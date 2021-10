Jugendliche bedroht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Eine 5-köpfige Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 16-19 Jahren traf am 21.10.2021 gegen 18:10 Uhr in der Spatenstraße auf 2 Jugendliche. Es kam zu einem Streit zwischen den Parteien. Während des Streits wurden die 2 Jugendlichen bedroht. Ihnen gelang es vor der Gruppe zu fliehen.

Der Hintergrund des Streits ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Diebe steigen in Motorradladen ein

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch 20.10. auf Donnerstag 21.10.201 vermutlich gegen 0.30 Uhr in einen Motorradladen in der Straße “Am Herrschaftsweiher” eingebrochen. Sie gelangten über das Dach ins Gebäude, wo sie eine Kasse öffneten und das Bargeld herausnahmen. Anschließend flüchteten sie mutmaßlich wieder über das Dach. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Um 0.30 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst. Bei einer Überprüfung wurden allerdings keine Auffälligkeiten festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbrecher kocht Mahlzeit

Ludwigshafen (ots) – In einer Kleingartenanlage in der Brunckstraße in Ludwigshafen sind ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Gartenhaus eingebrochen. Der Tatzeitraum beschränkt sich auf den 17.10.2021, 19:00 Uhr bis 21.10.2021, 18:00 Uhr. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Einbrecher im Gartenhaus eine Mahlzeit zubereitet hat. Er bediente sich an den vorgefundenen Lebensmitteln.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Kleingartenanlage etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Hauswand und Auto mit Farbe beschmiert

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Zwischen dem 20.10.2021, 16:00 Uhr und dem 21.10.2021, 13:30 Uhr sind in der Ernst-Lehmann-Straße in Ludwigshafen eine Hauswand und ein Auto mit schwarzer Farbe beschmiert worden. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Täter vor. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas in Bezug auf die Farbschmierereien beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 20.10.2021, 22:00 Uhr auf den 21.10.2021, 09:30 Uhr sei es laut Angabe des Geschädigten in der Geibelstraße in Ludwigshafen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Anzeigenerstatter stellte an seinem seitlich in der Straße abgeparkten Auto einen Lackschaden an der Stoßstange fest. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die im o.a. Zeitraum einen Verkehrsvorgang beobachtet haben, die mit den Unfallschäden in Verbindung gebracht werden könnten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Roller beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) Fünf Jugendliche sind am Donnerstag 21. Oktober, gegen 15 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie sich an einem Roller zu schaffen machten. Als die Polizei an Ort und Stelle ankam, waren die Täter bereits verschwunden. Ein Zeuge berichtete allerdings, dass sie in Richtung Sternstraße geflohen sind. Die Beamten entdeckten zwei der beschriebenen Jugendlichen, die allerdings entkommen konnten.

Zwei weitere Jugendliche wurden einer Kontrolle unterzogen. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen.

Die beiden flüchtigen Jugendlichen waren männlich und zwischen 13 und 14 Jahre alt. Einer trug einen schwarzen Trainingsanzug mit Pfeilen an den Ärmeln, der andere war mit einem roten Trainingsanzug bekleidet.

Haben Sie etwas Verdächtiges rund um den Tatort wahrgenommen oder können Sie Angaben zu den gesuchten Jugendlichen machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Unfallflucht in der Heinigstraße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstabend 21.10.2021, wurde ein 29-jähriger Fahrer eines weißen Ford Focus gegen 21 Uhr von der Fahrbahn abgedrängt. Das flüchtige Fahrzeug war zuvor an der Ecke Kaiser-Wilhelmstraße von seinem Fahrstreifen abgekommen, so dass der Ford-Fahrer um einen Zusammenstoß zu vermeiden, soweit nach links ausweichen musste, dass er mit dem Bordstein kollidierte. Das Auto war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Wir bitten um Ihre Mithilfe! Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise zum Vorfall geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Frontalzusammenstoß mit Müllfahrzeug

Ludwigshafen (ots) – Donnerstagmittag 21.10.2021, kam es gegen 13:50 Uhr in der Lagerhausstraße, zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Müllfahrzeug. Ein 37-jähriger Fahrer befuhr mit seinem VW Polo die Gegenfahrbahn der Lagerhausstraße, kam, aus noch ungeklärter Ursache, von seiner Fahrbahn ab und fuhr in die Front des Müllfahrzeugs. Durch den Zusammenstoß drehte sich sein Fahrzeug und der Fahrer wurde eingeklemmt.

Er konnte durch die Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug befreit werden und wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Fahrzeuginsassen des Müllautos erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.

Die Lagerhausstraße musste für ca. zwei Stunden vollgesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 55.000 Euro.

Zusammenstoß mit E-Scooter

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 21.10.2021 kam es gegen kurz nach 8 Uhr morgens an der Einmündung Saarlandstraße/Schänzeldamm zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem PKW. Der E-Scooter befuhr hierbei ungebremst den kreuzenden Radweg und kollidierte mit einem Autofahrer.

Der Fahrer des E-Scooters verletzte sich leicht und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Katalysator gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Ein Katalysator ist in der Zeit zwischen Dienstag, 19. Oktober, 9 Uhr, und Donnerstag, 21. Oktober, 9.50 Uhr von einem Opel Zafira gestohlen worden. Das Auto war in der Straße “Am Weidenschlag” abgestellt.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Navigationsgerät gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Die Scheibe eines Autos, das in der Zeit zwischen Mittwoch, 20. Oktober, 20 Uhr und Donnerstag, 21. Oktober, 14 Uhr, in der Hohenzollernstraße abgestellt war, ist eingeschlagen worden. Aus dem Fahrzeug wurde ein Navigationsgerät gestohlen.

Haben Sie im Tatzeitraum etwas Auffälliges im Bereich der Hohenzollernstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Microsoft-Mitarbeiter erbeutet 1.000 Euro

Ludwigshafen (ots) – Sieben betrügerische Anrufe sind der Polizei in Ludwigshafen in den vergangenen Tagen gemeldet worden.

In vier Fällen wurde den Betroffenen von einer vermeintlichen Polizeibeamtin erzählt, dass eine Einbrecherbande in der Gegend unterwegs sei. Bei einer Festnahme sei ein Zettel mit der Adresse und der Telefonnummer des Angerufenen gefunden worden. Alle Betroffenen wurden misstrauisch und beendeten den Anruf.

Zwei Seniorinnen erhielten außerdem einen sogenannten Schockanruf. Sie hörten zunächst eine schluchzende Person, bevor ihnen etwas von einem vermeintlichen Unfall erzählt wurde, in den eine ihnen nahestehende Person verwickelt sei. Die beiden Frauen beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei.

Tatsächlichen Schaden angerichtet hat ein betrügerischer Anruf bei einem 41-Jährigen. Der Mann wurde am Mittwoch, 20. Oktober, gegen 12.45 Uhr von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter kontaktiert. Dieser behauptete, dass der Computer des Betroffenen gehackt worden sei. Er gab vor, aus diesem Grund den Online-Banking-Account des 41-Jährigen sichten zu müssen und verschaffte sich über ein Programm Zugang zum PC. Noch während des Gesprächs stellte der Angerufene fest, dass 1.000 Euro von seinem Konto abgezogen wurden. Darauf angesprochen, legte der Betrüger auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.