30 Uhr kam es in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim, in Höhe des Parkplatzes an den Salinen, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Ein 59-Jähriger aus Peenehagen (Mecklenburg-Vorpommern) befuhr mit seinem Citroen die Gutleutstraße in Richtung Mannheimer Straße. In Höhe des Parkplatzes an den Salinen bremste der 59-Jährige seinen Pkw ab, um einer Fußgängerin an einer Querungshilfe das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Ein 61-jähriger Bad Dürkheimer, welcher mit seinem Pkw der Marke Honda hinter dem Mann aus Peenehagen fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 59-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der 59-Jährige sowie dessen 59-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,-EUR. Der Pkw des Bad Dürkheimers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Gutleutstraße zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr musste für die Dauer von ca. 30 Minuten geregelt werden.

Bad Dürkheim: Kollision zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin

Bad Dürkheim (ots) – Am 23.10.2021 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus Schifferstadt mit seinem Fahrrad die Römerstraße in Bad Dürkheim in Richtung Stadtplatz. Beim Überfahren einer Fahrbahnschwelle verriss der 60-Jährige den Lenker des Fahrrades und stürzte in den Rücken einer sich in gleicher Richtung auf dem Gehweg bewegenden 60-jährigen Dame aus Frankenthal. Sowohl der Fahrradfahrer als auch die Fußgängerin kamen durch den Zusammenstoß zu Fall und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Frankenthalerin wurde vorsorglich in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Eine medizinische Versorgung des Fahrradfahrers war nicht notwendig. Ein Sachschaden am Fahrrad entstand nicht.

Haßloch: Langeweile mit Sachbeschädigung vertrieben

Haßloch (ots) – Aus purem Vergnügen warf am Samstagnachmittag um ca. 16:00 Uhr eine 16-Jährige aus Haßloch eine Glasflasche gegen ein Schaufenster an der Einrichtung „Blaubär“. Das Glaselement wurde dadurch beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge wurde darauf aufmerksam und verständigte die Polizei. Er beobachtete das Mädchen und ihren jugendlichen Begleiter bis zum Eintreffen der Polizei und machte diese auf die beiden aufmerksam. Die Jugendliche muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Dank des Zeugen konnte der Vorfall aufgeklärt werden.

Meckenheim: Betrunken am Verkehr teilgenommen

Meckenheim (ots) – Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag um ca. 02:10 Uhr durch die Polizei Haßloch ein Betrunkener Pkw-Führer in Meckenheim aus dem Verkehr gezogen werden. Der 30-Jährige Fahrer ohne Wohnsitz in Deutschland war mit 2,9 Promille unterwegs. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde der ukrainische Führerschein sichergestellte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden Fahrer und Beifahrer entlassen.

Weisenheim am Berg: Einbruch in Einfamilienhaus

Weisenheim am Berg (ots) – Im Zeitraum vom 22.10.2021, 17:00 Uhr, bis 23.10.2021, 11:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Johann-Georg-Lehmann-Straße in Weisenheim am Berg ein. Die Täter hebelten hierbei eine Balkontür auf um in das Anwesen zu gelangen und durchwühlten im Anschluss mehrere Schränke. Entwendet wurde Schmuck von noch unbekanntem Wert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):