Marxzell – 58-Jähriger unter eigenes Auto geraten und erliegt tragischem Unglücksgeschehen

Marxzell (ots) – Ein 58 Jahre alter Mann ist am Freitagmorgen gegen 07.45 Uhr

auf einem Waldweg bei Marxzell von einem Jogger regungslos unter seinem Auto

liegend angetroffen worden und den ersten Ermittlungen zufolge einem tragischen

Unglücksgeschehen zum Opfer geworden.

Wegen des zunächst unklaren Hergangs zu einem möglichen Vorgeschehen wurde die

Kriminalpolizei hinzubeordert. Anhand der vorgefundenen Spurenlage hat sich

ergeben, dass der aus dem Raum Leonberg stammende 58-jährige Autofahrer am

Donnerstagabend am südlich von Marxzell gelegenen „Jägerweg“ einen Stopp

einlegte und aus seinem Fahrzeug ausstieg.

Es ist davon auszugehen, dass sich in der Folge das gegen Wegrollen ungesicherte

Auto an dem leicht abschüssigen Waldweg offenbar rückwärts in Bewegung setzte.

Der Mann wollte es laut Spurenlage unterdessen von hinten anhalten, geriet

hierbei aber unter ein Hinterrad und erlitt tödliche Verletzungen.

Ettlingen – Lkw verliert Baggeschaufel – Fahrbahn beschädigt

Karlsruhe (ots) – Zwei Verletzte und eine kaputte Fahrbahndecke sind die Bilanz

eines Unfalls auf der Überleitung der Landesstraße 605 auf die Bundesstraße 3 in

Ettlingen gegen 8.30 Uhr am Freitagmorgen.

Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich eine große Baggerschaufel aus den

Verankerungen auf der Ladefläche eines Lkw und fiel auf die Fahrbahn. Ein

dahinterfahrender Mercedes konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen und

kollidierte mit der Schaufel. Die beiden Insassen des Pkw wurden leicht

verletzt. Die Fahrbahn wies nach dem Unfall zwei große und tiefe Löcher auf, die

provisorisch ausgebessert wurden.

Die L 605 musste zur Bergung der Baggerschaufel und wegen der

Ausbesserungsarbeiten in Fahrtrichtung Ettlingen bis gegen 11 Uhr teilweise

gesperrt werden. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.

Mehrere Polizeibeamte verletzt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Am frühen Donnerstag (21. Oktober) ereignete sich in der Tiefgarage des

Karlsruher Hauptbahnhofes eine Bedrohung und versuchte Körperverletzung zum

Nachteil eines Parkhauswächters. Bei anschließenden Maßnahmen sah sich die

Bundespolizei massivem Widerstand und tätlichen Angriffen ausgesetzt. Auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Freitag (22. Oktober) ein 28-jähriger

Deutscher der Haftrichterin beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Diese

erließ gegen den wohnsitzlosen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Der 37-jährige geschädigte Parkhauswächter befand sich auf einem Rundgang durch

die Tiefgarage, als ihn der 28-Jährige zunächst verbal anging und dann auch

versuchte, ihn körperlich anzugreifen. Dem Geschädigten gelang es, der Situation

unverletzt zu entkommen.

Die hinzugerufene Streife der Bundespolizei traf den 28-Jährigen noch in der

Tiefgarage an. Den anschließenden Maßnahmen gegenüber zeigte er sich

unkooperativ. Es kam zum Widerstand zwischen dem Tatverdächtigen und den

eingesetzten Beamten. Hierbei gelang es dem 28-Jährigen, einen Beamten in den

Schwitzkasten zu nehmen. Zwei weitere Beamte verletzte er im Bereich der Hände

und Knie. Nur unter erheblichem Kraftaufwand gelang es, den Mann zu fesseln und

zur Dienststelle zu bringen. Die Beamten blieben weiterhin dienstfähig.

Ausschlaggebend für die Anordnung der Untersuchungshaft waren unter anderem

Videoaufzeichnung aus dem Parkhaus sowie Aufnahmen einer Bodycam der

eingesetzten Beamten, welche das hohe Aggressionspotential des Mannes belegten.

Ukrainischer Staatsangehöriger mit gefälschtem Ausweis festgestellt

Karlsruhe (ots) – Donnerstagmittag (21. Oktober) kontrollierten Kräfte der

Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ) der Bundespolizei einen

38-jährigen Ukrainer auf dem Parkplatz Höfenschlag an der BAB 5.

Bei der Kontrolle wies sich der Mann zunächst mit einem ukrainischen Reisepass

aus. In seiner Jacke fanden die Beamten zudem noch einen rumänischen Ausweis.

Während die Lichtbilder beider Ausweisdokumente identisch waren, fielen den

Beamten die abweichenden Personaldaten auf dem Ausweis auf. Hinzu kamen weitere

Merkmale, die eine Echtheit des rumänischen Dokumentes stark anzweifeln ließen.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg

fortsetzen. Die Bundespolizei Karlsruhe ermittelt nun wegen des Verschaffens

falscher amtlicher Ausweise gegen den Mann. Die Hintergründe sind Gegenstand der

weiteren Ermittlungen.

Die Kontrollen der MKÜ auf dem Parkplatz Höfenschlag erfolgten im Rahmen eines

Unterstützungseinsatzes für die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

Karlsruhe – Unbekannte beschädigen mehrere Autos – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Grünwettersbach (ots) – Bislang unbekannte Täter zerkratzten am

Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr mit einem bislang unbekannten

Gegenstand mehrere Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Ob der Eichhälden /

Steinhauerweg und richteten dabei einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro an.

Das Polizeirevier Karlsruhe Durlach ist auf der Suche nach Zeugen. Sie werden

gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

Karlsruhe – Handtasche aus Auto gestohlen

Karlsruhe-Rintheim (ots) – Bislang unbekannte Täter öffneten am Donnerstagmorgen

binnen 10 Minuten, zwischen 09:20 Uhr und 09:35 Uhr, in der Elfmorgenbruchstraße

am Umspannwerk einen geparkten Pkw und entwendeten eine Handtasche.

Die Unbekannten schlugen das Fenster auf der Fahrerseite ein, um an die auf dem

Beifahrersitz befindliche schwarze Damenhandtasche zu gelangen. Darin befanden

sich unter anderem eine Geldbörse sowie ein Handy. Neben dem Personalausweis,

dem Führerschein und der Versicherungskarte wurden ebenfalls zwei Bankkarten und

Bargeld im Geldbeutel aufbewahrt.

Personen, die am Donnerstagmorgen in der Elfmorgenbruchstraße verdächtige

Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 in

Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass ein verschlossenes

Auto kein sicherer Ablageort für Wertgegenstände ist. Diese sollten nicht im

Auto zurückgelassen werden, ansonsten haben Diebe meist leichtes Spiel.

Karlsruhe – Kopfhörer geraubt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Raubes wurde ein junger Mann am Mittwochabend in

der Karlsruher Kaiserstraße. Seine Kopfhörer wurden geraubt.

Der 21-Jährige verließ gegen 19.50 Uhr ein Fitnessstudio in der Kaiserstraße und

ging zu Fuß zur Straßenbahnhaltestelle „Herrenstraße“. Dort griff der bislang

unbekannte Täter von hinten nach seinem in der Hand getragenen Kopfhörer.

Zeitgleich stieß ihn der Unbekannte von hinten in den Rücken und der junge Mann

fiel zu Boden. Währenddessen entriss ihm der Täter den Kopfhörer und flüchtete

in Richtung Zirkel zu Fuß. Das Opfer verfolgte ihn noch ein kurzes Stück, brach

dann aber die Verfolgung ab. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Das Opfer konnte den Mann beschreiben. Er war um die 20 Jahre alt, und ungefähr

185 cm groß. Er trug eine graue Jogginghose, eine schwarze Jacke und darunter

eine graue Jacke mit Kapuze. Die Kapuze hatte der Täter beim Raub über den Kopf

gezogen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.

Philippsburg – Wieder Trickbetrüger erfolgreich!

Karlsruhe (ots) – Durch geschickte Gesprächsführung wurde am Donnerstag eine

78-jährige Dame zum Abheben eines hohen Geldbetrags überredet. Anschließend

übergab sie das Geld einem unbekannten Mann, der das Geld im Auftrag abholen

sollte.

Die Seniorin wurde gegen 12.15 Uhr mit unterdrückter Rufnummer von der

angeblichen Ehefrau ihres Neffen angerufen. Diese würde bei einem Notartermin

eine Anzahlung für eine Eigentumswohnung benötigen. Das ahnungslose Opfer hob

bei ihrer Bank mehrere tausend Euro ab und ging nach Hause. Kurz darauf rief die

angebliche Ehefrau des Neffen wieder an und bat nochmals um einen hohen

Geldbetrag. Auch dieses Geld besorgte die Geschädigte bei ihrer Bank, Nachfragen

seitens der Bankangestellten beantwortete sie ausweichend. Der Betrag wurde ihr

ausgezahlt.

Anschließend übergab sie das Bargeld aus beiden Abbuchungsvorgängen von einem

unbekannten jungen Mann an ihrer Wohnungstür.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei nochmals darauf hinweisen,

lebensältere Angehörige zu sensibilisieren, dass normalerweise keine

Bargeldbeträge im vierstelligen Bereich benötigt werden. Falls Notlagen von

Verwandten oder Freunden vorgetäuscht werden, sich bei der genannten Person oder

anderen Angehörigen rückversichern, ob tatsächlich ein Notfall vorliegt. Und im

Zweifelsfall, immer die Notrufnummer der Polizei, 110, anrufen!

Karlsbad – Pkw-Fahrerin überschlägt sich und wird glücklicherweise nur leicht verletzt

Karlsbad (ots) – Offenbar dreimal hat sich ein Pkw am Donnerstag gegen 15.00 Uhr

auf der Landesstraße 622 bei Karlsbad überschlagen, nachdem eine 61 Jahre alte

Fahrerin aus unklarem Grund von der Fahrbahn abgekommen war.

Nach den Überschlägen war die 61-Jährige offenbar nur leicht verletzt und stieg

noch selbstständig aus ihrem Wagen aus. Sie kam unter Einsatz eines

Rettungsdienstes zur Behandlung in eine Klinik.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Waghäusel – Känguru verschwunden

Karlsruhe (ots) – Ein etwa 130 cm großes Känguru wird seit Mittwoch in

Waghäusel-Wiesental vermisst. Das normalerweise auf einem Bauernhof ansässige

Tier ist quasi spurlos aus seinem Gehege verschwunden. Das Beuteltier lebte seit

über zehn Jahren in dem Gehege und hatte nach Rücksprache mit den Besitzern

bislang keine Versuche unternommen, über den Zaun zu springen. Es ist daher

nicht auszuschließen, dass jemand das frei zugängliche Gehege absichtlich

geöffnet hat. Auch waren offenbar keine Beschädigungen an der Umzäunung

festzustellen.

Sollte jemand das Tier gesichtet haben, bitten wir um Mitteilung an das

Polizeirevier Philippsburg. Hinweise werden gerne telefonisch, unter der Nummer

07256/93290, entgegengenommen.