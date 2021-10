Leicht verletzte Radfahrerin

Speyer (ots) – Am 21.10.2021 gegen 19:35 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau aus Speyer mit ihrem Fahrrad die Ludwig-Uhland-Straße in Richtung der Theodor-Heuss-Straße. Dabei wurde sie von einer entgegenkommenden 53-jährigen PKW-Fahrerin aus Baden-Württemberg übersehen, welche nach links in den Carl-von-Ossietzky-Weg abbog und dabei die Fahrradfahrerin erfasste. Diese kam zu Fall und zog sich eine leichte Rötung sowie Schmerzen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

PKW-Einbruch im Hafenbecken

Speyer (ots) – Am 21.10.2021 zwischen 16:20 Uhr und 17:26 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Straße “Im Hafenbecken” geparkten PKW ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Sonnenbrille sowie ein Tablet. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 550 Euro.

Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Versicherungsbüro

Speyer (ots) – Am 21.10.2021 um 08:50 Uhr wurde festgestellt, dass die Vergitterung des Fensters eines Versicherungsbüros in der Auestraße infolge eines Einbruchsversuchs stark beschädigt wurde. Eine Eingrenzung des genauen Tatzeitraums ist bislang nicht möglich. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Speyer (ots) – In der Nacht vom 20. auf den 21.10.2021 um Mitternacht versuchten bislang unbekannte Täter, die Tür einer Apotheke in der Ernst-Reuter-Straße aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört, sodass sie die Flucht ergriffen. In diesem Zusammenhang wurde ein dunkles Fahrzeug beobachtet. Infolge der Tathandlung entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu den unbekannten Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.