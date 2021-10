Landau: Die Polizei-News

Schlangenlinien gefahren

Landau (ots) – 2,4 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 56-jährigen Autofahrers bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag in Landau. Ein Zeuge hatte die auffällige Fahrweise des 56-Jährigen beobachtet und die Polizei verständigte. Der Fahrer soll in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein und mehrere rote Ampeln missachtet haben.

Auf den 56-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Tankstelle überfallen

Offenbach (ots) – Am Mittwoch 20.10.2021 betrat um 19:10 Uhr ein Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Landauer Straße. Der Mann bedrohte die Angestellte unter Vorhalt eines Stocks und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er wenige hundert Euro erbeutete, floh er in Richtung Ortsmitte Offenbach. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung führte jedoch nicht zur Ergreifung des Täters.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180-190 cm groß, schlanke Statur, sprach pfälzischen Dialekt, war bekleidet mit schwarzer Adidas-Jacke mit Kapuze, blauer Jeanshose und trug unter der Kapuze noch eine Basecap.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.