Brand im Wohnwagen – 1 Hund tot geborgen

Ober-Ramstadt (ots) – Am Samstag 23.10.2021 wurde gegen 03.10 Uhr im Steinbruchweg ein Brand gemeldet. Auf einem dortigen Grundstück brannte ein Wohnwagen. In dem Wohnwagen hatte ein 42-jähriger Mann mit seinen 2 Hunden genächtigt. Nach derzeitigen Stand entfachte der Mann eine Kerze und schlief ein. Dabei stieß er die Kerze um und der Wohnwagen geriet in Brand.

Der 42-Jährige konnte sich mit einem Hund unverletzt in Sicherheit bringen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Ober-Ramstadt konnte der Brand gelöscht werden. Ein Hund konnte in dem Wohnwagen leider nur noch tot geborgen werden.

Durch den Brand wurde zudem ein auf der Straße geparkter PKW, sowie ein Fenster eines Gebäudes auf der gegenüberliegenden Straßenseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Fahrstreifenwechsel führt zu diversen Auffahrunfällen

Mühltal/B 426 (ots) Am Donnerstag 21.10.2021 gegen 07:20 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 426 Höhe der Kreuzung nach Mühltal ein Verkehrsunfall mit 5 Fahrzeugen. Nach ersten Ermittlungen soll ein schwarzer Transporter vom Rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben, weshalb eine Autofahrerin mit ihrem weißen Fiat stark abbremsen musste.

In der Folge fuhren die 3 dahinterfahrenden Fahrzeuge aufeinander auf. Der schwarze Transporter fuhr ohne Anzuhalten weiter in Richtung Darmstadt. Eine Person wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154 6330-0 entgegen.

Darmstadt

Polizei sucht Unfallverursacher sowie Zeugen

Darmstadt (ots) Am Montag 18.10.2021 zwischen 16:30-17:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Pützerstraße/Hausnummer 9 einen roten VW Sprinter, welcher am Fahrbahnrand geparkt war.

Der Sachschaden des Fahrzeuges, welches am linken Außenspiegel beschädigt wurde, beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise auf den/die Unfallverursacher/in nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 entgegen.

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Darmstadt (ots) – Zwei Leichtverletze, etwa 63.000 Euro Schaden und ein Führerscheinentzug lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend 22.10.2021 gegen 23.45 Uhr in der Kranichsteiner Straße, zwischen Bartningstraße und Jägertorstraße. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Pfungstadt kam auf Grund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Auto touchierte 4 am Straßenrad stehende Betonpoller und kollidierte schließlich mit einer Straßenlaterne.

Der Fahrer, sowie sein 21-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Die Straßenlaterne musste durch die Berufsfeuerwehr abgesägt werden. Auch auf Grund von Aussagen, die eine Straßenverkehr gefährdende Fahrweise des Autofahrers bezeugen, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim 1. Polizeirevier, Tel. 06151-96941110 zu melden.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Kelsterbach (ots) – In der Zeit vom Freitag 22.10.21 17:30 Uhr bis zum Folgetag den 23.10.21 gegen 17:30 Uhr war der Pkw des Geschädigten (VW Golf in silber) am Straßenrand der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 26 abgestellt.

Hier wurde dieser durch ein unbekanntes, anderes Kfz am Stoßfänger hinten rechts beschädigt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich hinsichtlich sachdienlicher Hinweise bei der Polizei in Kelsterbach zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Freitag 22.10.2021 in der Zeit zwischen 10:00-10:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in 64546 Walldorf. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein geparkter roter Opel Agila im Bereich der rechten Front beschädigt.

Der/die Unfallverursacher*in flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Tel.: 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

21-Jährige fährt auf Heck von Sattelzug

Viernheim (ots) – Gegen 10:50 Uhr kam es am Samstag 23.10.2021 auf der A67 zwischen Dreieck Viernheim/Ausfahrt Lorsch zu einem Auffahrunfall mit einem PKW und einem Sattelzug. Die 21-jährige Weiterstädterin geriet in ihrem VW nach dem Aufprall auf das Heck eines ungarischen Sattelzuges ins Schleudern, stieß rechts mit den dortigen Schutzplanken zusammen und schleuderte so über die Fahrbahn in Richtung Fahrbahnmitte, wo ihr Fahrzeug durch den Aufprall auf die Betonwand gebremst wurde.

Das stark beschädigte Fahrzeug blieb quer zur Fahrtrichtung auf den linken Spuren stehen. Beherzte Ersthelfer befreiten die junge Dame aus dem Fahrzeug und versorgten ihre Verletzungen. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde sie dann in ein nahe liegendes Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Richtungsfahrbahn Nord der A67 für etwa 1 Stunde vollgesperrt. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 20.000 Euro.

Neben der Autobahnpolizei Südhessen waren die Feuerwehr Viernheim und 2 Rettungsfahrzeuge an der Unfallstelle im Einsatz.

Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw

Heppenheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer und einem Pkw kam es am Freitag 22.10.2021 gegen 14:30 Uhr auf der B460 zwischen den Ortsteilen Kirschhausen/Wald-Erlenbach. Zu dem Zusammenstoß kam es, als ein 67-jährige Radfahrer aus Birkenau die Fahrbahn auf der Guldenklinger Höhe querte und ein aus Fürth kommender 22-jähriger Pkw-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Die Bundesstraße musste für den Zeitraum der medizinischen Erstversorgung des schwer verletzten Radfahrers sowie der polizeilichen Unfallaufnahme für den Verkehr komplett gesperrt werden. Vor Ort eingesetzt waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber, zwei Streifen der Heppenheimer Polizei sowie eine Streife der Ordnungspolizei der Stadt Heppenheim.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots) – Am Samstag 23.10.2021, in der Zeit von 00:30-01:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Stadtring. Bei dem genannten Unfall kollidierte ein Kfz mit einem Gartenzaun. Der Gartenzaun, das Fahrzeug, sowie eine angrenzende kleine Mauer, wurden beschädigt.

Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss mit seinem Fahrzeug den Stadtring in Richtung Landrat-Ackermann-Straße ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Er verlor noch im Stadtring weitere Fahrzeugteile und Reste des Gartenzaunes.

Aufgrund ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es sich um einen schwarzen VW Tiguan handelt. Dieser müsste an der vorderen Stoßstange rechtsseitig erhebliche Schäden aufweisen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sprich etwas gehört oder gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

