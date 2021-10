Autos aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei sind am Donnerstag zwei Pkw-Aufbrüche

gemeldet worden. In der Ländelstraße haben Unbekannte zwischen Mittwoch 18 Uhr

und Donnerstag, 16 Uhr bei einem Audi die hintere rechte Scheibe eingeschlagen.

Aus dem Auto stahlen die Diebe mehrere falschen Whiskey und Bier. Der

Sachschaden am Auto geht in den vierstelligen Euro-Bereich. Ebenfalls am

Donnerstag zeigte ein 21-jähriger Mann einen Einbruch an seinem Pkw an. Er hatte

den Peugeot 206 am Dienstag gegen 21 Uhr im Starennest abgestellt. Als er am

Donnerstag gegen 20 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass die

hinter Scheibe an der Beifahrerseite zerstört war und verschiedene Gegenstände

aus dem Innern fehlten. Die Polizei ermittelt und bittet in beiden Fällen um

Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Im Wald festgefahren

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine noch nicht nachvollziehbare

„Irrfahrt“ hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag in einem Waldgebiet

bei Otterberg hingelegt. Ein Zeuge meldete gegen 15:10 Uhr einen festgefahrenen

Wagen auf einem schlammigen Waldweg. Daneben einen Mann, der sich offenbar in

hilfloser Lage befand. Der Mann war zeitlich und örtlich nicht orientiert und

wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der

Gegebenheiten des Waldweges wurde der PKW durch einen Unimog der Feuerwehr auf

den nächsten befestigten Weg geschleppt und anschließend zu einem Parkplatz

verbracht. Wie der Mann auf den Waldweg gekommen ist, ist noch nicht geklärt.

|elz

Fahrradfahrer fährt auf Auto auf

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein 14-jähriger Fahrradfahrer wurde am

Donnerstagmittag bei einem Unfall in Enkenbach-Alsenborn verletzt. Zeugenaussage

zur Folge war der Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit auf dem

Fritz-Uhlmayer-Ring unterwegs. Eine auf den Ring abbiegende Pkw-Fahrerin gab an

den Fahrradfahrer zunächst nicht gesehen zu haben. Erst nach dem Abbiegen sei er

im Rückspiegel schnell nähergekommen. Da er nur nach unten blickte, sah er den

Pkw vermutlich nicht. Der 14-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad von hinten auf den

Pkw auf und stürzte. Er verletzte sich dabei im Gesicht. Der Rettungswagen

brachte ihn in ein Krankenhaus. Unschönes Nebenereignis: Während der

Unfallaufnahme versuchte ein Verkehrsteilnehmer sich mit seinem PKW über den

Gehweg durch die Unfallstelle zu manövrieren. Die Beamten konnten ihn daran

hindern. Der Mann zeigte sich höchst uneinsichtig und echauffierte sich über die

Tatsache, dass er dort nicht durchfahren könne. Er bestand darauf, dass der RTW

oder das beteiligte Fahrzeug gefälligst zur Seite gefahren werden sollten.

Leider konnte diesem Interesse nicht nachgekommen werden. |elz

Wer hat den VW Beetle gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochvormittag in der

Merkurstraße unterwegs waren und zwischen 11 und 11.30 Uhr den Parkplatz des

Globus-Einkaufsmarktes nutzten. Hier kam es in diesem Zeitraum zu einer

Unfallflucht. Ein VW Beetle wurde dabei beschädigt. Von Verursacher fehlt jede

Spur.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der VW „Käfer“ gegen 11.10 Uhr

ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parkfläche abgestellt. Als die Halterin

gegen 11.30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass der hintere

Stoßfänger im Bereich des Radlaufs auf der Beifahrerseite beschädigt war. Ein

anderes Fahrzeug hatte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken gestreift.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Alkoholpegel von 0,8 bis 1,4 Promille

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Freitag hat die Polizeiinspektion 1 in

der Innenstadt Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein Hauptaugenmerk lag auf der

Überprüfung der Fahrer, ob sie Alkohol getrunken haben. Mehrere Auto- und

E-Scooter-Fahrer mussten aus dem Verkehr gezogen werden.

Dass er bei Rot über eine Ampel fuhr und ein Verkehrszeichen missachtete, ist

einem Autofahrer gegen 0.20 Uhr in der Maxstraße zum Verhängnis geworden.

Polizeibeamte hatten beobachtet, wie der Pkw trotz Rotlicht an der Ampel in die

Kreuzung einfuhr und dann trotz des „Einfahrt verboten“-Schildes seine Fahrt

fortsetzte. Die Streife stoppte den Pkw und stellte fest, dass der Mann am

Steuer nach Alkohol roch. Ein Atemtest ergab einen Pegel von 1,26 Promille. Der

28-Jährige musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf ihn

kommt eine Strafanzeige zu. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Bei einer Kontrolle kurz vor halb 2 in der Gaustraße hatten es Polizeibeamte mit

einem weiteren alkoholisierten Autofahrer zu tun. Der 26-Jährige hatte eine

deutliche „Fahne“ – und ein Schnelltest zeigte einen Wert von 0,8 Promille an.

Weitere Tests auf der Dienststelle folgten. Anschließend wurde der Mann an die

US-Militärpolizei übergeben.

Gegen 1.30 Uhr stoppte eine Streife zwei junge Männer in der Eisenbahnstraße,

die dort mit ihren Elektrorollern auf dem Gehweg fuhren. Als sie das

Polizeifahrzeug erkannten, stiegen die Fahrer von ihren Rollern ab. Gegenüber

den Beamten behaupteten sie anschließend, nicht gefahren zu sein. Allerdings war

hinter dem Hinterrad eines der beiden E-Scooter eine etwa ein Meter lange

Bremsspur zu sehen, und an den Rollern war auch noch das Licht eingeschaltet.

Beide Männer rochen nach Alkohol und wurden zum Atemtest gebeten – demnach hatte

einer 1,0 Promille, der andere 1,64 Promille „intus“. Sie wurden zusammen zur

nächsten Dienststelle gebracht, wo ihnen auch Blutproben entnommen wurden. Die

weiteren Ermittlungen laufen.

Zu vorgerückter Stunde wurde eine Polizeistreife in der Zollamtstraße auf zwei

E-Scooter aufmerksam, die in Richtung Elf-Freunde-Kreisel unterwegs waren. Die

beiden 25 und 28 Jahre alten Männer Männer wurden gegen 4.45 Uhr einer Kontrolle

unterzogen. Sie standen deutlich unter Alkoholeinfluss – Tests ergaben

Promillewerte von 1,01 und 1,41 Promille. Auch sie mussten mit zur Dienststelle

kommen und eine Blutprobe abgeben. Anschließend wurden sie von der

US-Militärpolizei mitgenommen. |cri