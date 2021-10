Verkehrsunfallflucht auf LIDL Parkplatz in Bingen-Büdesheim/Zeugenaufruf

Der Geschädigte Fahrer eines Mercedes-Benz meldet sich auf der Dienststelle in Bingen und möchte eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige bringen: Er gibt an, dass er am 20.10.21 gegen 15:35 Uhr seinen PKW auf dem Kundenparkplatz der „LIDL“ Filiale in Bingen-Büdesheim abgestellt hat. Als er gegen 15:50 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrt, konnte er einen frischen Unfallschaden im Bereich des Radkastens auf der hinteren Beifahrerseite feststellen. Am Fahrzeug wurde keine Benachrichtigung hinterlassen. Der Geschädigte vermutet, dass der Fahrer eines grau/silbernen Mercedes, welcher neben ihm abgeparkt war der Verursacher des Unfalles sein könnte. Zu der Identität des Fahrers oder dem Kennzeichen des Fahrzeuges kann er jedoch keinerlei Angaben machen. Gibt es Zeugen die Beobachtungen im oben genannten Zeitraum machen konnten? Hinweise an unten stehende Polizeiinspektion Bingen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 21.10., Willy-Brandt-Allee, 16:45 Uhr. Bei einer Streifenfahrt befuhren die Polizisten einen Kreisverkehr. Dabei kam ihnen ein amtlich bekannter 23-Jähriger in einem Firmenwagen entgegen. Der Mann war bereits mehrmals wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss aufgefallen und hatte daher auf seine Fahrerlaubnis verzichtet. Auf Nachfrage gab er zu, am Wochenende Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde erneut ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinwirkung eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 21.10., Drususstraße, 14:40 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurden die Beamten auf einen vor ihnen fahrenden Audi A3 aufmerksam. Sie unterzogen den 20-jährigen Fahrer einer Kontrolle. Da er deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums aufwies, wurde er auf die Dienststelle mitgenommen. Es wurde eine Blutprobe entnommen, sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Verdächtige Personen

Bingen, 21.10., Am Ockenheimer Graben, 12:00 Uhr. Eine ansässige Firma meldete Personen, die in einem Auto französischer Zulassung vorgefahren waren und Teer-Arbeiten anboten. Vor Ort trafen die Beamten auf fünf Männer, vier davon in Arbeitskleidung. Alle Männer gaben widersprüchliche Begründungen zu ihrem Aufenthalt an und konnten zum Teil keine gültigen Führerscheine oder aktuelle Fahrzeug-Dokumente vorweisen. Sie verneinten ihr voriges Arbeits-Angebot; auf der Ladefläche fanden sich aber Maschinen und Werkzeug für Teer-Arbeiten. Die Fahrzeug-Schlüssel wurden präventiv sichergestellt. Ein drittes Fahrzeug französischer Zulassung, eine Mercedes M-Klasse, konnte sich vor Beginn der Kontrolle entziehen. Eine Recherche ergab zudem, dass gegen die Männer mehrere Aufenthaltsermittlungen vorlagen.

Gartenhäuschen aufgebrochen

Oppenheim, Ortsbereich

Bereits in der Nacht vom 16. / 17.10.21 kam es im Bereich Im Grohfuß, Hasenbrunnengasse, Werderstr. und Steinweg zu mehreren Aufbrüchen von Gartentüren und Gartenhäuschen. Die Hütten wurden teilweise durchwühlt. An einem Anwesen wurde eine Außen-/Klingelkamera beschädigt und ein E-Bike im Wert von ca. 3.800,- Euro wurde entwendet. Hinweise zu möglichen Tätern oder Auffälligkeiten in der Nacht nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel.-Nr. 06133-9330 entgegen.

Unfallflucht-Verkehrsspiegel beschädigt

Nierstein, Mainzer Straße

Im Zeitraum von Mittwoch, 20.10.21 bis Donnerstag, 21.10.21 wird durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer ein Verkehrszeichen beschädigt. Vermutlich befuhr der Verursacher die Mainzer Str. in Richtung Oppenheim und kam in Höhe des Anwesens Nr. 32 nach rechts von der Fahrbahn ab auf den Bürgersteig und stieß dort gegen einen, neben einer Hoffeinfahrt stehenden Verkehrsspiegel. Der Mast wurde beschädigt und er Spiegel steht schief. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro beziffert.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben melden sich bitte bei der Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330

„Verkehrssituation rund um die Baustelle kritisch im Blick“

Undenheim, B420

Wie den Medien vielfach zu entnehmen war, ist die B 420 ab der Ortseinfahrt Undenheim West bis über die Einfahrt L 432 nach Hahnheim für mehrere Wochen gesperrt.

Die Polizei hat vermehrt festgestellt, dass Verkehrsteilnehmer zur Umfahrung der Baustelle nicht der vom LBM (Landesbetrieb Mobilität) vorgegebenen Umleitung über die A 60, A 63, A 61 nach Worms und Mainz und die B 9 folgen. Ebenso werden nicht die umliegenden öffentlichen Straßen über Gabsheim und Bechtolsheim genutzt, sondern widerrechtlich Feld- und Wirtschaftswege, sowie Radwege durch den Kraftfahrzeugverkehr befahren, was zu Unmut bei den Anwohnern und teils gefährlichen Situationen für Radfahrer und Fußgänger geführt hat.

In einer ersten Kontrolle nach Fertigstellung der Sperrbeschilderung durch Personal der Bereitschaftspolizei zusammen mit Beamten der Polizeiinspektion Oppenheim wurden am 20.10.2021 zwischen 13:30 und 18:30 h im Bereich des Baustellenendes in Richtung Wörrstadt 67 Fahrzeugführer kontrolliert. Dabei wurden 29 Verkehrsteilnehmer wegen widerrechtlichem Befahren der gesperrten Strecken gebührenpflichtig verwarnt. Daneben fielen Fahrzeuge mit technischen Mängeln wie defekten Beleuchtungseinrichtungen, abgelaufenen TÜV-Prüfplaketten oder nicht angelegtem Sicherheitsgurt auf. Auch sie wurden mit einem Verwarngeld belegt, in einem Fall wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt.

Bei einem Fahrer stellte sich nach kurzer Zeit, in der er den angeblich zu Hause vergessenen Führerschein nicht vorlegen konnte heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und die Fahrerlaubnisverordnung eingeleitet.

Da die Akzeptanz der Sperren bei den Verkehrsteilnehmern auffallend gering ist, wird die Polizei die Einhaltung der Sperrungen engmaschig und intensiv kontrollieren und Verstöße ahnden.

Auffahrunfall mit fast 1,9 Promille

A 61/Gensingen – Ein 43-jähriger PKW-Fahrer fuhr am 21.10.2021 gegen 13:20

Uhr auf der A 61, Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe Gensingen auf einen

Sattelzug eines 55-jährigen LKW-Fahrers auf. Bei der Unfallaufnahme vor Ort

stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch schnell eine

mögliche Unfallursache fest. Der 43-Jährige war deutlich alkoholisiert und ein

Atemalkoholtest ergab fast 1,9 Promille. Der 43-Jährige verletzte sich bei dem

Unfall leicht. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Bad Kreuznacher

Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Sein PKW war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt

die Polizei auf 7500 Euro. Am LKW entstand nur leichter Sachschaden am Heck in

Höhe von ca. 3500 Euro. Der 55-Jährige konnte nach der Unfallaufnahme seine

Fahrt fortsetzen. Der 43-Jährige muss nun einem Strafverfahren und dem Verlust

der Fahrerlaubnis entgegensehen.

Sturmtief „Ignatz“ und brennendes Müllfahrzeug

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es, hervorgerufen durch das Sturmtief „Ignatz“ zu einem erhöhten Einsatzaufkommen im Leitstellenbereich Mainz. Durch die Leitstelle wurde bis in den Mittag hinein Einsatzkräfte zu über 50 sturmbedingten Einsatzstellen alarmiert, davon 28 im Stadtgebiet Mainz. Bei den Einsätzen handelte es sich um umgestürzte Bäume, losgerissene Teile von Dächern und lose Fassadenteile. Glücklicherweise kamen bei diesen Einsätzen keine Personen zu Schaden. Auch waren im Stadtgebiet Mainz keine größeren Sachschäden zu verzeichnen. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz wurden durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Bretzenheim, Drais, Ebersheim und Hechtsheim unterstützt.

Während der Sturmlage kam es in der Industriestraße aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand des Inhaltes eines Müllfahrzeuges. Da durch das Brandgeschehen die Hydraulik des Öffnungsmechanismus des Fahrzeuges ausgefallen war, konnte das Fahrzeug vor Ort nicht entladen werden. Da sich der gepresste Müll im Inneren des Fahrzeuges immer wieder entzündete, wurde das Fahrzeug durch die Feuerwehr Mainz aufwändig soweit abgelöscht, dass es unter Begleitung der Feuerwehr in die Werkstatt des Unternehmens gefahren werden konnte. Dort wurde durch das Unternehmen die Heckklappe demontiert, das Fahrzeug entladen und konnte dann endgültig durch die örtliche Feuerwehr abgelöscht werden.

Baum an Autobahn 643 umgestürzt

Die Feuerwehr Mainz wurde zu einem umgestürzten Baum auf die BAB 643 zwischen der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim und dem Autobahndreieck Mainz in Fahrtrichtung Bingen alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Lage. Ein etwa 10 Meter langer Baum war durch den starken Wind umgestürzt und lag quer über den Standstreifen, sowie die rechte Fahrspur. Die Autobahnpolizei war bereits vor Ort und sicherte die Gefahrenstelle ab.

Durch die Feuerwehr Mainz wurde der Baum mittels Motorkettensäge zerkleinert und die Baumteile im Grünstreifen neben der Autobahn abgelegt. Der Einsatz der Feuerwehr war nach etwa 15 Minuten beendet, sodass die rechte Fahrspur nach kurzer Zeit durch die Autobahnpolizei wieder freigegeben werden konnte.

Während des Einsatzes kam es zu einem Rückstau in Fahrtrichtung Bingen.