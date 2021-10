Trojaner-Virus im Umlauf

Hochdorf-Assenheim (ots) – Angeblich würde sich auf dem Computer einer 52-Jährigen ein Trojaner-Virus befinden, so die telefonischen Angaben angeblicher Microsoft-Mitarbeiter am 06.10.2021. Als die Angerufene bemerkte, dass hier etwas nicht stimmt, war es bereits zu spät. Die Täter hatten Zugriff auf ihr Online-Konto erlangt und Geld abgebucht.

Die Polizei ermittelt wegen Betruges und warnt davor, Unbekannten sensible Bank- und Personaldaten preis zu geben oder Zugriff auf den eigenen Computer zu gewähren.

Auffahrunfall mit Verletzten

Mutterstadt (ots) – Aus Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag 21.10.2021, gegen 13:00 Uhr, ein PKW-Fahrer auf einen auf der Landstraße verkehrsbedingt wartendenden Kleintransporter von hinten auf. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß im Kreisverkehr

Limburgerhof (ots) – Am Donnerstag 21.10.2021 gegen 09:15 Uhr, missachtete ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Vorfahrt einer mit ihrem Fiat den Kreisverkehr in der Speyerer Straße befahrenden 52-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro entstand. Nach dem Zusammenstoß fuhr der verursachende PKW in Richtung Ludwigshafen am Rhein weiter.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.