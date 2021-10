Mannheim-Innenstadt: Ein 22-jähriger Mann wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim-Innenstadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Ein 22-Jähriger steht im dringenden Verdacht, dass er am Mittwoch, den

20.10.2021, in den Mannheimer S-Quadraten Betäubungsmittel an Abnehmer verkaufen

wollte.

Gegen 15:39 Uhr stellten Polizeibeamte den 22-Jährigen in Höhe S 1, 8-9 bei der

Durchführung von Betäubungsmittelgeschäften fest. Beim Erkennen des Funkwagens

ergriffen die mutmaßlichen Abnehmer sofort die Flucht und entkamen unerkannt.

Bei dem Tatverdächtigen konnten die Polizeibeamten die Verfolgung aufnehmen.

Diese führte unter anderem durch die Fußgängerzone und durch die Breite Straße.

Unter dem Einsatz von unmittelbarem Zwang gelang es den Polizeibeamten

schließlich, den 22-Jährigen in Höhe T 1, 3 festzunehmen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten 11

verkaufsfertige Plomben Marihuana und zwei ZIP-Tüten mit Marihuana mit einem

Gesamtgewicht von 15,5 Gramm netto sowie Verpackungsmaterial, ein Handy und eine

Namensliste. Die Betäubungsmittel sowie die übrigen Beweismittel wurden

sichergestellt.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl

gegen den staatenlosen 22-Jährigen ohne festen Wohnsitz wegen Flucht- und

Verdunkelungsgefahr erwirkt. Am Donnerstagvormittag wurde er dann dem Haft-und

Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt und nach Eröffnung des

Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

Rauschgift dauern an.

Sperrung der Neckauerer Straße aufgehoben

Mannheim (ots) – Die sturmbedingten Schäden am Dach eines Privathauses in der

Neckarauer Straße konnten durch Schutznetze und ein Gerüst gesichert werden,

sodass die Straße seit circa 18 Uhr wieder für alle Verkehre freigegeben ist.