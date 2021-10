Frankenthal (ots) – Um kurz vor 03:00 Uhr des 24.10.2021 kam es in der Elisabethstraße vor einer dortigen Shisha-Bar zu einem größeren polizeilichen Einsatz mit Diensthund. Zunächst wurde eine körperliche Auseinandersetzung in der Bar gemeldet. Bei Eintreffen der BeamteFrankenthal: 40 aggressive Personen in Shisha-Barn waren dann rund 40 Personen verschiedener Nationalitäten in aggressiver Grundstimmung anzutreffen.

Dem Beschuldigten der Körperverletzung, ein polizeibekannter 25-jähriger, wurde nach Aufnahme der Strafanzeige ein Platzverweis erteilt. Drei weiteren 21-jährigen in Frankenthal wohnhaften Personen, welche dem Umfeld des Täters zuzurechnen sind und welche versuchten die polizeilichen Maßnahmen dauerhaft zu stören, wurde ebenfalls ein Platzverweis erteilt.

Erst durch die Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte inkl. Diensthundeführer konnte die Lage dann endgültig beruhigt werden. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Beschuldigten wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per

E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.