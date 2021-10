Betrüger am Telefon – Schockanrufe

Worms (ots) – Am heutigen Tag traten wieder vermehrt Betrugsversuche durch sog.

Schockanrufe in Verbindung mit dem Enkeltrick bzw. Falsche Polizeibeamte auf.

Bei der Variante der so genannten Schockanrufe wenden sich die Betrüger vor

allem an ältere Menschen. Sie melden sich per Telefon bei ihren Opfern und

behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter in einen

Verkehrsunfall, ein Strafverfahren oder ein anderes schreckliches Ereignis

verwickelt sei und deshalb dringend finanzielle Unterstützung bräuchte. Das Geld

werde eine Person, die im Auftrag des Verwandten handelt, abholen kommen.

In den hier vorliegenden Fällen wurde eine 57-jährige sowie eine 55-jährige Frau

und ein 36-jähriger Mann angerufen. Diese erkannten jedoch die Betrugsmasche, so

dass es zu keiner Geldforderung oder gar einer Geldübergabe gekommen ist.

In einem Fall sollte die Enkelin einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben

und auf einer Polizeiwache sitzen. In einem anderen Fall meldete sich ein

„Polizeioffizier“, welcher angab wegen Ungereimtheiten bei den Auslandskonten in

der nächsten halben Stunde zur Verhaftung vorbeikommen zu wollen. Es wurde nach

Kontodaten und dem Kontostand gefragt. Glücklicherweise kam es auch hier nicht

zu einer Geldübergabe.

Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer (FOTO)

Worms, Kolpingstraße (ots) – Am Freitag, den 22.Oktober kommt es gegen 12:59 Uhr

zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einem Fahrradfahrer. Der

Radfahrer befährt die Kolpingstraße auf einem Radschutzstreifen aus Richtung

Neusatz stadtauswärts. Der PKW befährt die Kolpingstraße in die gleiche

Richtung. An der Einmündung zum Am Wolfsgraben biegt der Autofahrer nach rechts

ab und übersieht dabei den neben ihm fahrenden Radfahrer. Es kommt zum

Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzt und sich eine Platzwunde am Kopf

zuzieht. Der Radfahrer wird zur weiteren Untersuchung in die Klinik in Worms

verbracht.

Bierdose überführt Alzeyer

Alzey (ots)

Am Donnerstag, 21.10.21, wurde gegen 23.40 Uhr ein PKW in der Dr.-Georg-Durst-Straße in Alzey einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle des Fahrzeugführers konnte im Fahrzeuginneren eine Bierdose festgestellt werden. Der Fahrzeugführer, ein 21-Jähriger aus Alzey, verhielt sich zudem auffällig und roch nach Alkohol. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,05 Promille. Es wurde deshalb eine Blutprobe bei dem Alzeyer angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Schwankender Autofahrer in Gau-Odernheim

Gau-Odernheim (ots)

Am Mittwoch, 20.10.2021, ging bei der Polizei gegen 9.45 Uhr eine Meldung über eine Person ein, die schwankend in ihren PKW gestiegen und losgefahren war. Der PKW mit bulgarischem Kennzeichen konnte in der Bahnhofstraße, Gau-Odernheim, entdeckt und einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Fahrzeugführer, einem 40-jährigen Letten, konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,06 Promille. Es folgten eine Blutprobe auf der Dienststelle und die Sicherstellung des Führerscheines. Bei dem aus Bulgarien stammenden Führerschein konnten für eine Fälschung sprechende Anhaltspunkte festgestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Worms – Diebstahl aus Rohbau

Worms (ots) – In der Nacht von Mittwoch, 20.10.2021, circa 17:00 Uhr auf

Donnerstag, 21.10.2021, circa 10:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines

speziellen Malergerätes aus einem Rohbau in Worms-Herrnsheim, im Bereich der

Hans-Kissel-Straße.

Unbekannte Täter verschaffen sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen

widerrechtlich Zugang zu zwei Mehrfamilienhäusern, die sich aktuell im

Innenausbau befinden. Das entwendete Gerät hat einen Wert von circa 6.000 Euro.

Es ist möglich, dass die unbekannten Täter durch Anwohner des Neubaugebietes

beobachtet wurden und bei der Tatausführung für berechtigte

Baustellenmitarbeiter gehalten wurden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Vollsperrung L 455 innerhalb der Stadt Osthofen

Osthofen (ots) – Am späten Nachmittag löste sich witterungsbedingt ein Teil der

Fassade eines Wohn-/ Geschäftsgebäudes an der L455 innerhalb der Stadt Osthofen.

Die Teile der Fassade konnten jedoch nicht derart beseitigt und abgeräumt werden

und stellen eine Gefahr für Fußgänger und den Fahrzeugverkehr da. Durch die

Feuerwehreinheit der Stadt Osthofen und die Polizei Worms wurden zunächst die

Absperrungs- und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Landstraße 455 in

Osthofen muss jedoch zwischen den Einmündungen Tempelgässchen und

Ludwig-Schwamb-Straße bis zum Freitagmittag voll gesperrt werden. Eine Umleitung

ist durch den Bauhof der Stadt ausgeschildert.