Trio raubt 16-Jährigem Geld, Oberbekleidung und Schuhe

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(fue) – Ein 16-jähriger Frankfurter befand sich am Samstag 23.10.2021 gegen 19.45 Uhr, an der Haltestelle “Walter-Kolb-Siedlung” im Marbachweg. Dort wurde er von 3 Jugendlichen angesprochen und in einen nicht einsehbaren Bereich abgedrängt. Hier wurde ihm die Umhängetasche entrissen und daraus 40 EUR Bargeld sowie der Schlüsselbund entwendet. Anschließend zogen sie dem jungen Mann die Oberbekleidung und die Schuhe aus, sodass er auf den Socken in Richtung der Goldpeppingstraße flüchtete.

Auf dem Weg zum Gravensteiner Platz traf er dann auf einen Passanten, der die Polizei verständigte. Im Rahmen der Tatort- und Fluchtwegabsuche konnte die Oberbekleidung wieder aufgefunden werden.

Die drei Täter werden beschrieben als etwa 19 Jahre alt und von südeuropäischem Erscheinungsbild.

Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Samstag 23.10.2021 gegen 00.55 Uhr, machte ein Zeuge eine Polizeistreife in der Großen Rittergasse auf einen Taschendiebstahl aufmerksam. Im Außenbereich eines Lokales hatte ein 27-Jähriger seine Umhängetasche auf dem Boden, zwischen seinen Füßen, abgestellt. Der Zeuge hatte den Diebstahl beobachtet und mit seinem Smartphone gefilmt.

Die drei Tatverdächtigen, 27, 28 und 34 Jahre alt, wurden daraufhin festgenommen. Die Tasche konnte bei ihnen aufgefunden und dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Die drei Festgenommenen sind bereits wegen Diebstahlsdelikten polizeilich bekannt.

Der 34-Jährige hält sich illegal in der Bundesrepublik auf. Er wurde durch die französische Ausländerbehörde bereits aus dem Schengengebiet abgeschoben und mit einer Einreisesperre belegt. Weiterhin führte er eine geringe Menge Cannabis mit sich.

Nach der Festnahme meldeten sich weitere Zeugen, denen die drei Tatverdächtigen bereits zuvor durch ihr Verhalten aufgefallen waren. In einem Fall konnte eine Kellnerin den Diebstahl einer Umhängetasche verhindern, nachdem einer der Tatverdächtigen eine Person umarmt hatte. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgeführt.

Gegen Mauer gefahren

Frankfurt-Zeilsheim (ots)-(fue) – Eine Funkstreife der Autobahnpolizei stellte am Sonntag 24.10.2021 gegen 01.20 Uhr, auf der BAB 66 einen Peugeot 206 mit Darmstädter Kennzeichen fest, der mit hoher Geschwindigkeit in die Anschlussstelle Frankfurt Zeilsheim fuhr. Der Fahrer des Wagens setzte seine Fahrt dann über die Hofheimer Straße in Richtung Pfaffenwiese fort. Dort wurden ihm Zeichen zum Anhalten gegeben.

Der Fahrer ignorierte diese jedoch und beschleunigte auf rund 100 Stundenkilometer. In einer Rechtskurve, an der Einbiegung Pflugspfad, verlor er die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen eine Mauer. Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die später medizinisch versorgt wurden.

Bei ihm handelt es sich um einen hier wohnsitzlosen 30-jährigen Mann. Er gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und ließ sich widerstandslos festnehmen. In seiner Jackentasche fanden sich 3,15 Gramm Kokain und 1,81 Gramm Haschisch. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Die Eigentumsverhältnisse des Peugeot sind ungeklärt, die Halterin des Autos ist verstorben. Das Fahrzeug wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Trunkenheitsfahrt

Frankfurt-Praunsheim (ots)-(fue) – Eine Zeugin meldete am Samstag 23.10.2021 gegen 23.20 Uhr, den Fahrer eines Fiat Punto, der mit seinem Auto, auf der Heerstraße/Höhe Nordwestkrankenhaus, möglicherweise alkoholisiert fuhr. Die verständigte Funkstreife konnte den beschriebenen Pkw dann in Höhe Heerstraße 40 geparkt auffinden. Der Beschuldigte befand sich noch am Fahrzeug und hielt den Pkw-Schlüssel in der Hand. Er zeigte starke Ausfallerscheinungen, deutlich wahrnehmbar war der Alkoholgeruch.

Gegen seine Sistierung sperrte sich der Beschuldigte, sodass er zu Boden gebracht werden musste. Im Innenraum des Fiat lagen noch leere Dosen Alkoholika. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2 Promille eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der 50-jährige aus Darmstadt, wurde nach der Blutentnahme wieder entlassen.

Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Einer Streife fiel am Samstag 23.10.2021 gegen 11.05 Uhr, ein 44-jähriger aus Eschborn auf, der sich auf einem hochwertigen Mountainbike durch das Bahnhofsviertel bewegte. Darauf angesprochen, vermochte er nicht zu erklären, woher denn das Fahrrad stammte. Auch die Überprüfung der Rahmennummer blieb ohne Erfolg, da das Rad zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeschrieben war.

Am Fahrrad klebte jedoch der Aufkleber des Fahrradhändlers, über den schließlich der Eigentümer erreicht werden konnte. Dieser hatte den Diebstahl seines Rades noch nicht bemerkt.

Der Diebstahl muss zwischen Donnerstag 21.10.2021, 10.00 Uhr und Samstag 23.10.2021 in Eschborn erfolgt sein. Das Fahrrad der Marke Bulls wurde sichergestellt und der Tatverdächtige nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

